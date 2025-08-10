V-League chưa đá lại, nhưng ngôi vương của Nam Định đã lung lay

Trợ lý HLV Bùi Quang Huy cùng đội trưởng Trần Nguyên Mạnh của Nam Định buồn bã lên nhận bảng danh vị khi dự trận Siêu Cúp quốc gia 2024-2025. ẢNH: MINH HOÀNG

Ba bàn thắng của CAHN ghi vào lưới Nam Định tối 9-8 đến từ nỗ lực cá nhân mà Alan, Leo Artur và Nguyễn Đình Bắc tự tạo ra. Tức là, đội bóng ngành công an chỉ cần một cầu thủ tham gia tấn công là đã có tỷ lệ chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng rất lớn. Ngược lại, hệ thống phòng ngự của Nam Định tự sụp đổ dù đối phương chưa cần tạo ra những pha dàn xếp lên bóng nhuần nhuyễn. Mà miếng đánh này, các hậu vệ Nam Định sẽ thường xuyên đối diện khi đặt tham vọng vươn xa tại đấu trường quốc tế.

Các hậu vệ của HLV Vũ Hồng Việt ở trận gặp CAHN liên tục để lộ kẽ hở trong việc theo kèm đối phương, cũng như sự thiếu tập trung vào thời khắc cuối trận, để rồi các đồng đội ở tuyến trên không còn đủ thời gian để sửa sai. Trung vệ tuyển thủ Đặng Văn Tới vẫn cần thêm thời gian để bắt nhịp cùng đồng đội mới, cũng như thấm nhuần triết lý phòng ngự mà HLV Vũ Hồng Việt xây dựng.

Thất bại trong trận tranh Siêu cúp Quốc gia là hồi chuông cảnh tỉnh kịp thời để Nam Định đúc rút kinh nghiệm, hướng đến mùa giải 2025-2026 được dự báo khốc liệt hơn năm trước.

Ở đấu trường quốc nội, khi những đối thủ đáng gờm như CAHN, Hà Nội FC hay Viettel FC đều cho thấy sự chuẩn bị kỹ lưỡng và quyết tâm lật đổ vị thế số 1 của Nam Định, thì thầy trò HLV Vũ Hồng Việt lại đang đối mặt với muôn vàn khó khăn, thách thức. Đó là chưa kể các CLB ở nhóm dưới cũng sẵn sàng tạo ra bất ngờ nếu gặp đương kim vô địch V-League.

Nỗ lực của tân binh Kyle Hudlin là không đủ để giữ danh hiệu ở lại Nam Định

Không chỉ phải căng mình thi đấu với mật độ dày đặc ở cả bốn đấu trường sắp tới, mà Nguyễn Văn Toàn cùng đồng đội còn gánh trên vai kỳ vọng sẽ bảo vệ thành công ngôi vương V-League và tiến sâu tại đấu trường châu lục.

Sau thất bại tại Siêu cúp Quốc gia 2024-2025, trên diễn đàn của người hâm mộ, CĐV Nam Định đã dành những lời động viên đến các cầu thủ “con cưng”. Đội trưởng Trần Nguyên Mạnh thực hiện hành động “thả tim” để thay lời cảm ơn đến người hâm mộ. Nếu cổ động viên thành Nam buồn 1, thì tâm trạng của Nguyên Mạnh cùng đồng đội còn buồn hơn thế.

"Chúng ta luôn biết cách đứng dậy sau những khó khăn" là thông điệp được Nam Định phát đi. Không ai muốn đón nhận thất bại ở trận mở đầu mùa giải, nhưng điều quan trọng là cách mà Nam Định sẽ đối diện và vượt qua áp lực như thế nào. Nếu không tự làm mới bản thân, cũng như thay đổi về mặt chiến thuật để tiến lên, thì đội bóng của HLV Vũ Hồng Việt khó lòng ngự trị trên đỉnh cao lâu dài.

Còn nếu làm được điều này để chinh phục thêm cột mốc mới, cũng như trình diễn lối chơi ấn tượng khi vươn ra đấu trường quốc tế, thì ai rồi cũng sẽ quên đi thất bại đáng tiếc ở trận Siêu cúp Quốc gia vừa qua.