Ngày mai 1/11, vòng 6 V-League 2024/2025 sẽ bắt đầu với trận đấu Hải Phòng FC gặp Nam Định trên sân Lạch Tray.

V-League sắp bước vào giai đoạn thi đấu liên tục.

Trận đấu này sẽ mở màn cho 3 ngày thi đấu của vòng đấu này với một số trận đấu hấp dẫn. Ngoài trận Hải Phòng FC vs Nam Định còn có một số cuộc đọ sức đáng chú ý như Bình Dương vs HAGL hay Thanh Hóa vs Hà Nội FC trong các ngày 2 và 3/11.

Vòng 6 của V-League 2024/2025 cũng đánh dấu sự bắt đầu quãng thời gian thi đấu với mật độ thi đấu dày đặc của các CLB dự giải. Theo đó, trong khoảng thời gian 19 ngày từ 1 đến 20/11, các đội bóng ở V-League sẽ thi đấu đến 4 vòng (6,7,8,9). Như vậy, bình quân mỗi đội sẽ phải ra sân với mật độ trung bình chưa đến 5 ngày/trận.

Trong quãng thời gian nói trên, những giải hàng đầu châu Âu (bao gồm Ngoại hạng Anh) sẽ chỉ thi đấu 2 vòng vào các ngày 4,5/11 và 19, 20/11. Sở dĩ V-League đá dày trong giai đoạn này là bởi ĐT Việt Nam sẽ không tập trung trong dịp FIFA Days tháng 11 (từ 11 đến 19/11).