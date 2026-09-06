V-League 2026-2027: Đình Bắc tỏa sáng trong chiến thắng ra quân của CLB CAHN

Đương kim Quả bóng bạc Việt Nam Nguyễn Đình Bắc để lại dấu ấn đậm nét với màn trình diễn giàu năng lượng, góp công giúp Công an Hà Nội (CAHN) đánh bại Hà Tĩnh 2-0 ở trận ra quân V-League 2026-2027.

Tiền đạo Đình Bắc (áo đỏ) vẫn giữ phong độ cao sau danh hiệu ASEAN Cup 2026 (ẢNH: MINH HOÀNG)

Sau khi giành Siêu Cúp Quốc gia bằng chiến thắng 5-0 trước Công an TP.HCM hồi tuần trước, CAHN bước vào hành trình bảo vệ ngôi vương V-League với sự tự tin cao độ.

Trước Hà Tĩnh, CAHN nhanh chóng áp đặt thế trận và chỉ mất 5 phút để có bàn mở tỷ số. Leo Artur tung cú sút một chạm sau tình huống tranh cướp bóng của Damia Sabater. Bóng chạm chân một cầu thủ Hà Tĩnh đổi hướng, khiến thủ môn Nguyễn Thanh Tùng không thể cản phá.

Sau đó, Đình Bắc liên tục khuấy đảo hành lang trái bằng tốc độ và những pha đột phá trực diện. Phút thứ 8, anh thoát xuống bên cánh trái nhưng cú dứt điểm ở góc hẹp chưa đủ hiểm để nhân đôi cách biệt.

CAHN tiếp tục duy trì sức ép. Hậu vệ Quang Vinh Pendant đưa bóng dội xà ngang sau pha đánh đầu nguy hiểm, trong khi Hà Tĩnh chủ yếu tập trung phòng ngự và chờ cơ hội phản công.

Đội khách tưởng như đã đưa trận đấu về vạch xuất phát ở phút 36 khi Atshimene dứt điểm tung lưới thủ môn Nguyễn Filip. Tuy nhiên, sau khi kiểm tra VAR, trọng tài xác định tiền đạo Hà Tĩnh đã rơi vào thế việt vị, qua đó không công nhận bàn thắng.

CAHN khởi đầu thuận lợi trên hành trình bảo vệ ngôi vương V-League (ẢNH: MINH HOÀNG)

Sang hiệp 2, Hà Tĩnh chơi chủ động hơn và tạo ra không ít sức ép. CAHN có thời điểm gặp khó khăn trước những tình huống cố định và các pha lên bóng nhanh của đội khách. Dẫu vậy, bản lĩnh của nhà đương kim vô địch giúp đội bóng áo đỏ đứng vững.

Bước ngoặt đến ở phút 83. Trong một pha phối hợp trung lộ đầy ăn ý, Đình Bắc thực hiện cú giật gót tinh tế ngay trong vòng cấm, mở ra khoảng trống để Bùi Hoàng Việt Anh thoát xuống bên cánh trái. Trung vệ CAHN sau đó căng ngang vào trong, tạo điều kiện để Alan dễ dàng đệm bóng vào lưới trống, nâng tỷ số lên 2-0.

Dù không trực tiếp ghi bàn, Đình Bắc có công lớn trong pha lập công này khi thể hiện sự tinh tế và nhãn quan tốt. Tiền đạo của đội tuyển Việt Nam tiếp tục cho thấy sự trưởng thành trong lối chơi, đặc biệt ở khả năng tạo đột biến và kết nối với các đồng đội.

Những phút cuối, Hà Tĩnh nỗ lực tìm bàn rút ngắn cách biệt nhưng không thành công. CAHN bảo toàn chiến thắng 2-0, qua đó có màn khởi đầu thuận lợi trong hành trình bảo vệ chức vô địch V-League 2026-2027.