V-League 2025-2026: "Tân vương" dần lộ diện

Dẫn đầu bảng xếp hạng sau 22 vòng đấu với khoảng cách lên đến 11 điểm so với nhóm bám đuổi, CLB Công an Hà Nội sẽ chính thức đăng quang V-League 2025-2026 nếu giành chiến thắng trước Thanh Hóa ở vòng đấu tiếp theo vào ngày 17-5.

CLB Công an Hà Nội trình diễn chuỗi phong độ thi đấu ấn tượng từ giai đoạn lượt về V-League mùa này. Sau khi bị loại khỏi các giải đấu quốc tế, đội bóng của HLV Polking dồn lực vào đấu trường quốc nội và duy trì chuỗi 8 trận bất bại, bao gồm 7 chiến thắng. Mùa này, Công an Hà Nội cũng đang dẫn đầu danh sách các đội bóng ghi nhiều bàn và để thủng lưới ít nhất V-League, với 53 pha lập công cùng 19 bàn thua.

CLB Công an Hà Nội (trái) rộng cửa trở thành “tân vương” V-League 2025-2026 .(Ảnh: VPF)

Đáng chú ý, những tài năng trẻ dưới sự dẫn dắt của HLV Polking dần "lột xác", đóng vai trò quan trọng trong chuỗi trận thắng liên tiếp của đội nhà. Trong số đó, Đình Bắc trở thành hiện tượng của giải đấu khi liên tục ghi bàn trong 6 trận gần nhất, lọt vào tốp 3 danh sách "Vua phá lưới" giải đấu với 10 pha lập công.

Trước đó, Đình Bắc là ngôi sao góp công lớn giúp U22/U23 Việt Nam đoạt HCV môn bóng đá nam SEA Games 33, hạng 3 vòng chung kết U23 châu Á 2026 nhưng không thể phát huy năng lực khi trở về sân chơi V-League 2025-2026. Từng bị nghi ngờ về phong độ khi có thời gian dài "tịt ngòi", chân sút sinh năm 2004 gốc Nghệ An hiện nay có hiệu suất làm bàn đáng nể, trung bình 1,67 bàn/trận.

Nếu ngôi vương V-League dần xác định chủ nhân thì cuộc đua trụ hạng trở nên khốc liệt. Chiến thắng bất ngờ trước Hoàng Anh Gia Lai trên sân Pleiku giúp PVF-CAND tạm thoát vị trí cuối bảng xếp hạng, hơn Đà Nẵng vỏn vẹn 1 điểm. Trên lý thuyết, danh sách nhóm đội vẫn còn nguy cơ thi đấu trận play-off trụ hạng hoặc rớt hạng trực tiếp lên đến con số 7.

Tuy nhiên, nếu xét về phong độ thi đấu, khoảng cách điểm giữa các đội thì Hoàng Anh Gia Lai (22 điểm), Becamex TP HCM (21 điểm), PVF-CAND (17 điểm) và Đà Nẵng (16 điểm) là những ứng viên tiềm ẩn nhiều rủi ro nhất ở chặng đua về đích.