V-League 2024-2025: Lộ diện 2 ứng viên rớt hạng

Dù đã thay ban huấn luyện mới song phong độ thi đấu của CLB SHB Đà Nẵng vẫn không khởi sắc, trở thành ứng viên hàng đầu cho tấm vé rớt hạng cuối mùa giải V-League 2024-2025.

Trận thua Hà Nội FC ở vòng 10 V-League 2024-2025 là thất bại thứ 6 của SHB Đà Nẵng ở giai đoạn lượt đi của mùa giải. Trong tổng số 14 đội tham dự V-League 2024-2025, Đà Nẵng là một trong hai CLB chưa biết thắng sau 10 trận đã đấu, chỉ giành vỏn vẹn 4 điểm và đứng cuối bảng xếp hạng. Đoàn quân của tân HLV Cristiano Roland hiện cũng là đội ghi ít bàn thắng và để lọt lưới nhiều nhất giải đấu, với 19 bàn thua.

CLB Đà Nẵng (giữa và bìa trái) có nguy cơ rớt hạng vì phong độ thi đấu sa sút .Ảnh: VPF

Trước mùa giải 2024-2025, cựu chủ tịch CLB Đà Nẵng Lê Văn Hiểu từng mạnh miệng tuyên bố sẽ đưa bóng đá Đà thành phát triển mạnh, không còn lo cảnh rớt hạng. Hiện đại hóa việc phát hành vé mùa cho đến tu bổ sân vận động, cải trang nhà truyền thống của đội bóng để thu hút khán giả song thành tích thi đấu kém cỏi của đội nhà khiến kết quả đạt được không như ý muốn.Sự rời rạc khi thi đấu khiến CLB Đà Nẵng liên tục nhận thảm bại.

Thực tế, Đà Nẵng không có nhiều cầu thủ giỏi khi tham dự V-League mùa này. Nòng cốt lực lượng đa phần là những cầu thủ trẻ tự đào tạo và một vài cựu binh đã qua thời đỉnh cao phong độ như: Phan Văn Long, Đặng Anh Tuấn, Giang Trần Quách Tân, Hà Minh Tuấn….

Chính sách mua sắm ngoại binh không hợp lý khiến đấu pháp chiến thuật của CLB Đà Nẵng vận hành thiếu trơn tru. Chân sút Brazil Yuri Mamute chưa thể ghi bàn dù đã có 8 lần ra sân thi đấu cho Đà Nẵng mùa này.

Người hâm mộ bóng đá sông Hàn hứng khởi khi CLB Đà Nẵng trở lại sân chơi V-League sau một năm rớt hạng. Tuy nhiên, "niềm vui ngắn chẳng tày gang", khán đài sân Hòa Xuân ngày càng thưa thớt khán giả vì đội chủ nhà liên tục ở đáy bảng xếp hạng, sớm bị loại ở Cúp Quốc gia.

CLB Đà Nẵng đã đổi mới ban huấn luyện, thay "ghế" chủ tịch kể từ vòng 9 nhưng thành tích thi đấu khó được cải thiện nếu ban lãnh đạo không biết cách thanh lọc lực lượng, chiêu mộ cầu thủ giỏi ở kỳ chuyển nhượng tháng 1-2025. Nguy cơ xuống lại Hạng nhất của thầy trò ông Cristiano Roland rất lớn, khi giai đoạn lượt về của V-League luôn diễn ra kịch tính, quyết liệt và không khoan nhượng.

Tân chủ tịch CLB SHB Đà Nẵng Vũ Nam Thắng cho biết: "Sự đoàn kết, kiên định và nỗ lực không ngừng mới có thể giúp đội bóng đạt được những thành công lớn trong tương lai. CLB SHB Đà Nẵng sẽ nỗ lực, quyết tâm thi đấu để hoàn thành mục tiêu ở mùa này".

Tương tự Đà Nẵng, CLB Sông Lam Nghệ An cũng chưa "nếm mùi" chiến thắng sau 10 vòng đấu. Đội bóng xứ Nghệ hòa 6, thua 4, tạm đứng áp chót bảng xếp hạng và cũng có nguy cơ rớt xuống Giải Hạng nhất từ mùa sau. Trẻ hóa lực lượng, sử dụng những tài năng trẻ tự đào tạo nhưng non kém kinh nghiệm thi đấu là nguyên nhân chính khiến Sông Lam Nghệ An sa sút phong độ.