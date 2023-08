V-League 2023: Viettel – Công an Hà Nội: Thước đo cho tham vọng vô địch (17g, ngày 12-8)

Hoàng Đức và các đồng đội đã thắng Viettel ở cuộc so tài hồi đầu mùa

Với 34 điểm hiện tại, nếu thắng trận trước Viettel thì ngôi vô địch V-League 2023 xem ra khó thoát khỏi tay của thầy trò HLV Flavio. Bởi khi ấy họ sẽ tạo khoảng cách lên 5 điểm với Viettel trước lượt trận cuối. Thậm chí nếu như Hà Nội FC không có được chiến thắng tại Thanh Hóa trong trận đấu diễn ra cùng giờ thì Công an Hà Nội còn sớm vô địch trước vòng đấu cuối. Tình hình xem ra khá thuận lợi cho những tính toán của Công an Hà Nội khi họ đang có trong tay quyền tự quyết.

Dù vậy, người hâm mộ của đội Công an Hà Nội có những lo ngại, và cũng là hợp lý khi Viettel không phải là đối thủ dễ chịu chút nào. Ngay ở lần gặp nhau ở đầu mùa, Viettel cũng đã đánh bại Công an Hà Nội 2-1 và góp phần đẩy đội bóng này vào cuộc khủng hoảng sớm, sau đó buộc phải thay thế HLV trưởng.

Đến trước trận đấu này hai đội đều có sự ổn định về phong độ. Công an Hà Nội vừa có 6 điểm sau hai trận thắng trước Nam Định và Hà Nội FC; Viettel cũng có chuỗi 5 trận bất bại từ đầu giai đoạn II, vừa đủ để áp sát ngôi đầu bảng của Công an Hà Nội trước trận quyết định này.

Quang Hải vẫn chưa tạo được dấu ấn trong đội hình CAHN

Lực lượng không có nhiều ngôi sao như Công an Hà Nội, nhưng bù lại HLV Thạch Bảo Khanh có dàn cầu thủ đồng đều. Ở hàng thủ, Bùi Tiến Dũng, Thanh Bình không chỉ là những chốt chặn an toàn mà còn tham gia hỗ trợ tấn công hiệu quả. Ở khu trung tuyến, Hoàng Đức ngày càng hoàn thiện, lợi hại ở vai trò thủ lĩnh. Đội chủ nhà cũng đang có trong tay mạch 11 trận bất bại trên mọi đấu trường, đủ để làm cho Công an Hà Nội càng thận trọng.

Ở bên kia sân, Công an Hà Nội đang lên tinh thần sau 2 trận thắng liên tiếp trước Nam Định và nhất là Hà Nội FC. Nhưng thực tế xem những gì các cầu thủ thể hiện ở hai trận này thì chưa thực sự an tâm. Có những thời điểm thi đấu rời rạc mà chính năng lực của các các nhân đã kịp tỏa sáng kịp lúc để đem chiến thắng về cho đội nhà. Vì thế, xét tương quan lực lượng thì chưa hẳn Công an Hà Nội sẽ có được thế trận dễ dàng trước đối thủ vốn là cựu vương và trong đội hình cũng có không ít tuyển thủ quốc gia.

Dự đoán: 1-1