Uzbekistan mang sao châu Âu đắt giá tới đấu Việt Nam tại ASIAD 2026

U23 Uzbekistan đang cho thấy tham vọng lớn tại ASIAD 2026 khi triệu tập ngôi sao đang chơi bóng ở Bỉ, Muhammadali Urinboev.

U23 Uzbekistan đã lên kế hoạch chuẩn bị nghiêm túc cho ASIAD 2026 với danh sách mở rộng gồm 26 cầu thủ. Đáng chú ý, đội bóng Trung Á nằm cùng bảng C với U23 Việt Nam, U23 Philippines và U23 Kuwait.

Trong số những cái tên được HLV Ravshan Haydarov triệu tập, Muhammadali Urinboev là cầu thủ gây chú ý nhất. Tiền vệ 21 tuổi hiện thuộc biên chế Royal Antwerp, CLB đang thi đấu tại giải vô địch quốc gia Bỉ.

Urinboev có khả năng chơi ở cả hai hành lang cánh lẫn vị trí tiền vệ tấn công. Sự đa năng của cầu thủ sinh năm 2005 giúp HLV Ravshan Haydarov có thêm phương án bố trí hàng công trong hành trình chinh phục ASIAD.

Muhammadali Urinboev là ngôi sao của U23 Uzbekistan tại ASIAD 2026.

Urinboev gia nhập Royal Antwerp từ Pakhtakor vào mùa hè năm 2025 theo bản hợp đồng có thời hạn 4 năm. Mức phí chuyển nhượng được nhiều nguồn ghi nhận khoảng 750.000 euro, tương đương hơn 22 tỷ đồng.

Trước khi sang Bỉ, tài năng trẻ Uzbekistan từng được cho mượn tại đội B của Brentford. Quãng thời gian này giúp Urinboev có thêm kinh nghiệm và cơ hội làm quen với môi trường bóng đá châu Âu.

Không chỉ sở hữu kinh nghiệm thi đấu tại châu Âu, Urinboev còn từng để lại dấu ấn ở cấp độ trẻ. Tại VCK U20 châu Á 2025, anh giành danh hiệu Vua phá lưới với 4 bàn thắng. Cầu thủ Uzbekistan vượt qua Kim Tae-won của U20 Hàn Quốc nhờ thi đấu ít phút hơn.

Với sự góp mặt của Urinboev cùng nhiều cầu thủ đang khoác áo các CLB hàng đầu trong nước như Pakhtakor, Nasaf hay Olympic Mobiuuz, U23 Uzbekistan được đánh giá là đối thủ đáng gờm ở bảng C.

Theo lịch thi đấu, U23 Việt Nam lần lượt chạm trán U23 Kuwait và U23 Philippines trước khi gặp U23 Uzbekistan ở lượt cuối bảng C vào ngày 22/9. Đây được xem là trận đấu khó nhất của thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh tại vòng bảng.

Sự hiện diện của một cầu thủ đang chơi bóng tại châu Âu như Urinboev càng khiến cuộc đối đầu giữa U23 Việt Nam và U23 Uzbekistan đáng chờ đợi. Đại diện Trung Á không chỉ sở hữu nền tảng đào tạo trẻ tốt mà còn có những nhân tố đủ khả năng tạo khác biệt ở những thời điểm quan trọng.

Với mục tiêu tiến sâu tại ASIAD 2026, U23 Uzbekistan rõ ràng đã chuẩn bị một lực lượng không dễ bị xem nhẹ. Trong khi đó, U23 Việt Nam sẽ cần đặc biệt cảnh giác nếu muốn giành kết quả thuận lợi trước đối thủ này ở lượt trận cuối bảng C.