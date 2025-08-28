US Open 2025: Carlos Alcaraz và Novak Djokovic đang “đi những con đường khác nhau”

Alcaraz vừa có chiến thắng rất sảng khoái

Hạt giống số 2 của giải chưa hề đánh mất game giao bóng nào, sau 2 trận đấu áp đảo những đối thủ của mình. Đây là một kết quả hoàn toàn khác so - với thất bại gây sốc của anh trước Botic van de Zandschulp, ở cùng vòng đấu này năm ngoái.

Màn trình diễn hầu như hoàn mỹ của Alcaraz, Nhà vô địch năm 2022 đã khiến tay vợt hạng 65 thế giới phải vất vả chống đỡ ngay từ đầu, liên tục gây áp lực bằng lối đánh đầy uy lực từ cuối sân, để nhanh chóng kết thúc ván đầu - chỉ trong 30 phút.

Màn trình diễn của tay vợt 22 tuổi này chặt chẽ và gọn ghẽ không kém kiểu tóc “đầu đinh” mới của anh. Đây là chiến thắng rõ ràng nhất của Alcaraz tại US Open - xét về số game thua ít nhất trong số tất cả 17 trận đấu, trong lịch sử ở Flushing Meadows.

“Thành thật mà nói, khi bước ra sân đấy, tôi đã nghĩ về kết quả hồi năm ngoái. Một vài suy nghĩ tiêu cực đã xuất hiện. Tôi đã rất lo lắng khi bị ảnh hưởng về điều đó, nghĩ rằng: “Mình không muốn lặp lại điều đã xảy ra hồi năm ngoái”, Alcaraz thú nhận.

“Tôi đã đặt ra một vài mục tiêu ngay từ đầu trận đấu, và tôi cố gắng tuân thủ chúng từ quả bóng đầu tiên cho đến quả cuối cùng. Đó là điều đã giúp tôi rất nhiều để duy trì sự tập trung trong trận đấu - luôn giữ thái độ tích cực, luôn chơi tấn công”.

“Và không chấp nhận để cho phong độ lên xuống thất thường trong suốt trận đấu. Tất cả chỉ là về những mục tiêu bạn tự đặt ra và cố gắng tuân theo chúng mọi lúc mọi nơi”, Alcaraz hiển thị về bí quyết chiến thắng của bản thân trong trận đấu vòng 2.

Alcaraz tấn công các cú trả giao bóng với sự quyết liệt không chút e dè, giành được đến 58% điểm số từ những cú trả giao bóng một của đối thủ. Nhưng anh vẫn giữ sự tinh tế, thực hiện những cú bỏ nhỏ hiểm hóc, khiến khán giả SVĐ Arthur Ashe trầm trồ.

Một trong những khoảnh khắc đáng chú ý nhất của anh trong trận đấu, với video-clip được cộng đồng mạng xem đi xem lại sau đó, là khi anh tung ra cú thuận tay sấm sét có tốc độ lên đến 175 km/giờ để giành điểm break trong ván đấu thứ 2.

“Cú trả giao bóng đã là một mục tiêu quan trọng đối với tôi, thực hiện thật tốt và tiếp tục cải thiện nó. Có rất nhiều tay vợt giao bóng thực sự rất hay, và tôi phải sẵn sàng đối phó với điều đó,” Alcaraz chia sẻ khi chuyển hóa thành công 3/11 cơ hội break-point trước Opelka và 7/11 trước Bellucci.

“Cú trả giao bóng là cú đánh mà bạn bắt đầu điểm số. Nếu bạn có cú trả giao bóng thực sự tốt, bạn đặt mình vào vị trí tấn công, mà tôi thì thực sự thích đứng vị trí tấn công càng nhiều càng tốt. Tôi dành rất nhiều sự chú ý cho nó trong mỗi buổi tập, ở trong mỗi trận đấu, tôi cũng rất quan tâm đến các chỉ số thống kê”.

So với chiến thắng ấn tượng của Alcaraz, Djokovic lại tiếp tục để người ta lo lắng khi để thua ván mở màn với điểm số 5-7 sau loạt đánh tie-break trước khi thắng ngược trong 3 ván đấu cuối cùng với điểm số lần lượt là 6-3, 6-3, và 6-1 trước Svajda.

Phong độ này chắc chắn cách rất xa với trạng thái đỉnh phong của Djokovic, nhưng “thuốc đắng giã tật sự thật mất lòng”: Đến thời điểm này thì, anh đừng mơ tưởng tìm lại trạng thái đỉnh phong. Làm sao để mà tránh Jannik Sinner ở Grand Slam đã là chuyện lớn.

Djokovic mắc 14 lỗi tự đánh hỏng trong ván đầu kém chất lượng, sau đó còn bị dẫn 1-3 trong ván 3. Tuy nhiên, tay vợt 38 tuổi đã cố gắng gia tăng cường độ thi đấu - và hưởng lợi do thể lực của Svajda suy giảm để giành chiến thắng không thuyết phục, nhưng cần thiết.

Đến thời điểm này, đừng đòi hỏi hay chờ đợi Djokovic tìm lại trạng thái đỉnh phong, và hãy bằng lòng với những gì anh đang thể hiện vì thời gian không chờ đợi ai và anh cũng chẳng có nghĩa vụ phải chứng minh cho bất kỳ ai thấy thêm... bất cứ lần nào nữa.

“Thành thật mà nói, thì không được hay lắm”, Djokovic trả lời khi được hỏi về lối chơi của mình, “Tôi thực sự không hài lòng với lối chơi trong phần đầu trận đấu, nhưng mà cũng phải dành lời khen cho Zach vì đã chơi một thứ quần vợt chất lượng cao”

“Thật không may là cậu ấy gặp chấn thương cuối ván 2, nhưng rất đáng khen cho cậu ấy vì đã trụ lại trên sân. Rõ ràng là cậu ấy không thể giao bóng tốt như đã làm ở trong 1 ván rưỡi đầu, nhưng tôi chúc cậu ấy mọi điều tốt đẹp nhất”, Djokovic nói.

Tất nhiên, con đường đi của Djokovic hiện khá khó khăn, quanh co và cũng chẳng hay ho hay đẹp mắt. Nó hoàn toàn khác con đường quanh co rộng mở của Alcaraz. Nhưng “tất cả mọi con đường luôn trở về La Mã”. Và người ta vẫn chờ đến “La Mã” ở bán kết US Open.