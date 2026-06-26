Uruguay trước trận đấu sinh tử

Lượt trận cuối bảng H World Cup 2026 (7 giờ ngày 27-6) hứa hẹn sẽ rất căng thẳng.

Sau 2 trận hòa trước các đối thủ bị đánh giá thấp hơn, tuyển Uruguay buộc phải thắng nhà vô địch châu Âu Tây Ban Nha mới có cơ hội đoạt vé vào vòng knock-out.

Dù chỉ đang hơn đối thủ đến từ Nam Mỹ 2 điểm nhưng "La Roja" nắm lợi thế lớn cả về phong độ lẫn tâm lý trước giờ bóng lăn. Hàng công bế tắc trước tân binh Cape Verde nhanh chóng lấy lại phong độ và vùi dập Ả Rập Saudi 4 bàn không gỡ. Đáng chú ý, Nico Williams gần như đã hồi phục và sẵn sàng đá chính trong trận đấu với Uruguay sắp tới.

Tây Ban Nha cần 3 điểm trước Uruguay để giữ vững ngôi đầu bảng H (Ảnh: FIFA)

Cùng với Lamine Yamal và Mikel Oyarzabal trên hàng công, HLV Luis de la Fuente đã có lực lượng mạnh nhất trong tay. Oyarzabal sau lượt mở màn chịu nhiều áp lực cũng đã góp cú đúp bàn thắng và 1 kiến tạo, giúp Tây Ban Nha thắng dễ Ả Rập Saudi.

Bộ 3 tấn công của đại diện xứ bò tót lúc này là sự kết hợp giữa tốc độ, kỹ thuật và khả năng tạo đột biến. Trước hệ thống phòng ngự thường xuyên mắc sai lầm của Uruguay, "La Roja" có cơ sở để giành trọn 3 điểm và tiến vào vòng 1/16 với tư cách đội nhất bảng H.

Ở chiều ngược lại, 2 trận hòa liên tiếp trước Ả Rập Saudi và Cape Verde đẩy Uruguay vào thế cực khó. Trong lịch sử, đội bóng Nam Mỹ này chưa từng thắng Tây Ban Nha và lần gần nhất không thua đã diễn ra cách đây hơn 31 năm.

Khó khăn càng chồng chất khi "La Celeste" sẽ không có sự phục vụ của 2 nhân tố giàu kinh nghiệm là Ronald Araujo và Giorgian de Arrascaeta do chấn thương. Đó sẽ là tổn thất lớn đối với Uruguay vốn đang thiếu ổn định và chưa thắng trận nào kể từ tháng 11-2025.

Darwin Nunez nhiều khả năng sẽ được trao suất đá chính, thay thế Federico Vinas chơi mờ nhạt ở 2 trận vừa qua. Tuy nhiên, chưa có gì bảo đảm cựu tiền đạo Liverpool có thể tạo khác biệt cho Uruguay, nhất là sau mùa giải sa sút tại Al-Hilal.

Nhìn chung, mọi lợi thế đều đang nghiêng về Tây Ban Nha. Thế nhưng, Uruguay luôn bất bại tại lượt cuối vòng bảng World Cup từ năm 1986 đến nay. Với tinh thần "không còn gì để mất", thầy trò HLV Marcelo Bielsa sẽ chiến đấu hết mình và kỳ vọng tạo nên lịch sử trước "La Roja".

Cape Verde đứng trước cơ hội vượt qua vòng bảng ngay trong lần đầu tiên tham dự World Cup. Ả Rập Saudi không mạnh như Tây Ban Nha hay Uruguay song vẫn giàu kinh nghiệm hơn Cape Verde ở đấu trường thế giới. Với 1 điểm sau 2 lượt trận, Ả Rập Saudi phải thắng đại diện châu Phi để nuôi hy vọng đi tiếp. Tuy nhiên, nếu không cân bằng được giữa công và thủ, họ sẽ phải trả giá trước Cape Verde đang bất bại 5 trận liên tiếp.



