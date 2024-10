Uruguay thua sốc giữa tranh cãi liên quan đến HLV Bielsa

Peru đánh bại Uruguay 1-0 để có chiến thắng đầu tiên ở vòng loại World Cup 2026.

Miguel Araujo ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu, bằng cú đánh đầu ở phút 88 để đưa Peru thoát khỏi vị trí cuối bảng xếp hạng Nam Mỹ. Peru có 6 điểm, hơn 1 điểm so với đội đứng cuối bảng Chile. Trong khi Uruguay vẫn đứng thứ 3 với 15 điểm sau 9 trận, kém 4 điểm so với đội đầu bảng Argentina, và kém 1 điểm so với đội đứng thứ 2 là Colombia... Sáu đội đầu bảng sẽ giành được suất trực tiếp tham dự World Cup năm 2026 tại Bắc Mỹ.

Uruguay đã bỏ lỡ một số cơ hội trong hiệp một khi Federico Valverde, Darwin Nunez và Maximiliano Araujo bị thủ môn Pedro Gallese của Peru cản phá. Đội chủ nhà đã kiểm soát trận đấu trong hiệp 2. “Thành thật mà nói, tôi cảm thấy có trách nhiệm, vì những cầu thủ mà chúng tôi có ở hàng tiền vệ và hàng công, vì tỷ lệ cơ hội ghi bàn quá nhỏ mà chúng tôi tạo ra trong hiệp hai”, HLV Bielsa chia sẻ. Uruguay sẽ tiếp Ecuador vào thứ Ba, cùng ngày Peru đối đầu với đội đứng thứ 4 là Brazil.

HLV Marcelo Bielsa đối mặt nguy cơ bất ổn nội bộ ở tuyển Uruguay sẽ trở nên trầm trọng.

Trước lượt đấu này, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Uruguay, Ignacio Alonso đã cam kết ủng hộ HLV Bielsa sau những tranh cãi được cựu tiền đạo Luis Suarez khơi mào gần đây, chỉ trích về điều kiện làm việc có vấn đề do HLV trưởng người Argentina áp đặt. Trong đó, vị quan chức đứng đầu này xác nhận những lời buộc tội của Suarez đối với Bielsa, tiết lộ rằng tiền đạo này đã nói chuyện với ông và Jorge Giordano, Giám đốc đội tuyển quốc gia, trước khi phát biểu trên truyền hình.

Alonso nói với chương trình "De fútbol se habla así" trên DirecTV: “Đúng vậy, những gì Luis nói là sự thật, anh ấy đã nói với tôi nhiều điều, và cả Jorge Giordano nữa. Nhưng tôi không muốn bình luận về cuộc phỏng vấn của Luis, và tôi không muốn cung cấp thông tin chi tiết về các tình huống lẽ ra phải được xử lý sau cánh cửa đóng kín”.

Các trụ cột Federico Valverde và Agustin Canobbio cũng xác nhận tuyên bố của Suarez. Tuy nhiên, Alonso nhấn mạnh rằng vấn đề này nên tiếp tục được giải quyết nội bộ để giữ gìn hình ảnh của đội tuyển quốc gia Uruguay: “Khi nói đến việc quản lý các vấn đề nội bộ, chúng tôi luôn coi họ là người trong cuộc và điều đó đã được quản lý rất tốt. Tôi thấy Bielsa làm việc như mọi khi, ông ấy là một huấn luyện viên rất hiểu rõ những gì mình có trong tay, chăm chỉ, tỉ mỉ, ông ấy nắm rõ mọi chi tiết và không có bất kỳ sự thay đổi nào”.

Bất chấp những vấn đề đang diễn ra, Alonso vẫn khẳng định rằng Bielsa là người phù hợp để dẫn dắt La Celeste đến World Cup 2026: “Có một sự chuyển đổi từ kỷ nguyên này sang kỷ nguyên khác, với một thế hệ bước vào với một di sản đáng kinh ngạc và chúng tôi cá rằng Marcelo Bielsa, với tư cách là một nhà lãnh đạo bóng đá, có thể là hình mẫu lý tưởng cho đội của chúng tôi. Chúng tôi đang làm tốt, đội đã cho thấy những điều thú vị. Uruguay có hy vọng đạt đến năm 2026 với cam kết bóng đá tối ưu”.