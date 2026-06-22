Uruguay thoát thua Cabo Verde nhờ tình huống tranh cãi, cầu thủ bị chỉ trích dữ dội ở World Cup 2026

Hành động gây tranh cãi của Federico Vinas trong trận hòa 2-2 giữa Uruguay và Cabo Verde đã tạo nên làn sóng tranh luận dữ dội.

Trong cuộc đối đầu với Cabo Verde tại lượt trận thứ hai bảng H World Cup 2026, Uruguay đã trải qua thêm một trận đấu thất vọng khi bị đối thủ lần đầu dự giải cầm hòa 2-2. Tuy nhiên, tâm điểm sau trận lại không nằm ở tỷ số, mà xoay quanh tình huống gây tranh cãi của tiền đạo Federico Vinas.

Phút cuối hiệp một, Telmo Arcanjo của Cape Verde nằm sân sau khi gặp vấn đề ở gân kheo. Federico Vinas tiến lại hỗ trợ đối thủ bằng cách giữ chân để Arcanjo thực hiện động tác kéo giãn. Nhưng ngay khi Uruguay tổ chức phản công (vì trọng tài không cắt còi), tiền đạo 27 tuổi lập tức buông chân đối phương để lao lên tham gia pha bóng.

Arcanjo sau đó cố gắng đứng dậy trở lại hỗ trợ phòng ngự nhưng không kịp. Từ pha bóng này, Maximiliano Araujo ghi bàn gỡ hòa cho Uruguay, mở ra màn ngược dòng tạm thời của đội bóng Nam Mỹ.

Tình huống trên nhanh chóng gây bão trên mạng xã hội. Một bộ phận người hâm mộ cho rằng Vinas đã hành xử quá thực dụng, thiếu tinh thần fair-play khi tận dụng thời điểm đối thủ bị đau để chuyển sang tấn công. Trong khi đó, cũng có những ý kiến cho rằng tiền đạo Uruguay không hề phạm luật và chỉ phản ứng theo diễn biến của trận đấu.

Sau trận, HLV Bubista của Cabo Verde cũng tỏ ý chê trách tình huống này khi nói: "Tôi thực sự cảm thấy thất vọng về tình huống đó. HLV Bielsa luôn nhấn mạnh tinh thần fair play, không chỉ qua những phát biểu của ông mà còn trong cách các đội bóng dưới quyền ông thi đấu. Chính vì vậy, sự việc này khiến tôi khá khó chịu.

Tuy nhiên, đó cũng là một phần của bóng đá và là bài học để cả đội trưởng thành hơn. Đáng ra chúng tôi hoàn toàn có thể chủ động đưa bóng ra ngoài để tạm dừng trận đấu, nhưng ở thời điểm ấy, toàn đội vẫn lựa chọn xử lý theo cách mà mình cho là phù hợp.

Trong những trận cầu căng thẳng, áp lực đè nặng lên các cầu thủ và những tình huống như thế hoàn toàn có thể xuất hiện. Điều quan trọng nhất là chúng tôi phải biết rút ra bài học kinh nghiệm từ sự việc này".

Xét về diễn biến chuyên môn, Cabo Verde mới là đội gây bất ngờ khi mở tỷ số ở phút 21 nhờ cú đá phạt tuyệt đẹp từ khoảng cách hơn 30 m của Kevin Pina, cũng là bàn thắng đầu tiên trong lịch sử của quốc gia này tại World Cup. Uruguay đáp trả bằng hai pha lập công liên tiếp của Maximiliano Araujo và Agustin Canobbio để dẫn 2-1 trước giờ nghỉ.

Dẫu vậy, đại diện Nam Mỹ không thể bảo toàn lợi thế. Phút 61, hậu vệ Mathias Olivera thực hiện đường chuyền về bất cẩn, tạo điều kiện để Helio Varela cướp bóng và ghi bàn vào lưới trống, ấn định tỷ số hòa 2-2.

Kết quả này khiến cục diện bảng H trở nên khó lường. Uruguay mới có 2 điểm sau hai trận, bằng với Cape Verde và kém đội đầu bảng Tây Ban Nha (4 điểm). Ở lượt đấu cuối, thầy trò HLV Marcelo Bielsa sẽ phải chạm trán chính La Roja trong trận đấu mang ý nghĩa quyết định cho tấm vé đi tiếp.

Trong khi đó, Cape Verde tiếp tục viết nên câu chuyện cổ tích ở World Cup 2026. Sau trận hòa Tây Ban Nha 0-0 ở ngày ra quân, đại diện châu Phi tiếp tục khiến Uruguay mất điểm và hoàn toàn có quyền mơ về một suất vào vòng knock-out nếu đánh bại Saudi Arabia ở lượt trận cuối.