UEFA sẽ xử nặng ‘câu giờ’, nhẹ tay với hành vi che miệng

UEFA chuẩn bị áp dụng một loạt quy định mới về công tác trọng tài ở mùa này, trong đó đáng chú ý là việc nghiêm khắc với những chiêu trò câu giờ. Ngược lại, một hành vi từng gây tranh cãi tại World Cup 2026 là dùng tay che miệng khi nói với đối phương lại được UEFA lựa chọn cách xử lý nhẹ hơn.

Không còn nhiều đất cho hành vi “câu giờ”

Thông điệp được ông Roberto Rosetti, Trưởng Ban trọng tài UEFA, đưa ra khá rõ ràng: các trọng tài sẽ đặc biệt nghiêm với những tình huống khiến trận đấu bị kéo dài không cần thiết. UEFA muốn đẩy nhanh quá trình đưa bóng trở lại cuộc chơi, duy trì cường độ trận đấu và hạn chế việc phải bù thêm quá nhiều thời gian.

Một trong những quy định dễ nhận thấy nhất liên quan đến cầu thủ được thay ra. Theo hướng dẫn mới, cầu thủ rời sân sau khi bị thay phải hoàn tất việc này trong vòng 10 giây. Đây là một trong những cách UEFA muốn ngăn tình trạng cầu thủ cố tình đi chậm, vòng ra xa hoặc tranh thủ thêm vài giây trước khi trận đấu tiếp tục.

Các cầu thủ sẽ chỉ có 5 giây để thực hiện quả ném biên tại những giải đấu của UEFA.

Những tình huống tưởng như nhỏ nhặt khi đưa bóng trở lại cuộc chơi cũng nằm trong tầm ngắm. Trọng tài sẽ đặc biệt nghiêm với giới hạn 5 giây đối với các quả ném biên và phát bóng. Nói cách khác, những màn “câu thêm một chút” trước khi thực hiện các tình huống này sẽ khó được bỏ qua như trước.

Đáng chú ý, UEFA không muốn những quy định này chỉ tồn tại trên giấy. Ông Rosetti khẳng định các trọng tài sẽ “rất nghiêm khắc” trong việc áp dụng, với mục tiêu đưa bóng vào cuộc nhanh hơn thay vì để những khoảng thời gian chết âm thầm kéo dài trận đấu.

VAR được trao thêm quyền

Một thay đổi khác nằm ở VAR. Công nghệ này sẽ có thể can thiệp trong một số tình huống trước đây nằm ngoài phạm vi xem xét, trong đó có nhầm danh tính.

Nếu trọng tài phạt nhầm cầu thủ, VAR có thể hỗ trợ xác định đúng người phải chịu án phạt. Tuy nhiên, VAR không được dùng cơ chế này để xem xét lại bản thân hành vi phạm lỗi; phạm vi kiểm tra chỉ giới hạn ở việc xác định cầu thủ nào thực sự là người vi phạm.

Các thẻ vàng thứ hai được rút ra một cách rõ ràng sai cũng có thể được VAR xem xét. Nếu phát hiện sai sót nghiêm trọng, trọng tài có thể được mời ra màn hình để xem lại và hủy thẻ vàng thứ hai, qua đó giúp cầu thủ tránh một chiếc thẻ đỏ oan uổng.

Một phòng VAR trong trận đấu ở cúp châu Âu.

Với những quả phạt góc được trao sai, UEFA cũng mở ra khả năng sửa quyết định, nhưng theo cách rất hạn chế. Một quả phạt góc chỉ được đảo thành phát bóng lên nếu sai sót đặc biệt rõ ràng và việc xem xét có thể hoàn tất ngay lập tức, không làm chậm thời điểm bóng được đưa trở lại cuộc chơi. UEFA không cho phép một quả phát bóng lên bị đảo thành phạt góc theo cơ chế tương tự.

Điểm đáng chú ý là việc VAR được mở rộng quyền không đồng nghĩa UEFA muốn công nghệ này can thiệp vào mọi tình huống. Ngược lại, UEFA nhấn mạnh nguyên tắc “can thiệp tối thiểu, lợi ích tối đa”. Cơ quan quản lý bóng đá châu Âu muốn tăng tính thống nhất trong cách sử dụng VAR nhưng đồng thời đưa trọng tài trên sân trở lại vị trí trung tâm của quá trình ra quyết định.

UEFA thậm chí đã xây dựng một quy trình xem xét VAR được chuẩn hóa, đồng thời ra mắt nền tảng “Clear Line” với hơn 100 video hướng dẫn về những tình huống như phạt đền, thẻ đỏ, lỗi tấn công, các quyết định mang tính nhận định và nhầm danh tính.

“Luật Vinicius” được UEFA xử lý nhẹ tay

Trong hàng loạt quy định mới, có một chi tiết dễ gây chú ý nhất: UEFA không lựa chọn phương án phạt thẻ đỏ đối với cầu thủ dùng tay che miệng khi nói chuyện với đối phương.

Đây chính là hành vi từng trở thành chủ đề gây tranh cãi lớn trong năm 2026, đến mức được gọi là “Luật Vinicius” (do xuất phát từ trường hợp cầu thủ Vinicius của Real Madrid). Theo cách UEFA áp dụng luật mùa này, bản thân hành động che miệng để nói với đối phương không đủ để bị truất quyền thi đấu.

Tiền đạo Sergio Almiron của Paraguay là cầu thủ đầu tiên bị phạt thẻ đỏ vì che miệng nói chuyện với đối thủ, trong trận thắng Thổ Nhĩ Kỳ ở World Cup 2026.

Tuy nhiên, nếu hành động này được sử dụng để che giấu lời lẽ hoặc giao tiếp mang tính phi thể thao, trọng tài vẫn có thể rút thẻ vàng. Những vụ việc nghiêm trọng hơn còn có thể được xem xét kỷ luật sau trận.

Ông Rosetti cho biết, UEFA muốn cách áp dụng luật phải thống nhất ở toàn bộ bóng đá châu Âu, từ Azerbaijan, Anh, Phần Lan, Pháp đến Thổ Nhĩ Kỳ. Các CLB tham dự các giải đấu UEFA cũng sẽ được phổ biến những nguyên tắc này trước khi vòng đấu chính thức bắt đầu.