UEFA phạt nặng PSG do vi phạm luật công bằng tài chính

UEFA thông báo trừng phạt 8 CLB do vi phạm luật công bằng tài chính. (Ảnh: Marca)

Trang chủ UEFA đã thông báo lệnh trừng phạt với 8 CLB do phạm luật công bằng tài chính trong giai đoạn 2018 đến 2021 gồm: PSG, Juventus, AC Milan, AS Monaco, AS Roma, Besiktas, Inter Milan và Marseille.

Trong số này, PSG là đội bị phạt nặng nhất với tổng cộng 65 triệu Euro. AS Roma, Inter Milan, Juventus, AC Milan lần lượt bị phạt 35, 26, 23, 15 triệu Euro. Besiktas bị phạt 4 triệu Euro, còn AS Monaco và Marseille phải đóng 2 triệu Euro.

Các đội bóng phải trả trước 15% tiền phạt bằng hình thức khấu trừ trực tiếp vào doanh thu CLB kiếm được khi tham gia vào các giải đấu do UEFA tổ chức. Phần tiền phạt còn lại sẽ tùy thuộc vào thỏa thuận giữa CLB và UEFA.

Cơ quan Kiểm soát Tài chính các CLB Châu Âu (ICFC) cũng gửi cho PSG và Marseille một thoả thuận dàn xếp. Theo đó, nếu hai đội bóng Ligue 1 không thể cân bằng tài chính trong 3 mùa giải tiếp theo, thì sẽ phải nhận hình phạt nặng hơn và bị cấm tham dự Champions League.

Barca không bị UEFA trừng phạt như đồn đoán ban đầu. Tuy nhiên, đội chủ sân Nou Camp nằm trong nhóm 19 CLB đang bị UEFA theo dõi sát sao bên cạnh Man City, Chelsea, Leicester, West Ham, Dortmund, Basel, Union Berlin, Fenerbahce, Feyenoord, Lyon, Rangers, Real Betis, Royal Antwerp, Sevilla, Lazio, Napoli, Trabzonspor và Wolfsburg./.