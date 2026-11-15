U23 Việt Nam: Williams Minh Hoàng và những viên ngọc chờ mài giũa trên hàng tấn công

Chức vô địch giải giao hữu quốc tế U23 Gia Lai không đơn thuần mang ý nghĩa thành tích, mà còn là bệ phóng để bóng đá Việt Nam phát hiện và bồi dưỡng cho những gương mặt trẻ giàu tiềm năng như Minh Hoàng, Ngô Đăng Khoa, Minh Tâm hay Gia Bảo...

Minh Hoàng sở hữu lợi thế chiều cao và thể hình, kỹ thuật tốt so với các tiền đạo trẻ Việt Nam (ảnh Hữu Phạm)

Phút 48 trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Qatar, Minh Hoàng di chuyển từ trung lộ sang hành lang phải, sử dụng tốc độ vượt qua sự truy cản của hậu vệ đối phương trước khi căng ngang vào vòng cấm.

Tình huống phòng ngự không dứt khoát của Qatar tạo điều kiện để Nguyễn Minh Tâm ghi bàn gỡ hòa 1-1. Đây là pha bóng thể hiện khá rõ khả năng xử lý trong không gian hẹp, chọn thời điểm tăng tốc và đưa ra quyết định hợp lý của Minh Hoàng.

Trong trận đấu với U23 Thái Lan trước đó, Minh Hoàng là người thực hiện thành công quả phạt 11m, ấn định chiến thắng 3-0 cho U23 Việt Nam. Ngoài bàn thắng này, tiền đạo Việt kiều còn để lại dấu ấn ở trận đấu trên với nhiều pha phối hợp tấn công trung lộ chớp nhoáng, trong đó có pha dứt điểm đưa bóng dội xà ngang đối phương.

Minh Hoàng (phải) và Khoa Ngô cùng HLV Đinh Hồng Vinh ở Gia Lai VTV Cup 2026 (ảnh Hữu Phạm)

Đó là tình huống cho thấy sự tự tin và tâm lý thi đấu khá tốt của một tiền đạo mới 19 tuổi.

Điều đáng kỳ vọng ở Williams Minh Hoàng là anh không bị giới hạn trong vai trò tiền đạo truyền thống. Những gì thể hiện trước U23 Qatar cho thấy cầu thủ này có thể đảm nhận nhiều nhiệm vụ: đá cao nhất trên hàng công, di chuyển ra biên, tranh chấp bóng dài hoặc phối hợp với các vệ tinh xung quanh.

Nếu được phát triển đúng hướng, Minh Hoàng có thể trở thành mẫu trung phong kết hợp giữa sức mạnh thể chất và khả năng di chuyển linh hoạt. Anh cũng có thể tạo thành bộ đôi đáng chú ý với những cầu thủ giàu tốc độ và kỹ thuật như Ngô Đăng Khoa, Nguyễn Minh Tâm hay Trần Gia Bảo.

Ở mùa giải 2025/26, Minh Hoàng đã có 6 bàn thắng tại V.League, 3 ở cúp Quốc gia. Thành công bước đầu của anh là một chỉ dấu tốt cho việc bóng đá Việt Nam tận dụng nguồn lực từ các cầu thủ mang dòng máu Việt để tăng nội lực, tạo nền tảng vững chắc cho những mục tiêu lớn trong tương lai.