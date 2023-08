“U23 Việt Nam vô địch với đội hình trẻ nhất giải làm tôi hạnh phúc”

U23 Việt Nam sử dụng đội hình xuất phát với độ tuổi trung bình 20,6 cho trận chung kết với U23 Indonesia. Thậm chí, HLV Hoàng Anh Tuấn còn trao cơ hội ra sân ở một trận đấu quan trọng cho Nguyễn Đăng Dương, Nguyễn Hữu Tuấn hay Thái Bá Đạt, những cầu thủ chỉ mới bước sang tuổi 18. Dù bị ép sân trong phần lớn thời gian ở hiệp 2, song các tuyển thủ U23 Việt Nam đã đứng vững, kể trong 30 phút hiệp phụ, trước khi bản lĩnh đánh bại đối thủ trên loạt “đấu súng” đầy cân não.

Dù trải qua trận đấu cuối cùng kéo dài 2 tiếng 30 phút đầy căng thẳng và mệt mỏi, thậm chí phải trả lời giới truyền thông khi đã sang ngày mới (27-8), song HLV Hoàng Anh Tuấn vẫn thể hiện rõ nét mặt rạng ngời.

Ông Tuấn phát biểu: “Hôm nay, tôi rất hạnh phúc và đầy tự hào về các cầu thủ U23 Việt Nam. Một trận chung kết không hề dễ dàng, khi 2 đội phải phân định chức vô địch bằng loạt sút luân lưu. Chúng tôi là đội bóng có lực lượng trẻ nhất giải đấu năm nay, nên khi các học trò đăng quang, tôi rất hạnh phúc. Họ là những cầu thủ tốt, và từ sân chơi này giúp tất cả có sự trải nghiệm cùng những bài học trong tương lai”.

Sau 8 năm, chiến lược gia gốc Khánh Hòa mới có danh hiệu đầu tiên cùng các đội tuyển trẻ quốc gia. Một nụ cười đầy mãn nguyện và hạnh phúc được chiến lược gia gốc Khánh Hòa nở ra. Ông Tuấn thốt lên: Thực sự rất tuyệt vời!

“Làm công tác đào tạo trẻ là niềm đam mê của tôi. Các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia và giải trẻ khác nhau hoàn toàn, tôi thì thích dẫn dắt các cầu thủ trẻ. Tôi muốn trao cơ hội cho nhiều cầu thủ trẻ, những gương mặt thuộc lứa U17-18”, nhà cầm quân này nhấn mạnh.

Đánh giá chất lượng về Giải U23 Đông Nam Á 2023, HLV Hoàng Anh Tuấn đưa quan điểm: “Tôi phải thừa nhận lại rằng, 4 đội bóng có mặt ở vòng bán kết đều mạnh. Quan trọng hơn khi tất cả đã có những trải nghiệm tốt ở sân chơi. Các đội mạnh ở khu vực đều cử lực lượng trẻ, và đó là điều tốt cho các cầu thủ. Họ sẽ mang lại một tương lai xán lạn cho bóng đá Đông Nam Á. Thái Lan và Indonesia. Tôi cũng mong trong tương lai các đội bóng ở Đông Nam Á cũng sẽ phát triển như vậy”.

Đóng vai người hùng khi cản phá thành công lượt sút phạt đền thứ 6 của U23 Indonesia, để U23 Việt Nam vô địch Giải U23 Đông Nam Á 2023, song thủ môn đội trưởng Quan Văn Chuẩn cho rằng mình gặp may mắn nhiều hơn. Anh chia sẻ: “Mục tiêu của toàn đội là lọt đến trận chung kết, và khi đã giành chiến thắng làm tôi rất vui. Chức vô địch này nhờ vào sự đóng góp của cả tập thể, chứ không phải công lao của riêng tôi. Còn về tình huống cản phá được quả phạt đền, thì do tôi may mắn”.