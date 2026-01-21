U23 Việt Nam từ Thường Châu 2018 đến Saudi Arabia 2026: Hành trình vượt ngưỡng của bóng đá Việt Nam

U23 Việt Nam đã thể hiện bộ mặt tích cực trước khi thất bại ở bán kết U23 châu Á 2026

Thất bại 0-3 trước U23 Trung Quốc ở trận bán kết tối 20/1 đã khiến U23 Việt Nam không thể lần thứ 2 giành quyền vào chơi trận chung kết châu Á như Thường Châu năm 2018. U23 Trung Quốc đã chiến thắng xứng đáng khi có sự chuẩn bị tốt hơn về chiến thuật cũng như con người.

Tuy nhiên về phía U23 Việt Nam, thầy trò HLV Kim Sang-sik vẫn có một hành trình đáng khen ngợi với màn trình diễn ấn tượng ở vòng bảng trước khi đánh bại chủ nhà UAE ở tứ kết. Trong một năm qua, U23 Việt Nam đã liên tiếp đưa người hâm mộ từ niềm vui này sang niềm vui khác khi giành chức vô địch U23 Đông Nam Á 2025 (Indonesia) trước khi đoạt HCV SEA Games 33 (Thái Lan).

Tám năm sau lứa Thường Châu của những Nguyễn Quang Hải, Đoàn Văn Hậu, Công Phượng...bóng đá Việt Nam lại tiến gần đến thế cơ hội giành quyền vào chơi 1 trận chung kết. Đó cũng là hành trình cho thấy sự trưởng thành đáng ghi nhận của bóng đá Việt Nam.

U23 Việt Nam đã có những trận đấu ngang ngửa trước những đối thủ châu lục như Saudi Arabia hay UAE (ảnh AFC)

Trong cùng thời gian trên, đội tuyển Việt Nam đã có thêm 2 chức vô địch Đông Nam Á (2018, 2024), vào tứ kết Asian Cup 2019, lọt tới Vòng loại cuối World Cup 2022. Trong 4 kỳ SEA Games gần nhất, các đội tuyển trẻ của Việt Nam 3 lần giành HCV.

Hơn một thập niên trước, tấm HCV SEA Games vẫn là khát khao khó vươn tới của bóng đá Việt Nam và việc giành chức vô địch AFF Cup luôn đầy thách thức. Nhưng hiện nay, việc lên ngôi cao nhất ở các đấu trường này đã trở thành mục tiêu và nhiệm vụ.

Phải thừa nhận thực tế lứa bóng đá Việt Nam vẫn cần nhiều thời gian để rút ngắn cách biệt hơn nữa với các đối thủ ở châu lục. Các chiến thắng trước U23 UAE hay U23 Saudi Arabia đều cần rất nhiều sự nỗ lực và quyết tâm của cả tập thể. U23 Việt Nam hiện nay cũng không có những nhân tố đặc biệt như Nguyễn Quang Hải hay Đoàn Văn Hậu, Duy Mạnh...trước đây.

Điều này không có gì bất thường bởi với ngay cả các nền bóng đá lớn trên thế giới, không phải giai đoạn nào cũng xuất hiện những gương mặt đặc biệt xuất chúng. Tuy nhiên có thể thấy, U23 Việt Nam hiện nay là một tập thể đồng đều, có sự cải thiện đáng kể tầm vóc, kỹ-chiến thuật cũng tâm lý thi đấu.

Các nền bóng đá đều cần nhiều cơ duyên để sản sinh những gương mặt đặc biệt xuất sắc

Đây là kết quả chiến lược đẩy mạnh về đào tạo trẻ, công tác đầu tư bài bản gắn với các "lò" đào tạo trên cả nước. Việc tiếp tục đẩy mạnh đầu tư, tạo điều kiện để huy động nguồn lực xã hội hoá là cần thiết để bóng đá Việt Nam tiếp tục phát huy các thành tựu hiện tại, qua đó hướng đến những mục tiêu cao hơn. Nó cũng cho phép chúng ta đào tạo được nhiều cầu thủ xuất sắc, chất lượng hơn.

Tám năm trước, U23 Việt Nam đến VCK U23 châu Á 2018 với không nhiều hy vọng vượt qua vòng bảng còn hiện nay, chúng ta đã tự tin hơn trong việc đặt ra những mục tiêu cụ thể để phấn đấu. Bóng đá là cuộc đua dài hơi và con tàu Việt Nam vẫn đang tiến lên.



