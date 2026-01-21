U23 Việt Nam thương nhau như thế: Ai cũng lo lắng khi Hiểu Minh chấn thương, đồng loạt cầu mong 1 điều

Hình ảnh trung vệ Nguyễn Hiểu Minh nằm sân đau đớn trong trận bán kết U23 châu Á 2026 gặp U23 Trung Quốc đêm 20/1, khiến cả đội bóng và người hâm mộ khắp cả nước không khỏi xót xa. Không chỉ ban huấn luyện và các nhân viên y tế vội chạy vào chăm sóc, ngay lập tức các đồng đội của anh đã lao tới, quỳ xuống hỏi han, ôm vai an ủi - một khoảnh khắc thể hiện tinh thần đồng đội gắn bó, "thương nhau như anh em".

Hiểu Minh, cầu thủ sinh năm 2004 và là trụ cột nơi hàng phòng ngự U23 Việt Nam, đã phải rời sân ngay ở phút thứ 30 sau tình huống va chạm và đau đớn nghiêm trọng. Các bác sĩ sau đó đã đưa anh thẳng lên xe cứu thương tới bệnh viện để kiểm tra kỹ càng.

Kết quả kiểm tra y tế chính thức đã được công bố, Hiểu Minh bị đứt dây chằng chéo trước đầu gối phải, một trong những dạng chấn thương nặng nhất với một cầu thủ bóng đá. Việc này đồng nghĩa với việc anh chắc chắn phải lên bàn mổ, nghỉ thi đấu dài hạn từ khoảng 6 tới 9 tháng và sẽ bỏ lỡ phần còn lại của mùa giải 2025-26, bao gồm cả khả năng tham dự các giải lớn tiếp theo như AFF Cup 2026.

Tại giải U23 châu Á 2026, Hiểu Minh đã đá chính cả 4 trận trước đó và là một trong những điểm tựa chắc chắn nhất ở hàng thủ. Trước khi gặp chấn thương, anh thậm chí được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất trận ở chiến thắng 2-0 trước U23 Jordan, đồng thời dẫn đầu hoặc đứng trong nhóm đầu về số pha giải nguy trên sân.

Ngay cả trong thất bại 0-3 trước U23 Trung Quốc, các cầu thủ U23 Việt Nam càng thêm buồn bã khi người đồng đội quan trọng của họ phải rời sân sớm. Các khoảnh khắc lo lắng, hỏi han và đứng chờ ở khu vực kỹ thuật cho thấy tình cảm gắn kết sâu sắc giữa các thành viên.

Không chỉ trên sân, sau trận đấu, nhiều cầu thủ còn đồng loạt gửi lời nhắn gửi tới Hiểu Minh trên mạng xã hội: "Cố gắng vượt qua và trở lại mạnh mẽ nhé!", "Sớm trở lại nhé, Hiểu Minh của anh"... Những lời động viên giản dị nhưng đong đầy tình cảm ấy nhanh chóng nhận được sự quan tâm lớn từ người hâm mộ.

Tinh thần này không chỉ tạo nên một tập thể đoàn kết, mà còn cho thấy rằng họ không chỉ đá vì nhau trên sân, mà còn luôn dõi theo nhau ngoài sân cỏ - đặc biệt là khi một người anh em đang gặp khó khăn.



