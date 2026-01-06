U23 Việt Nam tạo địa chấn theo cách “không tì vết”, rộng đường vào tứ kết giải châu Á

Có lẽ, ngay cả những CĐV “khó tính” nhất cũng sẽ phải hài lòng với màn thể hiện của U23 Việt Nam khi chạm trán Jordan ở lượt trận mở màn giải châu Á. Trước trận, chính đại diện từ Tây Á mới là đội được đánh giá nhỉnh hơn, còn đội quân của HLV Kim Sang-sik chỉ được xếp “cửa dưới”.

Song, bất ngờ lớn đã xảy ra. U23 Việt Nam đã đánh bại đối thủ nhờ sự lì lợm của mình. “Những chiến binh sao Vàng” một lần nữa tái hiện hình ảnh của U23 Việt Nam ở giải đấu lịch sử, U23 châu Á 2018 dưới thời cựu HLV Park Hang-seo.

Trước một đối thủ giàu sức mạnh cơ bắp và có lợi thế thể hình, các học trò của HLV Kim Sang-sik vốn chỉ sở hữu thể hình thấp bé bậc nhất giải đấu, lại nhập cuộc đầy hưng phấn. Các cầu thủ tự tin cầm bóng nhờ vào nền tảng kỹ thuật, đặc biệt là khả năng phối hợp ăn ý của dàn cầu thủ đã tập luyện và thi đấu cùng nhau suốt hơn 2 tháng qua.

Với thế trận lấn lướt, U23 Việt Nam đã trừng phạt sai lầm của đối thủ để có bàn mở tỷ số rất sớm. Trong tình huống U23 Việt Nam đá phạt góc ở phút 12, hậu vệ Jordan để bóng chạm tay trong vòng cấm. Sau khi xem VAR, trọng tài người Hàn Quốc Choi Hyun-jai quyết định cho U23 Việt Nam hưởng quả 11m.

Đình Bắc đứng trước chấm phạt đền, tung cú sút rất căng và chìm vào góc phải khung thành, không cho thủ môn đối phương cơ hội cản phá.

U23 Việt Nam thi đấu cực kỳ chặt chẽ trước Jordan.

Bàn thắng càng giúp U23 Việt Nam chơi bóng tự tin hơn. Trong khi đó, U23 Jordan cố gắng đẩy cao và tích cực pressing ngay bên phần sân U23 Việt Nam. Tuy nhiên các học trò của HLV Kim Sang-sik đã chơi rất điềm tĩnh, chủ động phối hợp và phát triển bóng lên từ phần sân nhà.

U23 Việt Nam cũng đã cho thấy họ tốt thế nào với tình huống thoát pressing từ sân nhà và phát triển bóng rất nhanh với đường chuyền chéo xuống hai hành lang cánh.

Khả năng giữ cự ly đội hình, tuân thủ chặt chẽ đấu pháp phòng ngự phản công đã giúp U23 Việt Nam gây ra vô vàn khó khăn cho Jordan. Đội bạn dường như bị mất tuyến giữa, những đường chuyền của họ cũng trở nên nóng vội và thiếu chính xác. Càng đá, các cầu thủ Jordan càng loay hoay trong việc tiếp cận cầu môn của Trung Kiên.

Trong thế trận phòng ngự phản công, U23 Việt Nam một lần nữa trừng phạt đối thủ và tạo ra bàn thắng thứ hai ở cuối hiệp 1. Phút 42, từ một tình huống đá phạt góc, Hiểu Minh băng vào đệm bóng cận thành tung lưới đối thủ, nhân đôi cách biệt.

Phải nói, U23 Việt Nam đã có một hiệp đấu cực kỳ thành công. Trong suốt hiệp 1, cơ hội rõ ràng nhất và có lẽ cũng là duy nhất mà Jordan có thể tạo ra chỉ là pha sút phạt trực tiếp đưa bóng chạm xà ngang khung thành của cầu thủ mang áo số 6. Còn lại, hàng công của đại diện Tây Á thực sự đã “tắt điện” trước khả năng phòng ngự kín kẽ của U23 Việt Nam.

Sang hiệp hai, U23 Việt Nam tiếp tục cho thấy bản lĩnh và sự lì lợm của mình. Các học trò của HLV Kim Sang-sik vẫn tuân thủ chặt chẽ đấu pháp phòng ngự phản công. Các cầu thủ duy trì nhịp độ thi đấu vừa phải, không bị cuốn vào lối chơi của Jordan.

U23 Việt Nam có chiến thắng hoàn hảo.

Suốt hiệp hai, Jordan vẫn miệt mài tấn công, nhưng họ không thể tạo ra nhiều cơ hội thực sự rõ ràng về phía cầu môn của Trung Kiên. Thậm chí thời điểm cuối trận, U23 Việt Nam còn suýt có bàn thắng thứ 3 sau một pha phản công, nhưng bóng lại dội xà ngang bật ra.

Song, chiến thắng chung cuộc 2-0 cũng là quá đủ để U23 Việt Nam có được sự khởi đầu mĩ mãn. Thầy trò HLV Kim Sang-sik đã gây bất ngờ lớn trước một đối thủ mạnh, nhờ vào dấu ấn chiến thuật của thầy Kim, và bản lĩnh, sự lì lợm của các tuyển thủ.

Với chiến thắng trước đối thủ cạnh tranh trực tiếp, U23 Việt Nam đã mở toang cánh cửa tiến vào tứ kết giải châu Á. Sẽ là rất khó để tấm vé đi tiếp tuột khỏi tay thầy trò HLV Kim Sang-sik.

Tỷ số chung cuộc: U23 Việt Nam 2-0 Jordan.

Đội hình xuất phát: