U23 Việt Nam sẽ so tài với hàng công của đội tuyển quốc gia Yemen

Qassem Al-Sharafi sẽ cùng U23 Yemen tranh ngôi nhất bảng với U23 Việt Nam.

Hôm 26-8, HLV Amin Al-Suneini đã công bố danh sách chính thức 23 tuyển thủ U23 Yemen sang Việt Nam tham dự bảng C, thuộc vòng loại Giải U23 châu Á 2026.

Chỉ có thủ môn Muhammad Ramadan Shuey Jumaan đang khoác áo một CLB tại Saudi Arabia, còn lại 22 tuyển thủ U23 Yemen đều thi đấu trong nước.

Nổi bật nhất trong đội hình U23 Yemen là bộ ba tiền đạo Abdulaziz Masnoum, Qassem Al-Sharafi và Hamza Mahrous (cùng sinh năm 2004). Cả ba đều khoác áo đội tuyển quốc gia Yemen trong đợt FIFA Days tháng 6, tham dự vòng loại Asian Cup 2027 gặp Bhutan và Lebanon.

Trong đó, Qassem Al-Sharafi và Hamza Mahrous đã được triệu tập lên đội tuyển quốc gia Yemen từ cuối năm 2023, tức khi đó mới chỉ 19 tuổi. Thậm chí, Hamza Mahrous còn gây ấn tượng về chuyên môn khi đang là tiền đạo số 3 của đội tuyển quốc gia này.

U23 Yemen hội quân chuẩn bị cho vòng loại Giải U23 châu Á 2026 từ đầu tháng 7-2025. Thầy trò HLV Al-Suneini trải qua giai đoạn huấn luyện trong nước tại TP Marib (Yemen), sau đó sang Fujairah (UAE) tập huấn nước ngoài. Đại diện đến từ Tây Á đã tổ chức một số trận giao hữu với các CLB trong nước và tại UAE, nhưng kết quả không được tiết lộ nhằm bảo mật về chuyên môn.

Theo truyền thông Yemen, HLV Al-Suneini muốn có sự phục vụ của tuyển thủ U17 là Adel Abbas Qasem, tuy nhiên không được HLV của U20 Yemen đồng ý do đội này sắp tham dự Giải U20 Tây Á 2025.

Tuy nhiên, với chất lượng hàng công đến từ đội tuyển quốc gia, U23 Yemen hoàn toàn tự tin sẽ gây ra nhiều khó khăn cho chủ nhà U23 Việt Nam. Hai đội đều quyết tâm hướng đến ngôi đầu bảng C, qua đó giành tấm vé trực tiếp tham dự Vòng chung kết Giải U23 châu Á 2026.

U23 Yemen sẽ bay thẳng từ Dubai và dự kiến có mặt tại Hà Nội vào đầu giờ chiều 31-8, sau đó di chuyển bằng đường bộ đến Việt Trì (Phú Thọ). Đội bóng của HLV Al-Suneini có trận ra quân gặp U23 Singapore vào ngày 3-9, tiếp đến là U23 Bangladesh (ngày 6-9), và gặp U23 Việt Nam (ngày 9-9) được xem như "chung kết" của bảng.

Danh sách U23 Yemen tham dự vòng loại Giải U23 châu Á 2026: Thủ môn: Osama Ali Ahmed Makraf, Mabrouk Kamel Mabrouk bin Talib và Muhammad Ramadan Shuey Jumaan. Hậu vệ: Ahmed Muhammad Al-Badawi, Faisal Muhammad Maarouf, Muhammad Saleh Al-Batoul, Imad Hamoud Al-Judeimah, Nasser Hammadi Al-Asabi, Hashem Fouad Al-Khalaqi, Ali Khalid Al-Daqeen và Muhammad Naji Al-Qashmi. Tiền vệ: Anwar Hussein Al-Tariqi, Muhammad Khalid Muqbel, Hisham Ahmed Balabil, Muhammad Radi Wadi, Mamdouh Saleh bin Ajaj và Nasser Abu Bakr Saleh. Tiền đạo: Hamza Mahrous, Abdulaziz Masnoum, Abdulrahman Al-Shami, Omar Al-Kathiri, Qassem Al-Sharafi và Muhammad Issam Al-Awami.