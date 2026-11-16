U23 Việt Nam sau niềm vui vô địch là những trăn trở

U23 Việt Nam khép lại giải giao hữu quốc tế Gia Lai Cup 2026 với chức vô địch sau ba trận bất bại. Thành tích mang đến sự khích lệ cho thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh, nhưng cũng để lại những điều cần cải thiện, nhất là khi các cầu thủ trẻ trở về CLB và tiếp tục hành trình tìm kiếm cơ hội thi đấu.

U23 Việt Nam có hai trận thắng các đối thủ Đông Nam Á tại giải giao hữu quốc tế Gia Lai. Ảnh: HOÀNG TÙNG

Niềm vui và những điều còn thiếu

Đội tuyển U23 Việt Nam vừa khép lại Gia Lai Cup 2026 với ngôi vô địch. Hai chiến thắng trước U23 Thái Lan 3-0, U23 Singapore 1-0 cùng trận hòa U23 Qatar 1-1 đưa thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh lên ngôi với 7 điểm, ghi 5 bàn và chỉ một lần thủng lưới.

Ba trận đấu mang đến những trải nghiệm khác nhau. U23 Việt Nam thắng đậm Thái Lan trong ngày ra quân, vất vả tìm đường vào khung thành Singapore rồi phải rượt đuổi tỷ số trước Qatar. Thành tích bất bại là điều đáng mừng với một đội hình còn nhiều gương mặt trẻ, và những diễn biến trên sân cũng giúp ban huấn luyện nhận diện rõ hơn khả năng của từng vị trí.

Trước U23 Thái Lan, các cầu thủ Việt Nam nhập cuộc tự tin, tổ chức tấn công khá mạch lạc và tận dụng tốt cơ hội. Tuy nhiên, khi gặp Singapore, đội lại gặp khó trước hàng phòng ngự chơi thấp. Những pha phối hợp chưa đủ sắc bén, khả năng xử lý ở khu vực cuối sân đôi lúc thiếu chính xác, nhiều cơ hội bị trôi trên mũi giày khiến bàn thắng đến khá nhọc nhằn.

Trận gặp Qatar còn nhiều điều để nhìn lại. Đối thủ Tây Á sở hữu thể hình tốt, tranh chấp quyết liệt và thường xuyên gây sức ép. U23 Việt Nam có những thời điểm lúng túng khi triển khai bóng, xử lý vội trước sự áp sát của đối phương. Khả năng giữ bóng và phối hợp trong không gian hẹp cũng chưa thật sự ổn định.

Cầu thủ trẻ Việt Nam nhanh chóng thích nghi với nhau ở quãng thời gian hội quân ngắn cho cuộc chơi lớn trên sân Pleiku hồi cuối tuần qua. Ảnh: HOÀNG TÙNG

Dẫu vậy, các học trò của HLV Đinh Hồng Vinh vẫn cho thấy sự kiên trì. Sau khi bị dẫn trước, đội tìm được bàn gỡ nhờ công Nguyễn Minh Tâm ở đầu hiệp hai, trước khi giữ tỷ số hòa 1-1 đến hết trận.

Điều đáng ghi nhận là U23 Việt Nam biết cách giành kết quả ngay cả khi thế trận không thuận lợi. Và chức vô địch tại Pleiku có thể xem là sự khởi đầu đẹp. Còn để chuẩn bị cho những mục tiêu lớn hơn, U23 Việt Nam vẫn cần thêm nhiều trận đấu chất lượng và sự trưởng thành của từng cá nhân.

Nỗi lo từ những ngày trở về CLB

Giữa niềm vui vô địch, HLV Đinh Hồng Vinh vẫn dành nhiều suy nghĩ cho tương lai các học trò. Nhà cầm quân mong muốn cầu thủ trẻ được thi đấu thường xuyên tại CLB, đồng thời có thêm cơ hội cọ xát quốc tế trong năm 2027.

Đó là nỗi trăn trở có cơ sở. Bóng đá Việt Nam từng chứng kiến nhiều cầu thủ chơi nổi bật ở các giải trẻ, thậm chí trở thành nhân tố quan trọng của đội tuyển, nhưng lại gặp khó khăn khi tìm chỗ đứng tại CLB.

Minh Tâm (18) giành ngôi Vua phá lưới với 3 bàn thắng tại Gia Lai Cup 2026. Ảnh: HOÀNG TÙNG

Ở V-League, các đội bóng luôn chịu sức ép thành tích. HLV thường ưu tiên những cầu thủ dày dạn kinh nghiệm, đặc biệt ở các vị trí quan trọng. Trong khi đó, cầu thủ trẻ phải cạnh tranh với đàn anh và ngoại binh, đôi khi rất khó có được suất đá chính.

Việc ít được ra sân khiến quá trình trưởng thành bị ảnh hưởng. Những kinh nghiệm thật khó tích lũy nếu phần lớn thời gian, họ chỉ ngồi trên ghế dự bị.

Tại Gia Lai Cup, Nguyễn Minh Tâm là một trong những gương mặt gây chú ý. Tiền đạo sinh năm 2005 ghi 3 bàn, giành danh hiệu Vua phá lưới và góp công vào chức vô địch. Những trải nghiệm thi đấu trong màu áo HAGL tại V-League phần nào giúp Minh Tâm tự tin hơn khi đối diện các đối thủ có thể hình và sức mạnh tốt.

Tất nhiên, không phải cầu thủ trẻ nào cũng có thể lập tức đáp ứng yêu cầu của bóng đá chuyên nghiệp. Việc trao cơ hội cần phù hợp với năng lực và quá trình phát triển của từng người. Và khi thiếu những phút thi đấu thực tế, khoảng cách giữa bóng đá trẻ và đội một sẽ ngày càng khó thu hẹp.

HLV Đinh Hồng Vinh cùng các trợ lý đều mong mỏi cầu thủ trẻ U23 có nhiều cơ hội ra sân hơn trong màu áo CLB. Ảnh: HOÀNG TÙNG

Với U23 Việt Nam, các đợt tập trung và giao hữu quốc tế luôn cần thiết, dù thời gian đội tuyển làm việc cùng nhau thường khá ngắn. Phần lớn quá trình rèn luyện của cầu thủ diễn ra tại CLB. Nếu được thi đấu đều đặn, họ mới trở lại đội tuyển với kinh nghiệm và sự tự tin tốt hơn.

Điều HLV Đinh Hồng Vinh mong chờ lúc này là được thấy những học trò từng nâng cúp cùng mình xuất hiện thường xuyên hơn trong đội hình các CLB.