U23 Việt Nam nhận suất đặc cách, HLV Kim Sang-sik trao nhiệm vụ đặc biệt cho Đình Bắc?

Theo kế hoạch của LĐBĐ Việt Nam, U23 Việt Nam sẽ tham dự Asiad 2026 với đội hình bao gồm các cầu thủ U21. Đây là chiến lược nhằm bồi dưỡng cho lứa U21 hướng đến các mục tiêu xa hơn như giải U23 châu Á 2028 (đồng thời là vòng loại Olympic 2028).

Tin vui dành cho HLV Kim Sang-sik là U23 Việt Nam đã được nhận tấm vé đặc cách tham dự môn bóng đá nam Asiad 2026. Theo sự thống nhất giữa LĐBĐ châu Á và Ủy ban Olympic châu Á, 16 đội tham dự VCK U23 châu Á 2026 được trao tấm vé dự Asiad 2026. Nhờ đó, U23 Việt Nam nghiễm nhiên có tên trong danh sách thi đấu.

Asiad 2026 khai mạc ngày 19/9/2026 tại Nhật Bản

Trong đội hình U23 Việt Nam giành HCĐ U23 châu Á 2026, có 5 cầu thủ đủ độ tuổi U21 (sinh từ 1/1/2005 trở đi) bao gồm: Cao Văn Bình, Phạm Đình Hải, Công Phương, Lê Văn Thuận và Nguyễn Lê Phát.

Như vậy, HLV Kim Sang-sik sẽ phải xây dựng một bộ khung gần như hoàn toàn mới. Những cái tên đã thể hiện tốt tại các giải đấu quốc nội và quốc tế cùng một số nhân tố Việt kiều đã được đưa vào danh sách ứng viên.

Nhưng có một vấn đề được giới chuyên môn quan tâm: Liệu U23 Việt Nam có nên sử dụng những cầu thủ quá tuổi tại Asiad 2026?

Theo quy định, ở môn bóng đá nam Asiad, mỗi đội tuyển được dùng 3 cầu thủ trên 23 tuổi trong đội hình. Dù đã ấn định kế hoạch cho lứa U21, U23 Việt Nam có lẽ vẫn cần sự hỗ trợ của một vài nhân tố giàu kinh nghiệm.

Sự có mặt của các cầu thủ dày dặn trận mạc sẽ giúp ích cho những cầu thủ trẻ cả về mặt chuyên môn lẫn tinh thần. Còn nhớ trên hành trình vào đến bán kết Asiad 2018, bộ ba Văn Quyết, Anh Đức và Hùng Dũng từng đóng vai trò quan trọng trong đội hình U23 Việt Nam.

Trở lại với Asiad 2026, một số cái tên giới chuyên môn đánh giá có thể được bổ sung cho U23 Việt Nam (với nòng cốt là lực lượng U21) là: Phạm Lý Đức, Nguyễn Hiểu Minh, Võ Anh Quân, Xuân Bắc, Nguyễn Thái Quốc Cường, Đình Bắc, Quốc Việt, Thanh Nhàn, Viktor Lê, Bùi Vĩ Hào.

Đình Bắc sẽ cùng U23 Việt Nam dự Asiad 2026?

Trong đó, Đình Bắc được chờ đợi sẽ tiếp tục chuỗi trận tỏa sáng trong màu áo U23 Việt Nam. 3 năm trước, Đình Bắc cũng từng góp mặt ở đội hình U23 Việt Nam dự Asiad 2022. Tuy nhiên, đó là thời điểm chân sút xứ Nghệ chưa thực sự trở thành một cầu thủ tấn công. Anh thường được HLV Hoàng Anh Tuấn xếp thi đấu ở vị trí chạy cánh phải trong sơ đồ 3-4-3.

3 năm trôi qua, Đình Bắc trưởng thành vượt bậc về nhiều mặt. Tiền đạo đang khoác áo CLB CAHN ngày càng hoàn thiện bộ kỹ năng để đảm nhận một cách đa dạng các vai trò trên hàng công.

Tại Trung Quốc 3 năm trước, Đình Bắc – không có bàn thắng hay kiến tạo nào – ngậm ngùi cùng U23 Việt Nam rời giải ngay sau vòng bảng. Nếu được góp mặt tại Asiad 2026, tiền đạo xứ Nghệ hoàn toàn có thể kỳ vọng vào một màn trình diễn bùng nổ hơn và góp phần đưa U23 Việt Nam tiến xa.