U23 Việt Nam: Nhắm đến đỉnh cao mới

Nguyễn Đình Bắc và các đồng đội U23 Việt Nam sẽ tiếp tục hội quân rèn luyện, chuẩn bị sang Ả Rập Saudi tranh tài tại vòng chung kết U23 châu Á 2026 sẽ diễn ra vào tháng 1-2026.

Tái hiện kỳ tích U23 châu Á

U22 Việt Nam khép lại một năm 2025 đầy thành công khi hoàn thành xuất sắc 3 mục tiêu: bảo vệ "ngôi vương" U23 Đông Nam Á, toàn thắng vòng loại để lọt vào vòng chung kết U23 châu Á 2026 và đoạt HCV bóng đá nam SEA Games 33.

U22 Việt Nam (phải) sẽ là nòng cốt của U23 Việt Nam tham dự Giải U23 châu Á 2026 (Ảnh: NGỌC LINH)

Bên cạnh màn trình diễn xuất sắc của nhóm cầu thủ kỳ cựu, nhiều "tân binh" khoác áo U22 Việt Nam kỳ này cũng thể hiện được vai trò, vị thế quan trọng trong đội hình tham dự SEA Games 33. Tuy vẫn còn cầu thủ chưa thể phát huy hết tiềm năng song được "hít thở" bầu không khí ở sân chơi có lịch sử lâu đời của Đông Nam Á cũng là cơ hội để họ rèn luyện bản lĩnh, tăng kinh nghiệm thi đấu.

Thông qua những sân chơi có chất lượng chuyên môn tầm trung này, đoàn quân HLV Kim Sang-sik dần cải thiện năng lực, tăng ý chí thi đấu, đúc kết kinh nghiệm và bản lĩnh trước khi hướng tới Giải U23 châu Á 2026 - sân chơi mà Việt Nam từng lên ngôi á quân vào năm 2018.

Động lực từ HCV SEA Games

Ở thời điểm hiện tại, bóng đá lứa U22 Việt Nam đã trình làng nhiều tài năng xuất sắc do HLV Kim Sang-sik lựa chọn tập luyện và thi đấu cùng nhau từ năm 2024. Những cầu thủ trẻ này đã nhuần nhuyễn triết lý thi đấu của ban huấn luyện và xác định được nhiệm vụ, vai trò trong màu áo đội tuyển quốc gia.

Nói về đấu pháp chiến thuật của HLV Kim Sang-sik, HLV Lưu Ngọc Hùng cho rằng ông Kim không chỉ là chiến lược gia giỏi giải tỏa áp lực tâm lý cho học trò mà còn đọc trận đấu rất nhạy bén và biết cách xây dựng chiến thuật, phương án thi đấu hợp lý. Điều này được minh chứng trong trận chung kết tranh HCV SEA Games 33. Khi U22 Việt Nam bị đối phương dẫn trước đến 2 bàn, HLV Kim nhanh chóng nhìn nhận vấn đề nằm ở tuyến giữa, lập tức tăng cường nhân lực hàng tiền vệ để cải thiện khâu thu hồi bóng, chuyển đổi trạng thái, phát động tấn công.

"Khả năng dụng người hợp lý của ông Kim giúp U22 Việt Nam lật ngược tình thế ở hiệp 2 và giành chiến thắng ngoạn mục trước chủ nhà Thái Lan" - HLV Lưu Ngọc Hùng bày tỏ.

Giới chuyên môn cho rằng tài thao lược hiệu quả cao của HLV Kim Sang-sik là do ông đã nắm bắt, hiểu rõ tính cách, trình độ của từng học trò. HLV Phạm Minh Đức nêu ý kiến bóng đá là môn chơi đòi hỏi cầu thủ phải tập luyện liên tục. Các cầu thủ Việt Nam cần cải thiện khâu dứt điểm và nâng cao thể lực.

"Việc xây dựng đấu pháp chiến thuật, sơ đồ thi đấu chỉ là một phần của ban huấn luyện, vận dụng thành công hay không đòi hỏi trình độ, năng lực cầu thủ thể hiện trên sân" - HLV Phạm Minh Đức nhấn mạnh.

Theo kế hoạch, ngày 23-12, tuyển U23 Việt Nam sẽ hội quân tại Hà Nội để chuẩn bị cho vòng chung kết U23 châu Á 2026. Ngày 26-12, toàn đội sẽ lên đường sang Qatar tập huấn và dự kiến có một trận đấu giao hữu với U23 Syria, trước khi di chuyển sang Ả Rập Saudi vào ngày 1-1-2026. Tại vòng bảng U23 châu Á 2026, thầy trò ông Kim lần lượt chạm trán U23 Jordan (ngày 6-1), U23 Kyrgyzstan (ngày 9-1) và U23 Ả Rập Saudi (ngày 12-1).



