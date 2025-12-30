U23 Việt Nam ngoan cường trước địch thủ mạnh, thẳng hướng sân chơi vô địch châu Á

Trận giao hữu giữa U23 Việt Nam và U23 Syria diễn ra lúc 19h00 ngày 30/12 tại Doha đã khép lại với thất bại 1-2 cho thầy trò HLV Kim Sang-sik, trong một màn thử lửa quan trọng hướng tới VCK U23 châu Á 2026. Dù không có được kết quả như mong muốn, đây vẫn là trận đấu mang nhiều giá trị chuyên môn khi U23 Việt Nam được đối đầu với một đối thủ giàu thể lực, tổ chức tốt và có phong cách thi đấu đặc trưng của bóng đá Tây Á.

U23 Việt Nam nhập cuộc với sự chủ động nhất định, ưu tiên kiểm soát bóng và triển khai từ tuyến dưới. Tuy nhiên, trước lối chơi áp sát nhanh và tranh chấp quyết liệt của U23 Syria, các cầu thủ trẻ Việt Nam gặp không ít khó khăn trong việc duy trì nhịp độ. Sau nhiều tình huống ăn miếng trả miếng, đội bóng Tây Á là bên tận dụng cơ hội tốt hơn khi ghi bàn mở tỷ số ở phút 41 nhờ công Mahmoud Mahna, khép lại hiệp một với lợi thế dẫn trước.

Bước sang hiệp hai, U23 Syria tiếp tục cho thấy sự hiệu quả trong cách chơi khi sớm nhân đôi cách biệt (Osman, 57'), đẩy U23 Việt Nam vào thế phải rượt đuổi. Trước tình hình đó, HLV Kim Sang-sik thực hiện nhiều sự điều chỉnh về nhân sự và cách vận hành lối chơi nhằm gia tăng sức tấn công. Những thay đổi này giúp U23 Việt Nam chơi khởi sắc hơn trong quãng thời gian cuối trận, tạo được áp lực đáng kể lên phần sân đối phương.

U23 Việt Nam hừng hực khí thế hướng về VCK U23 châu Á 2026 sau khi đoạt HCV SEA Games 33.

Nỗ lực không ngừng của U23 Việt Nam cuối cùng cũng được đền đáp bằng bàn thắng rút ngắn tỷ số của Lê Phát ở phút 87, qua đó ấn định kết quả chung cuộc 1-2. Dù không thể lật ngược tình thế, bàn thắng này phần nào cho thấy tinh thần thi đấu và khả năng thích ứng của đội trong bối cảnh bị dẫn bàn.

Thất bại trước U23 Syria là lời nhắc nhở cần thiết với U23 Việt Nam về những hạn chế trong khâu chống pressing, khả năng chuyển đổi trạng thái cũng như sự hiệu quả ở các thời điểm then chốt. Quan trọng hơn, trận đấu đã mang lại cho ban huấn luyện cái nhìn rõ ràng hơn về nhân sự và chiến thuật, qua đó có thêm cơ sở để hoàn thiện đội hình trước khi bước vào đấu trường U23 châu Á sắp tới.

Trước cuộc so tài kín này, U23 Việt Nam đang nhận được nhiều sự kỳ vọng từ người hâm mộ sau dấu ấn đậm nét tại SEA Games 33, nơi thầy trò đội tuyển đã thi đấu bản lĩnh, ổn định và lên ngôi vô địch đầy thuyết phục. Thành công ấy không chỉ mang lại sự tự tin mà còn khẳng định chiều sâu lực lượng, tinh thần thi đấu và bản lĩnh trận mạc của một thế hệ cầu thủ giàu khát vọng. Tuy nhiên, bước ra sân chơi châu Á là câu chuyện hoàn toàn khác, nơi mọi sai sót nhỏ đều có thể phải trả giá đắt. Vì vậy, trận giao hữu với U23 Syria được xem là bước đệm quan trọng, giúp U23 Việt Nam điều chỉnh nhịp độ, kiểm chứng năng lực thực tế và chuẩn bị tâm thế tốt nhất trước khi chính thức bước vào VCK U23 châu Á 2026, nơi tham vọng và thách thức đều ở mức cao hơn rất nhiều.

Đội hình U23 Việt Nam: Trung Kiên - Lý Đức, Hiểu Minh, Nhật Minh - Thái Sơn, Xuân Bắc, Phi Hoàng, Minh Phúc - Đình Bắc, Văn Khang, Vỹ Hào.