U23 Việt Nam ngập tràn khó khăn trước Hàn Quốc, chờ "phép màu" từ HLV Kim Sang-sik

Vào lúc 22h00 hôm nay, 23/1, U23 Việt Nam có trận tranh HCĐ U23 châu Á với cường địch Hàn Quốc. Trước thềm trận đấu này, chúng ta có không ít mối lo. Cựu HLV ĐTQG và U23 Việt Nam, Hoàng Văn Phúc chia sẻ:

"Sau trận bán kết vừa rồi, chúng ta đã thiếu những cầu thủ chủ chốt như Hiểu Minh do chấn thương hay Lý Đức vì thẻ đỏ. Đây rõ ràng là một khó khăn. Theo dõi U23 từ đầu giải, tôi thấy lực lượng dự bị cho vị trí trung vệ cũng hơi mỏng. Cụ thể, hiện còn hai trung vệ là Lê Văn Hà của CLB Hà Nội và Đức Anh, cũng thuộc Hà Nội nhưng đang thi đấu cho SHB Đà Nẵng.

Trong bối cảnh đó, chắc chắn ở trận đấu này, huấn luyện viên Kim Sang-sik sẽ phải sử dụng hai cầu thủ dự bị nói trên. Hy vọng rằng trong thời gian vừa qua, dù hai bạn ấy ít được thi đấu, nhưng ở trận này, đây sẽ là cơ hội để các bạn ấy chứng minh khả năng chuyên môn của mình và có thể chơi tốt. Tôi cũng hy vọng ông Kim sẽ động viên tinh thần các cầu thủ để toàn đội thi đấu tương đối chuyên nghiệp. Dù gặp nhiều khó khăn, nhưng tôi vẫn tin rằng chúng ta sẽ có một trận đấu khả quan trước U23 Hàn Quốc ở trận tranh vị trí thứ ba".

HLV Hoàng Văn Phúc cho rằng, U23 Hàn Quốc sẽ tấn công mạnh mẽ chúng ta, ngay sau hồi còi khai cuộc:

"Đúng là như vậy, bởi vì hai đội cũng đặt kỳ vọng rất cao, đặc biệt là Hàn Quốc hay kể cả Việt Nam cũng vậy, đều rất muốn vào chung kết. Nhưng dù sao thì đây cũng là một trận đấu tranh vị trí thứ ba, rất quan trọng. Tôi nghĩ là với lực lượng như vậy thì ông Kim Sang-sik sẽ lựa chọn chiến thuật có thể là phòng ngự chủ động từ phần sân nhà, chơi lùi khá sâu. Khi thu được bóng thì sẽ chuyển đổi nhanh, phòng ngự – phản công, và hy vọng là các cầu thủ sẽ thực hiện tốt chiến thuật mà ông đề ra".

Sau thất bại 0-3 trước Trung Quốc, U23 Việt Nam gặp nhiều tổn thất về lực lượng.

Một viễn cảnh tốt cho U23 Việt Nam đấu Hàn Quốc, đó là tìm cách thủ vững, lôi kéo đối phương đến loạt hiệp phụ rồi luân lưu. Nhưng ông Hoàng Văn Phúc cho rằng, điều quan trọng nhất vẫn nằm ở tinh thần của đội. Chỉ cần U23 Việt Nam chơi trận cuối máu lửa, quyết tâm thì vẫn được lòng CĐV:

"Thực ra thì bao giờ chúng ta cũng hy vọng, nhưng mà quả thật là thiếu những cầu thủ quan trọng, đặc biệt là ở vị trí phòng ngự, thì tôi nghĩ đây là những điều rất khó khăn. Ngược lại, tôi cũng rất mong các cầu thủ sẽ chơi trên cả khả năng của mình để chúng ta có một kết quả tốt nhất. Thực ra cũng không cần phải hướng đến một mục tiêu cụ thể nào, mà mình thể hiện hết sức trong trận đấu ngày mai để giữ lại hình ảnh, tinh thần thi đấu là được.

Ở trận đấu này, thực ra gọi là trận đấu an ủi tranh vị trí thứ ba thì tôi nghĩ là tâm lý các cầu thủ sẽ nhẹ nhàng hơn và họ có thể phô diễn. Bóng đá là trò chơi, đây là cơ hội để chúng ta chơi ở sân chơi châu Á, một sân chơi lớn. Hy vọng là toàn đội đêm nay sẽ thể hiện tốt".

Nhìn cả VCK U23 châu Á mà U23 Việt Nam đã đi, ông Hoàng Văn Phúc cũng chia sẻ: "Thực ra thì giải này là một quá trình dài, đặc biệt là vòng bảng. Các cầu thủ thi đấu tốt, nhất là trước những đối thủ mạnh ở Tây Á hay vùng Vịnh. Bảng đấu của chúng ta rất khó khăn, các bạn ấy đã phấn đấu để giành vị trí nhất bảng, thì đó là điều trên cả tuyệt vời. Ở đây thì khán giả, người hâm mộ và cả truyền thông bao giờ cũng đặt rất nhiều kỳ vọng. Nhưng thực ra sau giải này, các bạn đã tiến bộ rõ rệt và tôi nghĩ rằng với nền tảng đó, trong thời gian tới, các bạn sẽ tiếp tục phát triển chuyên môn tốt hơn và trở thành trụ cột của đội tuyển".

U23 Việt Nam có nhiều cầu thủ tiềm năng.

Về những cái tên có thể lên ĐTQG Việt Nam, ông Phúc nói tiếp: "Cũng có rất nhiều vị trí. Chẳng hạn như trung vệ Hiểu Minh, nhưng rất đáng tiếc là bạn ấy chấn thương. Hay là ở giải này, tiền vệ trung tâm Thái Sơn cũng thể hiện được mình. Đặc biệt thì Đình Bắc là cầu thủ đủ khả năng đá chính ở đội tuyển quốc gia nhất. Ngoài ra Trung Kiên cũng vậy, nhưng các bạn trẻ thì cần tập trung và cọ xát nhiều hơn. Ở trận bán kết thì một số bạn vẫn chơi vượt qua sức ép, kể cả thủ môn Trung Kiên cũng vậy, nhưng vẫn chưa đạt đến đỉnh cao. Các bạn còn trẻ, chuyên môn cần phát triển thêm. Tôi nghĩ rằng việc được thi đấu với các đội bóng hàng đầu châu Á sẽ giúp tích lũy kinh nghiệm và phát triển chuyên môn rất tốt".

Năm 2018, U23 Việt Nam gây chấn động khi lên ngôi Á quân châu lục. Nhiều năm trôi qua, tới năm 2026, chúng ta tiếp tục gây chấn động khi vào top 4 đội mạnh nhất châu Á. Trong hành trình ấy, là sự phát triển không ngừng của các trung tâm đào tạo trẻ tại Việt Nam:

"Thực ra chúng ta phải nhìn tổng thể, chứ không phải chỉ một trận đấu với Trung Quốc vừa rồi. Tôi nghĩ là các bạn tiến bộ rất nhanh về chuyên môn, đặc biệt là dám chơi bóng. Tỷ lệ kiểm soát bóng của chúng ta, ngoài đội tuyển quốc gia, là tương đối tốt. Trước những đối thủ mạnh, chơi pressing, gây áp lực, các bạn đều thực hiện tốt. Cái chính là các cầu thủ chơi tự tin, họ đã cọ xát, họ dám chơi.

Về vai trò của các trung tâm đào tạo, so với năm 2018 thì bây giờ các trung tâm đã có sự cạnh tranh và phát triển tốt hơn. Thực tế thì các trung tâm như PVF, Viettel, Hà Nội hay Hoàng Anh Gia Lai đều làm rất tốt, có chuyên gia chuyên môn cao, cơ sở hạ tầng tốt. Vì vậy, nền tảng đào tạo trẻ của chúng ta đang được nâng cao dần.

Ngoài ra, bóng đá hiện đại đòi hỏi nhiều yếu tố hơn ngoài kiểm soát bóng. Khả năng chuyển đổi trạng thái của các cầu thủ làm tương đối tốt. Khi mất bóng thì phải giành lại nhanh, khi giành được bóng thì chuyển đổi tấn công rất nhanh. Đó là bước đầu cho thấy kỹ thuật và tư duy chơi bóng của các bạn đã phát triển, đây là điều rất đáng mừng".

Xin cảm ơn HLV Hoàng Văn Phúc.