U23 Việt Nam nắm lợi thế lớn để bảo vệ chức vô địch trên đất Thái Lan

Tờ CNN Indonesia vừa có bài phân tích về giải U23 Đông Nam Á 2023 với tiêu đề: "Malaysia chung hoàn cảnh với Indonesia trong khi Thái Lan và Việt Nam đã sẵn sàng xung trận". Theo hãng truyền thông xứ Vạn đảo, U23 Việt Nam chính là đội có sự chuẩn bị tốt nhất cho giải Đông Nam Á và điều này mang tới cơ hội lớn để thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn bảo vệ chức vô địch ngay tại Thái Lan.

Hãng truyền thông của Indonesia nhận định: "U23 Việt Nam chính là đội có sự chuẩn bị tốt nhất trong số các đội tham dự giải. Họ đã luyện tập rất sớm, từ giữa tháng 7.

HLV Hoàng Anh Tuấn – cựu HLV trưởng đội U23 Việt Nam được bổ nhiệm thay thế HLV Troussier dẫn dắt U23 Việt Nam. Đội hình do HLV Hoàng Anh Tuấn dẫn dắt không có nhiều khác biệt so với đội hình U23 Việt Nam do HLV Troussier trực tiếp huấn luyện để chuẩn bị cho vòng loại giải U23 châu Á 2024.

U23 Việt Nam giống như Thái Lan có thể tổ chức trại huấn luyện với quỹ thời gian khá dài. Hơn nữa, U23 Việt Nam có thể tuyển dụng những nhân tố tốt nhất do sự hỗ trợ nhả quân từ phía các CLB trong nước".

Một số ngôi sao trẻ vừa thi đấu ở giải U20 châu Á sẽ khoác áo U23 Việt Nam thi đấu giải Đông Nam Á tại Thái Lan.

Ngoài việc đề cập tới lợi thế của U23 Việt Nam, hãng truyền thông Indonesia cũng nói về khó khăn của U23 Indonesia và Malaysia trước thềm giải Đông Nam Á.



"Không giống như U23 Việt Nam, hai đội U23 Indonesia và Malaysia đều hội quân rất muộn. Với U23 Indonesia, HLV Shin Tae-yong triệu tập tổng cộng 23 cầu thủ nhưng không phải cầu thủ nào cũng có thể hội quân ngay lập tức.

Một số CLB như PSM Makassar và Persija vẫn đang giữ cầu thủ của họ. Hai cầu thủ PSIS Semarang là Alfeandra Dewangga và Adi Satryo cũng không có mặt. Malaysia cũng trải qua hoàn cảnh này. Nhiều cầu thủ trụ cột bất đắc dĩ phải vắng mặt, như Luqman Hakim Shamsudin, Nooa Laine và Arif Aiman Hanapi…".

Hồi giữa tháng 7 vừa qua, VFF quyết định thành lập 2 đội tuyển U23 cho các nhiệm vụ khác nhau. Đội U23 Việt Nam do HLV Philippe Troussier huấn luyện sẽ hướng tới vòng loại U23 châu Á 2024. Trong khi đó đội U23 Việt Nam dưới trướng HLV Hoàng Anh Tuấn có sự kết hợp của những trụ cột của đội U20 với một số cầu thủ U23. Đây cũng sẽ là đội tuyển Olympic Việt Nam tham dự Asiad 2023 tại Hàng Châu (Trung Quốc) vào tháng 9 tới.

Dù gồm nhiều cầu thủ trẻ nhưng U23 Việt Nam trong tay HLV Hoàng Anh Tuấn lại sở hữu khá nhiều kinh nghiệm thi đấu, đặc biệt là việc vừa được thử lửa ở giải U20 châu Á. Một số gương mặt như Khuất Văn Khang, Đinh Xuân Tiến, Nguyễn Văn Trường, Phan Tuấn Tài, Nguyễn Thanh Nhàn… là những tài năng trẻ có thể giúp U23 Việt Nam hướng tới mục tiêu bảo vệ chức vô địch.

U23 Việt Nam đang nắm cơ hội lớn để bảo vệ chức vô địch ở giải Đông Nam Á.

Với quỹ thời gian chuẩn bị khá dài, lực lượng tương đối mạnh cộng thêm kinh nghiệm cần quân của HLV Hoàng Anh Tuấn, chắc chắn U23 Việt Nam đang là ứng viên số 1 ở giải U23 Đông Nam Á, nắm cơ hội không nhỏ để bảo vệ ngôi vương ngay tại xứ Chùa Vàng.