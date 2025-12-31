U23 Việt Nam lộ bộ khung chính hướng đến VCK U23 châu Á 2026

U23 Việt Nam gần như chốt được bộ khung chính cho chiến dịch Vòng chung kết U23 châu Á 2026 sau trận giao hữu với U23 Syria. Đội hình xuất phát mạnh nhất gồm 11 cái tên: Trung Kiên – Lý Đức, Hiểu Minh, Nhật Minh – Minh Phúc, Phi Hoàng – Thái Sơn, Xuân Bắc – Khuất Văn Khang, Vĩ Hào, Đình Bắc. Đây nhiều khả năng sẽ là đội hình chính ở Ả Rập Xê Út vào đầu tháng 1 tới.

Lộ diện đội hình chính của U23 Việt Nam ở VCK U23 châu Á 2026.

Thủ môn Trung Kiên tiếp tục là lựa chọn số 1, cùng bộ tứ phòng ngự và tiền vệ giữ nhịp quen thuộc. Hàng công được kỳ vọng bởi sự trở lại của Bùi Vĩ Hào sau chấn thương, cùng Đình Bắc và Khuất Văn Khang ở hai cánh – những cầu thủ đã thể hiện tốt tại SEA Games 33.

Trận giao hữu với U23 Syria (thua 1-2) là cơ hội quan trọng để HLV Kim Sang-sik rà soát lực lượng, thử nghiệm nhân sự và đánh giá phong độ trước khi chốt danh sách 23 cầu thủ chính thức dự giải. Đội sẽ di chuyển tới Ả Rập Xê Út vào ngày 2/1/2026 để chuẩn bị cho hành trình tại VCK.