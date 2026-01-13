U23 Việt Nam lập hàng loạt kỷ lục, lứa Công Phượng, Quang Hải cũng chưa đạt được

Sáng 13/1, U23 Việt Nam giành chiến thắng 1-0 trước U23 Ả Rập Xê Út ở lượt trận cuối bảng A giải U23 châu Á 2026. Dù mới vượt qua vòng bảng, thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik thiết lập hàng loạt cột mốc mang tính lịch sử của bóng đá Việt Nam.

Trước tiên, Nguyễn Đình Bắc và đồng đội trở thành đội tuyển đầu tiên của bóng đá Việt Nam đánh bại đại diện của Ả Rập Xê Út tại giải đấu chính thức. Đồng thời, U23 Việt Nam lần đầu tiên toàn thắng ở vòng bảng giải châu Á và tiến vào tứ kết với tư cách đội đầu bảng.

Đây là những cột mốc lịch sử mà ngay cả thế hệ vàng Thường Châu của Nguyễn Công Phượng, Nguyễn Quang Hải cũng không đạt tới ở giải U23 châu Á 2018. Ngoài ra, đây cũng là lần đầu tiên một đội tuyển của bóng đá Việt Nam đứng đầu bảng ở giải đấu cấp châu lục.

U23 Việt Nam đạt nhiều cột mốc lịch sử.

Ở lần đầu tham dự vào năm 2016, U23 Việt Nam mang đến giải nhiều cầu thủ tài năng nhưng toàn thua cả 3 trận, ghi 3 bàn và để thủng lưới 8 bàn.

Năm 2018 chứng kiến cột mốc rất đáng chú ý khi U23 Việt Nam giành 4 điểm với 1 trận thắng, 1 trận hòa và 1 trận thua. Thầy trò ông Park Hang-so giành quyền vào tứ kết, thắng U23 Iraq, vượt qua U23 Qatar ở bán kết và thua U23 Uzbekistan ở chung kết.

Hai năm sau, U23 Việt Nam bước vào giải châu Á khi vừa giành huy chương vàng môn bóng đá nam SEA Games 30. Tuy nhiên, Nguyễn Tiến Linh và đồng đội thi đấu không tốt, chỉ có được 2 điểm và bị loại ngay từ vòng bảng.

Năm 2022, U23 Việt Nam giành 5 điểm với màn trình diễn đầy ấn tượng và cảm hứng từ HLV Gong Oh-kyun. Đáng tiếc, U23 Việt Nam vẫn phải dừng lại từ vòng tứ kết. Năm 2024, U23 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn giành 6 điểm cùng vé vào tứ kết, chỉ thua đội bóng rất mạnh U23 Uzbekistan.

Tại vòng chung kết U23 châu Á 2026, U23 Việt Nam lần lượt đánh bại U23 Jordan 2-0, U23 Kyrgyzstan 2-1 và U23 Ả Rập Xê Út 1-0. Đây là kết quả đầy bất ngờ bởi các đối thủ trong bảng đều được đánh giá ngang tầm hoặc nhỉnh hơn so với U23 Việt Nam.

Tính cả vòng loại, U23 Việt Nam thi đấu tổng cộng 6 trận toàn thắng. Đây cũng là thành tích chưa từng có của các đại diện bóng đá Việt Nam ở đấu trường châu lục.