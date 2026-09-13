U23 Việt Nam không được ở du thuyền nửa tỷ USD

U23 Việt Nam sẽ lưu trú tại khách sạn thay vì du thuyền nửa tỷ USD như nhiều vận động viên ở các môn thể thao khác tại ASIAD 20.

Theo tìm hiểu của PV Báo Điện tử VTC News, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam và U23 Việt Nam là các thành viên đầu tiên của đoàn thể thao Việt Nam đến Nhật Bản dự ASIAD 20. Môn bóng đá được chủ nhà bố trí lưu trú ở các khách sạn cao cấp. Tuy nhiên, các cầu thủ lại “lỡ cơ hội” được sinh hoạt trên du thuyền ngay tại kì đại hội châu lục.

ASIAD 20 là kì đại hội không xây dựng làng vận động viên tập trung, các vận động viên được xếp ở trong khách sạn, nhà module và một du thuyền cao cấp. Theo đó, Serena Costa - du thuyền có giá trị 500 triệu USD được bố trí làm nơi ở cho hàng nghìn vận động viên, quan chức các đoàn thể thao. Du thuyền này dài 290 mét, trọng tải 114 nghìn tấn và sức chứa lên đến 5000 người.

U23 Việt Nam không lưu trú trên du thuyền.

Trên du thuyền có đầy đủ hệ thống phòng nghỉ, nhà hàng, khu tập luyện, đảm bảo sinh hoạt quy chuẩn. Các vận động viên điền kinh, cầu lông, đấu kiếm, judo, karate, wushu, vật, cử tạ, thể dục dụng cụ và bắn cung nhiều khả năng được bố trí ở du thuyền sang trọng này. Việc sắp xếp vận động viên không phụ thuộc vào danh tiếng cá nhân.

Du thuyền Serena Costa sẽ neo đậu tại cảng Nagoya từ 15/9 đến ngày 26/10. Ban tổ chức sẽ bỏ ra 30 triệu USD (tương đương 780 tỷ đồng) để thuê tàu trong vòng 22 ngày. Nhật Bản quyết định thuê tàu lưu trú bởi chi phí xây dựng làng vận động viên bị xem là quá cao.

Đoàn Thể thao Việt Nam đăng ký 498 thành viên, bao gồm 348 vận động viên tranh tài ở 33 môn và phân môn. Phó Cục trưởng Cục Thể dục Thể thao Việt Nam Nguyễn Hồng Minh đảm nhiệm vị trí Trưởng đoàn, trong khi ông Hoàng Quốc Vinh, Trưởng phòng Thể thao thành tích cao, giữ vai trò Phó Trưởng đoàn.

Các môn được Thể thao Việt Nam đặt mục tiêu giành từ 4 HCV trở lại tại ASIAD 20 tập trung ở điền kinh, bắn súng, bơi, cử tạ, rowing, canoeing, cầu mây và nhóm môn võ gồm wushu, karate, taekwondo, jujitsu. Ngoài những nội dung trọng điểm, đoàn Việt Nam cũng tranh tài ở bóng đá nam, bóng đá nữ, bóng chuyền, golf, đấu kiếm, esports, breaking, teqball và MMA.