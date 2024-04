Sự hứng khởi là điều có thể cảm nhận rõ nét trên gương mặt của các cầu thủ trẻ, những cầu thủ được HLV Hoàng Anh Tuấn tin tưởng lựa chọn cho đợt tập trung quan trọng trước thềm VCK giải U23 châu Á 2024.

U23 Việt Nam trong buổi tập sáng 6/4. (Ảnh: VFF).

Do vướng lịch thi đấu của V-League nên ở buổi tập này đội tuyển U23 Việt Nam chưa có được đầy đủ lực lượng. 2 cầu thủ cuối cùng sẽ lên hội quân trong ngày hôm nay là tiền vệ Nguyễn Thái Sơn và tiền đạo Võ Nguyên Hoàng của Thanh Hóa. Tiền đạo Nguyễn Thanh Nhàn không may dính chấn thương vai khi thi đấu tại vòng 13 giải hạng Nhất quốc gia trong màu áo CLB PVF-CAND và bỏ ngỏ khả năng có thể tham dự VCK U23 châu Á 2024. Vì lý do này, nên để đảm bảo chiều sâu lực lượng cho đội tuyển U23 Việt Nam, HLV Hoàng Anh Tuấn đã quyết định triệu tập bổ sung chân sút Nguyễn Văn Tùng của Hà Nội FC.

Buổi tập đầu tiên của đội tuyển U23 Việt Nam diễn ra trong bầu không khí khá thoải mái, với nội dung chủ yếu là giải phóng sức ỳ và kiểm tra nền tảng thể lực của các cầu thủ. HLV Hoàng Anh Tuấn cũng dành thời gian động viên, khích lệ tinh thần các học trò và nhắc nhở toàn đội dành sự tập trung tối đa cho mục tiêu VCK U23 châu Á 2024 phía trước, nơi mà đội tuyển U23 Việt Nam sẽ đối diện với thử thách đến từ Uzbkistan, Kuwait và Malaysia ở vòng đấu bảng.

Sau ngày 7/4, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ có thêm 2 buổi tập nữa trong ngày 7/4 trước khi lên đường sang Qatar tập huấn trước thềm VCK U23 châu Á 2024 vào ngày 8/4. Trong thời gian tập huấn tại Qatar, đội sẽ có trận giao hữu cọ xát với U23 Jordan vào ngày 10/4.