U23 Việt Nam khiến báo UAE lo lắng trước Tứ kết giải châu Á

Theo nhận định của báo chí UAE, gặp U23 Việt Nam là thách thức lớn nhất kể từ đầu giải cho đội chủ nhà. Các tờ Emarat Al Youm và Al Bayan đều nhấn mạnh rằng hành trình toàn thắng ở vòng bảng – 9 điểm trọn vẹn – phản ánh phong độ ấn tượng và lối chơi kỷ luật của đoàn quân HLV Kim Sang-Sik.

Việt Nam chỉ để lọt 1 bàn thắng trong 3 trận vòng bảng, đồng thời giữ được 2 trận sạch lưới, điều này được truyền thông UAE đánh giá là nền tảng vững chắc cho trận knock-out. Các tờ báo UAE cho rằng đội bóng của HLV Kim không phụ thuộc vào ngôi sao cá nhân, mà nhờ tổ chức chiến thuật chặt chẽ, chuyển trạng thái linh hoạt và ấn tượng trong phòng ngự.

U23 Việt Nam khiến truyền thông UAE phải e ngại.

Dù vậy, truyền thông và huấn luyện viên U23 UAE không hề tỏ ra e ngại hoàn toàn. Báo Al Etihad dẫn lại phát biểu từ HLV Marcelo Broli rằng UAE tôn trọng đối thủ, nhận ra sự tiến bộ của U23 Việt Nam sau ba trận vòng bảng, nhưng vẫn tin tưởng vào khả năng vượt qua thử thách nếu chơi đúng khả năng của mình.

Trong khi các tờ báo UAE thừa nhận trận đấu này sẽ rất khó lường, họ cũng nhấn mạnh rằng điểm yếu tâm lý và sự thiếu ổn định ở các thời điểm nhất định của U23 UAE có thể bị đối thủ khai thác – vốn là điều dễ xảy ra khi đối đầu một đội có tổ chức tốt như Việt Nam.

Không chỉ truyền thông UAE, các bình luận từ châu Á đều đánh giá cao U23 Việt Nam ở thời điểm này. Đoàn quân áo đỏ thể hiện phong độ ổn định, sự kỷ luật chiến thuật và tinh thần quyết thắng – những yếu tố tạo nên nguy cơ thật sự cho bất kỳ đối thủ nào tại vòng knock-out.

Trong bối cảnh này, trận tứ kết (22h30 hôm nay, 16/1) không chỉ là cuộc so tài về kỹ năng mà còn là thước đo bản lĩnh giữa hai nền bóng đá từ hai khu vực khác biệt.