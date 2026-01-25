U23 Việt Nam: Khi “kẻ phá bĩnh” mang dáng dấp đại gia

ảnh: VFF

Tờ South China Morning Post (SCMP) viết: “Việt Nam không còn là một bất ngờ. Họ là một hệ thống. Cách họ bẻ gãy Saudi Arabia tại vòng bảng không phải nhờ may mắn, mà là kết quả của một cấu trúc chiến thuật bền vững, nơi mỗi cá nhân đều biết rõ vị trí của mình trong một guồng quay tổng thể”. Ở cấp độ thi đấu, đó là thứ bóng đá “compact” – gọn, linh hoạt và đậm tính chiến lược, nơi tinh thần kỷ luật thay thế cho cảm xúc bộc phát.

Tại vòng chung kết U23 châu Á 2026, Việt Nam thắng cả ba trận vòng bảng bao gồm trận thắng 1-0 trước chủ nhà Saudi Arabia, , loại UAE 3–2 ở tứ kết bằng hiệp phụ, chỉ chịu thua Trung Quốc ở bán kết trước khi hạ Hàn Quốc trong trận tranh hạng ba – một chiến thắng biểu tượng cho cả khu vực Đông Nam Á. Yonhap News Agency mô tả: “Dù thiếu người và chịu sức ép liên tục, Việt Nam vẫn tổ chức tốt, chuyển hóa 17,9% cơ hội thành bàn thắng – hiệu suất ngang tầm với các đội mạnh hàng đầu châu Á”.

Trang WeAreIowa gọi họ là “một đội bóng tiến hóa đáng kể – tổ chức khoa học, kiểm soát nhịp độ và không sợ tấn công khi cơ hội đến”. Sự chuyển mình ấy được cụ thể hóa bằng những con số: lần thứ ba liên tiếp Việt Nam lọt vào tứ kết hoặc sâu hơn, và lần đầu tiên kể từ 2018, họ trở lại tốp bốn châu lục với hiệu suất ghi bàn thuộc nhóm cao nhất giải.

Không chỉ có giới chuyên môn, truyền thông khu vực cũng bày tỏ sự ngưỡng mộ. Báo Bola (Indonesia) trong bài “Cuộc chiến phi thường của Việt Nam ở trận thắng Hàn Quốc” gọi chiến thắng ấy là “nỗ lực phi thường”: “Phải chơi ít người hơn trong thời gian dài không khiến Việt Nam dễ dàng bị khuất phục. Chính HLV Kim cũng phải dành lời khen ý chí thi đấu phi thường của học trò. Chơi ngang ngửa đội hàng đầu châu lục như Hàn Quốc, thậm chí hai lần vượt lên dẫn trước, là một bước tiến lớn. ” Những dòng này không chỉ nói về một trận đấu – mà về cả hành trình tự khẳng định của một nền bóng đá Đông Nam Á giữa những cường quốc.

Ở góc độ chiến thuật, HLV Kim Sang-sik tạo ra một tập thể có nền tảng kỹ thuật hiện đại, biết chuyển trạng thái nhanh, giữ bóng tốt và pressing đồng bộ. Talking-Tactics.com nhận định tiền đạo Nguyễn Đình Bắc là “ một trong số ít cầu thủ Đông Nam Á có khả năng di chuyển không bóng thông minh và dứt điểm hiệu quả trong khu vực 16m50”. Dù bị thẻ đỏ ở phút 87 trận tranh hạng ba, anh vẫn là biểu tượng cho lớp cầu thủ mới – trẻ trung, hiện đại, và được đào tạo trong môi trường chiến thuật bài bản” .

Điều đáng chú ý hơn cả, theo ESPN Asia, là mối liên hệ giữa năng lực tổ chức và sức mạnh kinh tế. “Bóng đá trẻ đỉnh cao hiện nay không còn là trò chơi của sự ngẫu hứng. Đó là cuộc đua về khoa học thể thao, hệ thống học viện và khả năng tài chính để duy trì các chuyến tập huấn quốc tế”, chuyên gia Gabriel Tan bình luận. Trong nhóm bốn đội cuối cùng – Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc và Việt Nam – ba nền kinh tế hàng đầu đi kèm một “kẻ thách thức mới nổi” đang vươn lên nhanh chóng.

AFC trong bản tổng kết chính thức cũng nhấn mạnh: “U23 Việt Nam để lại dấu ấn rõ nét trong tổ chức thi đấu và tinh thần chiến đấu, chứng minh tiềm năng của khu vực Đông Nam Á trong chiến lược phát triển bóng đá châu Á ”. The Guardian Asia Edition bổ sung: “Các đội lọt vào bán kết 2026 đều đến từ những nền kinh tế năng động, nơi thể thao được tổ chức như một ngành công nghiệp. Việt Nam, bằng cách nào đó, đã chen chân vào nhóm này bằng cấu trúc, không phải bằng phép màu.”

Từ nền tảng ấy, U23 Việt Nam không chỉ được xem là điểm sáng của giải mà còn là một trong ba nền bóng đá trẻ tiềm năng nhất châu lục hướng tới Olympic 2028. ESPN Asia dự báo: “Nhật Bản, Trung Quốc và Việt Nam là ba trong số những nền bóng đá có mô hình đào tạo tiến bộ nhất hiện nay. Nếu duy trì đà này, họ sẽ trở thành trụ cột đại diện châu Á tại Los Angeles 2028. ”

Khi tiếng còi mãn cuộc của trận tranh hạng ba vang lên, Việt Nam không chỉ thắng Hàn Quốc – họ thắng chính giới hạn của mình. Trong bức ảnh các cầu thủ ôm nhau ăn mừng trên sân King Abdullah Sports City, đó không còn là hình ảnh của đội bóng gây bất ngờ, mà là biểu tượng của một nền bóng đá đang chuyển mình. “ Chiến thắng này đáng được ghi nhận” , Bola viết. “Nó không chỉ là kết quả của một trận đấu, mà là lời tuyên ngôn của ý chí.”

(Nguồn ảnh: VFF)