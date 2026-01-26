U23 Việt Nam gây chấn động châu Á & nước cờ tiên phong của bầu Hiển cho giấc mơ World Cup

Năm 2018, U23 Việt Nam làm nên một trong những kỳ tích ấn tượng nhất lịch sử bóng đá nước nhà khi giành ngôi Á quân U23 châu Á tại Thường Châu. Hành trình vượt qua hàng loạt đối thủ hàng đầu châu lục, thi đấu quả cảm trong điều kiện khắc nghiệt, đã đưa bóng đá Việt Nam bước ra ánh sáng châu Á bằng một hình ảnh đầy kiêu hãnh. Tám năm sau, tại VCK U23 châu Á 2026, thế hệ kế cận tiếp tục ghi dấu ấn với tấm huy chương đồng – một thành tích cho thấy sự ổn định và chiều sâu ngày càng rõ nét của bóng đá trẻ Việt Nam, thay vì chỉ là khoảnh khắc bùng nổ nhất thời.

Hai cột mốc ấy không chỉ mang ý nghĩa về thành tích, mà còn là lời khẳng định cho một con đường phát triển bền bỉ: đầu tư cho đào tạo trẻ. Và thật trùng hợp, cũng vào thời điểm VCK U23 châu Á 2026 khép lại với những dư âm tích cực, giải bóng đá U14 các CLB khu vực phía Bắc 2025/26 – một sân chơi hoàn toàn mới – cũng chính thức hạ màn sau bốn tháng thi đấu liên tục.

U23 Việt Nam hai lần gây chấn động châu Á, đó là nhờ hệ thống đào tạo trẻ của Việt Nam ngày một tốt lên.

Giải U14 miền Bắc là sáng kiến do bầu Hiển khởi xướng và tài trợ, với một tư duy rất khác so với các giải trẻ truyền thống. Thay vì thi đấu ngắn ngày, mang tính “đánh nhanh rút gọn”, giải được tổ chức theo thể thức league kéo dài suốt 4 tháng – lần đầu tiên xuất hiện ở bóng đá trẻ Việt Nam. Các đội bóng trẻ được thi đấu đều đặn, liên tục, tạo ra nhịp sinh hoạt chuyên môn gần với bóng đá chuyên nghiệp, giúp cầu thủ nhí không chỉ chơi bóng, mà còn học cách duy trì phong độ, vượt qua áp lực và tích lũy kinh nghiệm thực chiến.

Một điểm nhấn đặc biệt khác của giải đấu là thể thức thi đấu 3 hiệp. Hai hiệp chính dùng để xét kết quả và cạnh tranh thứ hạng, trong khi hiệp thứ ba dành riêng cho các cầu thủ dự bị chưa được ra sân. Đây được xem là “nước cờ” rất nhân văn và giàu tính phát triển, bởi ở lứa tuổi 13–14, cơ hội thi đấu quan trọng không kém kết quả. Mỗi cầu thủ đều được ra sân, được cọ xát, được mắc sai lầm và trưởng thành từ chính những phút bóng lăn.

Về mặt chuyên môn, giải đấu chứng kiến 218 bàn thắng sau 56 trận, đạt trung bình 3,89 bàn/trận – con số cho thấy tinh thần thi đấu cởi mở, giàu tính cống hiến của các cầu thủ trẻ. Đặc biệt, trước vòng đấu cuối cùng vẫn có tới 4 đội còn nguyên cơ hội cạnh tranh chức vô địch, tạo nên một cuộc đua hấp dẫn và kịch tính đúng nghĩa của một giải league thực thụ.

Giải đấu cũng ghi nhận nhiều câu chuyện đáng nhớ. U14 Công an Hà Nội gây ấn tượng mạnh khi bứt phá ngoạn mục ở giai đoạn lượt về, leo một mạch từ vị trí thứ 7 lên hạng 3 chung cuộc với thành tích toàn thắng. Trong khi đó, U14 Đông Á Thanh Hóa và Hoài Đức dù gặp không ít khó khăn về chuyên môn lẫn tài chính vẫn kiên trì thi đấu đến vòng cuối cùng, thể hiện tinh thần thể thao đáng trân trọng – điều không thể đo đếm bằng thứ hạng.

Giải U14 miền Bắc 2025/26 là sân chơi mới rất bổ ích cho việc thúc đẩy đào tạo trẻ tại Việt Nam.

Không chỉ thành công về chuyên môn, giải U14 miền Bắc còn tạo ra sức hút truyền thông lớn, không hề thua kém các giải U13 hay U15 do Liên đoàn Bóng đá Việt Nam tổ chức. Điều đó cho thấy nhu cầu theo dõi, quan tâm tới bóng đá trẻ của người hâm mộ là rất lớn, miễn là giải đấu được tổ chức bài bản, nghiêm túc và có câu chuyện để theo dõi.

Chia sẻ về giải, BLV Quang Huy nhấn mạnh rằng U14 miền Bắc không đơn thuần là một giải đấu, mà là “một mắt xích quan trọng trong chuỗi đào tạo trẻ”. Theo ông:

"Đây là một điều rất tuyệt vời, rất bổ ích cho các em lứa U14. Lâu nay chúng ta đều biết, bóng đá trẻ cần được thi đấu nhiều, cần cọ sát nhiều thì mới tiến bộ được, nhưng cơ hội cho các em lại ít. Bởi thế khi ra giải đấu như thế này là rất cần thiết. Bầu Hiển đã đứng ra bắn phát súng đầu tiên thì tôi hy vọng sau này, sẽ có nhiều Mạnh Thường Quân nữa chung tay, để tổ chức các giải League thế này cho lớp trẻ".

Kết quả giải U14 miền Bắc 2025/26.

Nhìn lại hành trình của U23 Việt Nam tại châu Á các năm 2018 và 2026, có thể thấy thành công không đến từ may mắn. Đó là kết quả của cả một quá trình tích lũy, trong đó đào tạo trẻ đóng vai trò then chốt. Nếu muốn có thêm nhiều thế hệ đủ sức cạnh tranh ở đấu trường châu lục, thậm chí vươn tới World Cup, bóng đá Việt Nam không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đẩy mạnh hơn nữa công tác đào tạo trẻ.

"Đúng là với những em tài năng trẻ kiệt suất thì cũng có cơ hội thi đấu nhiều, nhưng số đông thì chưa được như vậy. Nên khi số đông được tạo điều kiện thi đấu, sẽ có thật nhiều em phát triển tốt, tạo ra những ngôi sao tương lai.

Chúng ta hãy nhìn vào bóng đá trẻ của Anh ấy, họ có rất nhiều giải đấu, có cả League cả Cup, thậm chí có các giải châu Âu luôn. Họ tạo ra hệ thống thi đấu dày đặc như vậy cho lớp trẻ thì làm sao không phát triển cho được" - BLV Quang Huy nói.

Sự chung tay của doanh nghiệp, các CLB và những cá nhân tâm huyết như bầu Hiển là vô cùng cần thiết. Những giải đấu như U14 miền Bắc cần được duy trì, mở rộng và nhân rộng sang nhiều khu vực, nhiều lứa tuổi khác nhau, để các cầu thủ trẻ được thi đấu liên tục, được cọ xát thường xuyên. Bởi từ những sân chơi âm thầm hôm nay, rất có thể sẽ xuất hiện những trụ cột đưa bóng đá Việt Nam tiếp tục gây chấn động châu Á – và nuôi dưỡng giấc mơ World Cup trong tương lai không xa.