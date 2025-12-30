U23 Việt Nam đại chiến châu Á, tin vui tới sớm cho NHM nước nhà

Sau chiến tích vô địch SEA Games 33 ngay trên đất Thái Lan, U23 Việt Nam đang trở thành tâm điểm quan tâm đặc biệt của người hâm mộ trong nước. Niềm vui ấy chưa kịp lắng xuống thì thầy trò ông Kim Sang-sik tiếp tục bước vào thử thách lớn hơn: Vòng chung kết U23 châu Á 2026, nơi quy tụ những đội bóng hàng đầu của lục địa.

Đáng chú ý, NHM Việt Nam đón nhận tin vui khi toàn bộ hành trình của U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á 2026 sẽ được phát sóng trọn vẹn trên TV360. Nền tảng giải trí của Viettel Telecom là đơn vị sở hữu bản quyền các giải đấu thuộc Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) tại Việt Nam trong giai đoạn 2026–2029, giúp khán giả trong nước theo dõi các trận đấu nhanh nhất, rõ nét nhất và trên nhiều nền tảng khác nhau.

U23 Việt Nam sắp tranh tài tại châu Á sau khi vô địch SEA Games 33.

Theo thỏa thuận đã được công bố, TV360 là đơn vị duy nhất tại Việt Nam nắm giữ quyền truyền thông và khai thác phát sóng toàn bộ hệ thống giải đấu của AFC trên mọi hạ tầng. Trong bốn mùa giải từ 2026 đến 2029, sẽ có tổng cộng 1.222 trận đấu được phát sóng, mang tới trải nghiệm xem bóng đá châu Á liền mạch, đa dạng và giàu tương tác cho người hâm mộ.

Không chỉ có VCK U23 châu Á, gói bản quyền của TV360 còn bao phủ hầu hết các giải đấu quan trọng mà bóng đá Việt Nam tham dự trên đấu trường châu lục. Trong đó nổi bật là VCK Asian Cup 2027, VCK Giải vô địch nữ châu Á 2026, VCK Futsal châu Á các năm 2026 và 2028. Bên cạnh đó là hệ thống các giải trẻ như VCK U20, U17 nam và nữ, cùng vòng loại cuối Olympic Los Angeles môn bóng đá nữ khu vực châu Á.

Ở cấp độ câu lạc bộ, TV360 cũng sẽ phát sóng các giải đấu hàng đầu của AFC như AFC Elite, AFC Champions League Two và Giải vô địch các CLB nữ châu Á, bắt đầu từ giữa mùa giải 2025/26 (các trận khởi tranh từ ngày 01/01/2026) và kéo dài đến hết mùa 2028/29.

Phát biểu về thỏa thuận này, ông Datuk Seri Windsor John, Tổng Thư ký AFC, nhấn mạnh: "Bóng đá Việt Nam đã chứng kiến sự phát triển và vươn lên mạnh mẽ trong những năm qua, và chúng tôi rất vui mừng xác nhận thỏa thuận hợp tác này với Viettel và TV360. Chúng tôi cảm ơn TV360 vì sự tin tưởng vào tương lai của bóng đá châu Á và mong muốn cùng nhau nâng cao sức hấp dẫn cũng như phạm vi tiếp cận của các giải đấu đẳng cấp thế giới của AFC đối với cộng đồng người hâm mộ đầy đam mê tại Việt Nam".

Trong suốt giai đoạn bản quyền, dự kiến có khoảng 95 trận đấu có sự góp mặt của các đại diện bóng đá Việt Nam trên đấu trường châu Á được phát sóng trên TV360. Với hơn 10 triệu người dùng thường xuyên, khả năng phục vụ đồng thời tới 4 triệu người xem và hệ sinh thái nội dung thể thao – giải trí phong phú, TV360 đang dần trở thành địa chỉ xem bóng đá châu Á dài hạn, thống nhất và đa nền tảng cho khán giả Việt Nam.