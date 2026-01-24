"U23 Việt Nam đã đá một trận khiến Hàn Quốc phải nể phục!"

Đêm qua, U23 Việt Nam có chiến thắng 7-6 trước U23 Hàn Quốc trên loạt sút luân lưu cân não. Trước đó, chúng ta 2 lần vươn lên dẫn trước nhờ bàn thắng của Quốc Việt (30') và Đình Bắc (71'). Tiếc là ở phút 86, Đình Bắc ham bóng dẫn tới thẻ đỏ, khiến đội nhà lâm vào thế chống đỡ.

Dù vậy, mãi phút 90+7, chúng ta mới bị gỡ hòa 2-2. Sau 2 hiệp phụ, chúng ta phòng ngự kiên cường, kéo đối thủ vào đá 11m và đã chiến thắng.

Bình luận về trận này, chuyên gia Phan Anh Tú nói trên sóng VTV: "Có lẽ, tấm Huy chương Đồng này là phần thưởng hoàn toàn xứng đáng cho những nỗ lực không biết mệt mỏi của U23 Việt Nam. Và ở trận tranh hạng ba này, tôi cho rằng kết quả sau loạt sút luân lưu đã phản ánh đầy đủ những phẩm chất tốt đẹp nhất của U23 Việt Nam.

Một hiệp một rất thông minh, khôn ngoan và khéo léo. Hiệp hai và 2 hiệp phụ là sự kiên cường, dũng cảm và chịu đựng. Trên chấm luân lưu, các cầu thủ thể hiện sự tự tin, bản lĩnh, những cú sút rất sắc sảo.

Đó là những phẩm chất tốt đẹp nhất mà đội tuyển hôm nay đã trải qua tất cả khó khăn để thể hiện, và tấm Huy chương Đồng là hoàn toàn xứng đáng".

U23 Việt Nam chơi đầy thăng hoa và kiên cường trước U23 Hàn Quốc.

Dù chỉ đoạt HCĐ của giải U23 châu Á, ông Phan Anh Tú hết lời khen ngợi hành trình của U23 Việt Nam:

"Trận đấu này phản ánh rất rõ hành trình của đội. Trước trận, ai cũng đánh giá U23 Hàn Quốc rất cao, trong khi chúng ta vừa trải qua cú sốc tâm lý ở bán kết, thể lực bị bào mòn và mất hai trung vệ chính thức.

Nhưng vào trận, U23 Việt Nam thể hiện một bộ mặt hoàn toàn khác: quyết tâm cao, đấu pháp khôn ngoan, làm chủ thế trận, có ngôi sao Đình Bắc, thậm chí còn dẫn trước đối phương. Gần cuối trận Đình Bắc có chút nôn nóng, để dính thẻ đỏ.

Chúng ta chỉ để thủng lưới ở những giây cuối hiệp hai khi thiếu người, còn lại là sự chịu đựng và bản lĩnh đáng khen ngợi. Cả hai hiệp phụ như vậy nhưng chúng ta đã kiên cường chống đỡ.

Phải nói thẳng rằng U23 Hàn Quốc phải tự trách mình. Kỹ thuật của họ không quá tinh tế, những đường chuyền và các pha không chiến đều ở mức trung bình, không tinh tế lắm. Đặc biệt, khả năng xử lý bóng trong khu vực 16m50 là rất tồi. Có hơn người suốt thời gian dài mà không tận dụng được, thì rõ ràng họ phải trách chính mình.

Và trên chấm luân lưu, chúng ta thấy rất rõ sự khác biệt. Cầu thủ Hàn Quốc ở lượt sút cuối do dự quá lâu, không có phương án rõ ràng. Trong khi đó, các cầu thủ U23 Việt Nam lại rất quyết đoán, những cú sút sắc lẹm khiến thủ môn hoàn toàn bó tay. Đó chính là bản lĩnh, là sự trưởng thành của U23 Việt Nam".

Đình Bắc vừa ghi bàn, vừa dính thẻ đỏ. Các đồng đội đã kiên cường chống đỡ để bù lại cho khoảnh khắc nóng vội của Đình Bắc.

Nhiều ý kiến cho rằng, nhìn U23 Việt Nam thắng U23 Hàn Quốc, thấy tiếc cho thất bại của chúng ta trước U23 Trung Quốc, một lần sảy chân sâu đánh mất cơ hội tranh HCV. Ông Phan Anh Tú chia sẻ:

"Vâng, bóng đá là như vậy thôi. Chính những điều đó mới tạo nên cảm xúc. Bóng đá thì luôn không có một công thức hay một phép tính nào mà chúng ta có thể suy đoán trước được. Không thể logic theo kiểu thế này thì sẽ thế kia. Nó luôn tạo ra những bất ngờ, và chính vì vậy mà trận đấu này càng làm cho cảm xúc tăng lên gấp bội.

Chiến thắng này thực sự rất ngọt ngào, nhưng cũng vô cùng khó khăn. Chúng ta đã trải qua một cú khủng hoảng, đối đầu với một đội bóng rất mạnh, vẫn có lúc dẫn trước, rồi giành chiến thắng trên chấm phạt đền đầy căng thẳng và kịch tính.

Theo tôi, đó chính là bản chất của bóng đá. Nếu mọi thứ đều diễn ra đúng như những gì người ta nghĩ trước, thì bóng đá sẽ trở nên nhàm chán.

Trận bán kết là một dấu lặng của U23 Việt Nam, nhưng trận đấu này lại tạo ra rất nhiều cảm xúc, dù chúng ta rơi vào thế "chân tường". Và chính trong hoàn cảnh đó, sự vùng dậy, sự trưởng thành về bản lĩnh của các cầu thủ Việt Nam được thể hiện rất rõ. Khi bị dồn vào chân tường, họ đã đứng dậy một cách rất vững vàng".

Được thầy Kim cho vào thi đấu thay Trung Kiên, Cao Văn Bình đã có màn trình diễn trên cả tuyệt vời. Anh chính là Cầu thủ xuất sắc nhất trận.

Theo lịch, vào lúc 22h00 hôm nay, 24/1 sẽ diễn ra trận Chung kết U23 châu Á 2026 giữa Trung Quốc vs Nhật Bản. Đây cũng là trận đấu hết sức đáng xem.

Với U23 Việt Nam, chúng ta đã kết thúc với hạng 3 châu Á. Trận thua U23 Trung Quốc có thể khiến nhiều NHM rất buồn và hụt hẫng, cũng như nhận ra rằng U23 Việt Nam vẫn còn đó những điểm cần khắc phục. Nhưng chiến thắng trước U23 Hàn Quốc tái khẳng định rằng, dù có điểm cần khắc phục, song các em vẫn rất hay, rất nhiều tiềm năng. Đặc biệt, tinh thần các em dưới tài dẫn dắt của HLV Kim Sang-sik đặc biệt mạnh, biết đứng dậy ngay sau cú vấp.