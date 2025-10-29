U23 Việt Nam có “đôi đũa lệch” khổng lồ & tý hon, gấp rút chuẩn bị cho SEA Games trên đất Thái Lan?

Một trong những điểm nhấn được dư luận quan tâm là sự chênh lệch về thể hình giữa hai cầu thủ đang được xem xét triệu tập lên U23 Việt Nam: một trung vệ cao tới 1,95 m và một tiền đạo chỉ cao 1,67 m.

Ở hàng phòng ngự, cái tên nổi bật là Đinh Quang Kiệt (thuộc Hoàng Anh Gia Lai). Dù mới 18 tuổi, Quang Kiệt đã có 2 mùa thi đấu tại V.League và đã được HLV Kim Sang‑sik thử nghiệm ở một vài trận giao hữu gần đây. Với chiều cao 1,95 m và khả năng tranh chấp bóng bổng cùng đọc tình huống tốt, anh đang được xem là “lá chắn” tiềm năng cho U23 Việt Nam.

Bên cạnh Quang Kiệt, trung vệ Nguyễn Văn Triệu (cao 1,87 m) của HAGL cũng đang thi đấu ổn định và gây ấn tượng ở V.League. Khi Quang Kiệt bị chấn thương trong một trận đấu, Văn Triệu đã vào sân thay và góp phần giúp đội giữ vững chiến thắng. Nếu cả hai được triệu tập, U23 Việt Nam sẽ sở hữu cặp trung vệ có chiều cao đáng nể và mạnh về bóng bổng – vốn là điểm yếu lâu nay.

Đinh Quang Kiệt cao tới 1m95, có thể cải thiện đáng kể khả năng không chiến của U23 Việt Nam.

Ở chiều ngược lại, hàng công được chú ý với sự xuất hiện của Đinh Xuân Tiến (thuộc Sông Lam Nghệ An), người chỉ cao 1,67 m nhưng đang được đánh giá là “nhỏ mà có võ”. Xuân Tiến có thể chơi tiền đạo lùi hoặc tiền vệ tấn công, nổi bật với tốc độ, kỹ thuật và khả năng dứt điểm khá tốt. Anh từng góp công giúp U23 Việt Nam vô địch U23 Đông Nam Á 2023 và đang giữ phong độ ổn định tại giải trong nước.

Đinh Xuân Tiến có chiều cao khiêm tốn nhưng thế mạnh lại là tốc độ và sự khéo léo.

Sự kết hợp giữa một trung vệ “khổng lồ” và một tiền đạo “tí hon” tạo nên hình ảnh rất đặc biệt: đội hình U23 Việt Nam sẽ có đa dạng hơn về chiến thuật. Chiều cao “khổng lồ” ở tuyến dưới giúp tăng cường khả năng tổ chức phòng ngự – đặc biệt bóng bổng – trong khi chiều cao “nhỏ” ở hàng công lại mang đến tốc độ, linh hoạt và khiến đối thủ khó lường hơn. Điều này góp phần làm cho đội trở nên đa dạng, khó đoán hơn khi bước vào các giải đấu lớn.

Với mục tiêu giành thành tích cao ở SEA Games trên đất Thái Lan và chuẩn bị cho vòng chung kết châu Á, việc HLV Kim Sang-sik lựa chọn những gương mặt mới có chiều cao và phong cách khác biệt cho thấy quyết tâm của đội tuyển. Việc triệu tập Quang Kiệt và Xuân Tiến – nếu được xác nhận – sẽ là tín hiệu rõ ràng rằng đội hướng tới cân bằng giữa thể hình, kỹ thuật và tốc độ.

Nhìn chung, U23 Việt Nam đang trong giai đoạn chuẩn bị gấp rút và kỹ lưỡng. Sự hiện diện của những cầu thủ có “đôi đũa” chênh lệch chiều cao là minh chứng cho cách tiếp cận đa chiều của ban huấn luyện: không chỉ dựa vào thể hình mà còn khai thác tối đa sức mạnh về tốc độ, kỹ năng cá nhân và sự linh hoạt chiến thuật. Trước những đối thủ ngày càng mạnh trong khu vực và châu lục, đây là bước chuẩn bị cần thiết để đội không bị bất ngờ và có thể chơi với nhiều kiểu “mặt nạ” khác nhau.