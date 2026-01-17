"U23 Việt Nam chiến thắng quá đẳng cấp, vượt qua 4 đội Tây Á đầy thuyết phục!"

U23 Việt Nam vừa có chiến thắng kịch tính 3-2 trước U23 UAE sau 120 phút thi đấu. Bình luận về chiến thắng này, chuyên gia Phan Anh Tú nói trên sóng VTV:

"Rõ ràng đây là một sự đẳng cấp. Chúng ta biết rằng đối phương nghiên cứu chúng ta rất kỹ, cũng tìm rất nhiều đấu pháp. Trong khi đó, việc bị bắt đuổi tỷ số cũng là một vấn đề tâm lý rất lớn cho cả hai đội, đúng không ạ?

Đồng thời chúng ta là đội bị gỡ, nên áp lực tâm lý là rất lớn. Nhưng rõ ràng chúng ta thấy sự trưởng thành của các cầu thủ chúng ta là rất, rất lớn. Chiến thắng này, tôi cho là một chiến thắng thực sự đẳng cấp.

Chúng ta thắng bốn đội Tây Á một cách thuyết phục. Thắng có tính toán, thắng trong sự chủ động. Cách chơi của chúng ta, khả năng kiểm soát bóng – ai cũng nói là Tây Á khỏe hơn – nhưng khả năng kiểm soát bóng và những đường bứt tốc của chúng ta vẫn rất tốt. Bên cạnh đó, các cầu thủ dự bị vào sân, hầu như trình độ ngang bằng với các cầu thủ đá chính. Ai vào cũng chơi hay được. Quốc Cường đã hay như thế này, chúng ta thấy rồi. Khả năng kiểm soát bóng rất hay của Thanh Nhàn. Tôi thấy khoảng cách giữa đội hình chính và đội hình phụ gần như không có. Bất cứ ai vào sân đều chơi được.

U23 Việt Nam chơi quá hay trước U23 UAE.

Ở trận đấu này, việc chúng ta phải thắng là rất rõ ràng. Khi đã bị gỡ hòa 2-2 thì quyết tâm thắng là rất lớn. Nhưng sự "phải thắng" của chúng ta không phải là thắng vội vàng, không phải như UAE là cứ nhồi bóng cầu may, sai sót thì sút. Chúng ta xông xáo nhưng có tính toán, những pha phối hợp đập nhả, những sự thay người đều rất có ý đồ. Và việc thực hiện ý đồ đó rất tốt.

Những cú sút nâng tỷ số lên 3-2 diễn ra trong một khu vực phòng ngự rất đông, nhưng các cầu thủ của chúng ta xử lý kỹ thuật rất tốt. Những cú quặt bóng, qua người, xử lý như vậy cho thấy đây là một đội bóng rất trưởng thành và rất đẳng cấp ở sân chơi này.

Tình huống lả lướt đi bóng thì cũng phải xem ở phút bao nhiêu, ở hiệp phụ mà chơi được thế thì đúng là chúng ta hiếm cầu thủ đá được như vậy".

U23 Việt Nam chơi lấn lướt trước đối thủ được đánh giá to khỏe hơn.

Theo lịch, U23 Việt Nam sẽ đấu Bán kết với đội thắng ở cặp Tứ kết giữa U23 Uzbekistan vs U23 Trung Quốc. Trận tứ kết này sẽ diễn ra lúc 18h30 ngày 17/1. Ông Phan Anh Tú nói:

"Uzbekistan đẳng cấp hơn. Hiệu suất ghi bàn của họ rất tốt. Các pha sút bóng rất sắc bén. Họ cũng là đội tên tuổi ở châu Á. Trung Quốc năm nay tiến bộ nhưng đá với Thái Lan – một đội ĐNÁ thì cũng mệt nhoài. Thái Lan chủ động chơi để tìm bàn thắng và Trung Quốc phải căng ra để chống đỡ".

Nếu U23 Việt Nam gặp U23 Uzbekistan ở Bán kết, đấy sẽ là sự tái ngộ lịch sử. Tại chiến dịch Á quân lịch sử của U23 Việt Nam hồi năm 2018, chúng ta đã gặp địch thủ này ở Chung kết, cùng nhau tạo ra trận đấu cực kỳ hấp dẫn, kết thúc với chiến thắng 2-1 cho Uzbekistan sau 120 phút (Uzbekistan ghi bàn chiến thắng ở đúng phút 120).