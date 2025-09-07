U23 Việt Nam chỉ cần hòa, HLV Kim Sang-sik nói luôn cách thắng U23 Yemen

Sau khi đánh bại U23 Singapore tối 6/9, U23 Việt Nam chỉ cần hòa U23 Yemen để giữ được vị trí đầu bảng và giành quyền tham dự vòng chung kết U23 châu Á 2026. Dù vậy, huấn luyện viên Kim Sang-sik tự tin có thể giành chiến thắng và chỉ ra điểm mạnh mà đội chủ nhà có thể tận dụng trước đối thủ Tây Á.

"Chúng tôi sẽ phân tích kỹ lưỡng và có sự chuẩn bị chu đáo. Với chất lượng của đội hình hiện tại, tôi tự tin U23 Việt Nam có thể giành chiến thắng. U23 Yemen có hàng thủ chắc chắn, thể hình tốt, nhưng chúng tôi sở hữu những cầu thủ giàu tốc độ để khai thác khoảng trống phía sau" , nhà cầm quân người Hàn Quốc nói trong buổi họp báo sau trận đấu với U23 Singapore.

Huấn luyện viên Kim Sang-sik và đội trưởng Nguyễn Văn Trường thể hiện quyết tâm.

U23 Việt Nam toàn thắng cả 2 trận đầu tiên, chưa thủng lưới lần nào. Vấn đề duy nhất khiến người hâm mộ lo lắng về màn trình diễn của đội chủ nhà là khả năng tận dụng cơ hội.

U23 Việt Nam phải nhờ tới cú đánh đầu ở phút 79 của Lê Văn Thuận để có bàn thắng duy nhất vào lưới U23 Singapore . Trong suốt trận đấu, các học trò của huấn luyện viên Kim Sang-sik tạo ra nhiều tình huống tân công nguy hiểm nhưng bước xử lý ở giai đoạn quyết định của U23 Việt Nam thường không đủ tốt.

"Mọi người cũng thấy chúng tôi có rất nhiều tình huống nguy hiểm nhưng thủ môn của U23 Singapore chơi xuất sắc. Chúng tôi sẽ tiếp tục cải thiện khả năng dứt điểm để tận dụng tốt hơn các cơ hội trong những trận tới", huấn luyện viên Kim Sang-sik nói.

Trong khi đó, đội trưởng Nguyễn Văn Trường nhấn mạnh tầm quan trọng của sự quyết tâm, nhất là sau nhiều lần bỏ lỡ cơ hội. Tiền vệ số 8 của U23 Việt Nam cho biết: " Chúng tôi thi đấu nỗ lực hết mình. Việc bóng nhiều lần chạm cột, xà là điều bình thường trong bóng đá. Quan trọng là chúng tôi giữ được sự tập trung và có 3 điểm. Ở trận đấu tới, toàn đội sẽ tiếp tục cố gắng để giành chiên thắng và hy vọng người hâm mộ sẽ đến cổ vũ đông hơn nữa".

Trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Yemen diễn ra ngày 9/9 trên sân vận động Việt Trì (Phú Thọ).