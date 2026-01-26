U23 Việt Nam cán nhiều cột mốc lịch sử U23 châu Á

Tuy chưa thể tái lập thành tích đoạt ngôi á quân giải đấu tổ chức ở Thường Châu 2018 nhưng U23 Việt Nam dưới thời HLV Kim Sang-sik cán nhiều cột mốc ở sân chơi U23 châu Á 2026 diễn ra tại Ả Rập Saudi kỳ này.

Qua 6 trận đấu, thầy trò ông Kim ghi 10 bàn thắng, giành 5 chiến thắng và 1 thất bại, trở thành đội có hàng công tốt thứ hai toàn giải, xếp sau đương kim vô địch U23 Nhật Bản (16 bàn thắng). So với những lần tham dự trước đây, hiệu suất ghi bàn của U23 Việt Nam cải thiện rõ rệt, vượt qua thành tích ghi 8 bàn của U23 Việt Nam tham dự Giải U23 châu Á 2018.

Dưới sự dẫn dắt của HLV Kim Sang-sik, U23 Việt Nam trưởng thành về chuyên môn cũng như chất lượng nhân sự, sẵn sàng đôi công, cạnh tranh sòng phẳng với các đối thủ mạnh.

Đáng chú ý, chân sút Nguyễn Đình Bắc trở thành cầu thủ Việt Nam và Đông Nam Á đầu tiên đoạt giải "Vua phá lưới" U23 châu Á khi có 4 pha lập công, 2 kiến tạo ở sân chơi tầm cỡ châu lục kỳ này.