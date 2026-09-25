"U23 và nữ Việt Nam cứ vượt lên chính mình là được, bởi thách thức là quá khó"

Hôm nay, tuyển nữ và U23 Việt Nam cùng đá tứ kết ASIAD 2026, lần lượt gặp nữ Trung Quốc và U23 Hàn Quốc.

Hai đội tuyển Việt Nam cùng bước vào tứ kết ASIAD 2026 trong một ngày mà thử thách đều ở mức rất cao. Đội tuyển nữ Việt Nam gặp Trung Quốc lúc 13h00, còn U23 Việt Nam đối đầu Hàn Quốc lúc 17h30.

Việc cả hai đội cùng vượt qua vòng bảng đã giúp bóng đá Việt Nam hoàn thành mục tiêu đề ra. Nhưng từ tứ kết trở đi, câu chuyện hoàn toàn khác khi cả U23 Việt Nam lẫn đội tuyển nữ đều phải đối mặt với những đối thủ thuộc nhóm mạnh của châu lục.

Trêm VTV Cab, các BLV cho rằng điều quan trọng nhất lúc này không phải đặt ra những kỳ vọng vượt quá khả năng, mà là để hai đội tiếp tục vượt lên chính mình.

U23 Việt Nam có cơ hội, nhưng Hàn Quốc là thử thách quá lớn

U23 Việt Nam đã hòa Kuwait 1-1, thắng Philippines 2-0 và thua Uzbekistan 0-2 để giành quyền vào tứ kết. Nhìn lại hành trình vòng bảng, BLV Quang Tùng cho rằng việc đội chưa có được lực lượng mạnh nhất là điều cần được tính đến.

“Nhìn vào con người, vào những nhân sự mà HLV Đinh Hồng Vinh đưa đến Nhật Bản, chúng ta có thể cảm nhận được một sự thiếu vắng nào đó. Đây chưa phải là tất cả những cầu thủ tốt nhất của U23 Việt Nam”, ông Quang Tùng nói.

Theo ông, việc một số cầu thủ đã được đôn lên đội tuyển quốc gia khiến họ không trở lại U23 là điều dễ hiểu, nhất là trong bối cảnh đội tuyển quốc gia cũng có nhiệm vụ riêng. Bên cạnh đó là những vấn đề khó tránh khỏi như chấn thương và điều kiện chuẩn bị lực lượng.

“Với tầm mức phát triển của bóng đá Việt Nam, có những cầu thủ đã lên đội tuyển quốc gia thì cũng không nên quay trở lại U23, nhất là khi đội tuyển quốc gia cũng đang có nhiệm vụ”, BLV Quang Tùng phân tích.

U23 Việt Nam vẫn có những gương mặt đáng chú ý, nhưng thiếu mất ngôi sao Đình Bắc.

Dẫu vậy, điều khiến BLV này chưa thực sự yên tâm lại nằm ở cách U23 Việt Nam vận hành trên sân.

“Cái quan trọng nhất là cách vận hành của U23 Việt Nam ở ASIAD này không khiến chúng ta thực sự yên tâm”, ông Quang Tùng nhận xét.

Trong khi đó, BLV Anh Ngọc có góc nhìn nhẹ nhàng hơn khi đánh giá những gì U23 Việt Nam làm được trong điều kiện chuẩn bị hạn chế.

“Các cầu thủ chúng ta tập trung tương đối muộn và ít thời gian để tập hợp được với nhau. Và đã được như thế, theo tôi đã là tốt rồi”, BLV Anh Ngọc nói.

Thất bại trước Uzbekistan cũng không khiến ông quá bất ngờ, bởi sự chênh lệch trình độ giữa hai đội là khá rõ. Dù vậy, U23 Việt Nam vẫn có những khoảng thời gian chơi tốt và tạo ra cơ hội.

“Có những khoảng thời gian đâu đó khoảng 15-20 phút chúng ta rất tốt, chơi rất tốt. Cái tình huống tốt nhất của chúng ta là tình huống của Lê Phát suýt thành bàn. Đấy là tình huống diễn ra trong khoảng thời gian mà chúng ta chơi tốt nhất”, BLV Anh Ngọc phân tích.

Điều khiến BLV Anh Ngọc tiếc nuối nhất lại nằm ở trận hòa Kuwait, khi U23 Việt Nam tạo ra rất nhiều cơ hội nhưng không thể giành chiến thắng.

“Sự tiếc nuối duy nhất lại chỉ nằm ở trận đấu đầu tiên, khi chúng ta không thắng được Kuwait. Và tổng cộng sau 3 trận chúng ta có 31 cú sút và 14 cú sút trúng đích, đâu đó khoảng 20 pha đá phạt góc mà chỉ ghi được có 3 bàn thì tương đối là ít”, ông nói.

Theo BLV Anh Ngọc, khả năng tận dụng cơ hội cũng là vấn đề đã xuất hiện ở nhiều thế hệ U23 Việt Nam.

“Nếu chúng ta nhìn lại dưới tay HLV Kim Sang-sik thì đội tuyển U23 cũng bỏ lỡ rất nhiều cơ hội. Mà đây là một căn bệnh của các lứa U của chúng ta từ trước cho tới nay”, BLV Anh Ngọc nhận định.

Vào Tứ kết, U23 Việt Nam đã đạt mục tiêu VFF đặt ra ở Asiad 2026.

Nhưng tất cả những vấn đề ấy sẽ được đặt sang một bên khi U23 Việt Nam bước vào trận tứ kết với Hàn Quốc.

Đây là đối thủ được đánh giá cao không chỉ về chuyên môn mà còn bởi họ đặc biệt coi trọng ASIAD. BLV Quang Huy nhấn mạnh rằng Hàn Quốc có động lực rất lớn ở sân chơi này, bởi thành tích tại ASIAD có liên quan trực tiếp đến nghĩa vụ quân sự của các cầu thủ.

“Trong các nền bóng đá hàng đầu của châu lục mà về bóng đá nam ấy, Hàn Quốc là máu mê nhất về ASIAD”, BLV Quang Huy nói.

Theo ông, ngay cả những cầu thủ đang thi đấu ở châu Âu cũng thường tìm cách trở về khi ASIAD diễn ra.

“Chúng ta đều biết là nếu vô địch ấy là một loạt cầu thủ có huy chương vàng trên ngực sẽ không phải thực hiện nghĩa vụ quân sự. Thành ra kể cả đang đá châu Âu, họ cũng tìm cách để đầu mùa giải về một tí”, BLV Quang Huy phân tích.

“ASIAD thường diễn ra vào mùa thu, nên Hàn Quốc rất máu mê và bởi thế gần đây tỷ lệ họ vô địch bóng đá nam ASIAD rất cao”, ông nói thêm.

Chính vì vậy, cơ hội của U23 Việt Nam là có, nhưng rất khó.

“Tôi nghĩ là khó đấy. Thành ra cả nam cả nữ thì tôi cũng đều mong là vượt lên chính mình thôi. Sau đó là có những may mắn kỳ diệu nào đó, chứ nói chung là rất khó”, BLV Quang Huy nhận định.

Đội tuyển nữ: thành tích đáng ghi nhận nhưng nền móng vẫn còn nhiều vấn đề

Nếu U23 Việt Nam đối đầu Hàn Quốc thì đội tuyển nữ phải gặp Trung Quốc, một trong những nền bóng đá hàng đầu châu Á. Sau vòng bảng, đội tuyển nữ Việt Nam chỉ có 1 điểm và giành quyền đi tiếp nhờ hơn Thái Lan ở chỉ số phụ.

Với BLV Anh Ngọc, việc vào tới tứ kết đã là giới hạn đáng ghi nhận trong bối cảnh hiện tại.

“Chúng ta không thể nào hài lòng hơn được. Có thất vọng không? Có. Có buồn không? Có. Nhưng chúng ta không thể hy vọng được hơn nữa”, BLV Anh Ngọc nói.

Ông phân tích thêm: “Việc mà chúng ta sở dĩ vào được vòng tứ kết là vì chúng ta ghi được một bàn vào lưới Đài Bắc Trung Hoa. Tức là chúng ta chỉ hơn Thái Lan ở mỗi câu chuyện đó thôi”.

Đội tuyển nữ Việt Nam từng tạo nên những dấu mốc đáng nhớ, từ thành tích ở khu vực cho đến việc giành quyền dự World Cup. Tuy nhiên, để duy trì vị thế và tiếp tục tiến lên ở châu lục, bóng đá nữ cần một nền móng vững chắc hơn.

BLV Quang Huy cho rằng không thể đòi hỏi quá nhiều ở một đội bóng đang trong quá trình chuyển giao.

“Tôi nghĩ là không thể đòi hỏi hơn được bởi vì một đội bóng đang chuyển giao. Thực ra giai đoạn cuối mà HLV Mai Đức Chung làm thì chúng ta cũng bị đi xuống rồi. Bây giờ thì đang cố gắng gạn lọc thêm những cầu thủ trẻ”, BLV Quang Huy nói.

Tuyển nữ Việt Nam đang ở giai đoạn khó khăn.

Theo ông, đội tuyển hiện tại vẫn đang phải dựa vào một số cầu thủ giàu kinh nghiệm, trong khi quá trình trẻ hóa cần thêm thời gian.

“HLV Hoàng Văn Phúc cơ bản là cũng nắm bắt được những ý tưởng của HLV Mai Đức Chung trước đây và cũng cố gắng có những cái mới mẻ. Nhưng cái lực của chúng ta hiện nay chỉ vậy thôi”, BLV Quang Huy nhận xét.

Vì thế, việc đội tuyển nữ vào vòng trong đã là yêu cầu cần đạt được. Sau đó, đội có thể hướng đến những mục tiêu cao hơn.

“Tôi cho rằng là vào được vòng trong là yêu cầu. Sau đó chúng ta cố gắng tính tiếp”, BLV Quang Huy nói.

Nhưng câu chuyện lớn hơn nằm ở việc làm thế nào để bóng đá nữ có thể phát triển bền vững.

Theo BLV Quang Tùng, bóng đá nữ Việt Nam đang thiếu cả chiều rộng lẫn chiều sâu.

“Xét cho cùng là chúng ta thiếu thì thiếu đủ cả, thiếu cái mặt bằng về mặt phong trào và thiếu cái hình chóp ở trên này với một cái sự đầu tư để làm sao mà chúng ta có các câu lạc bộ chuyên nghiệp”, BLV Quang Tùng phân tích.

Ông cho rằng mục tiêu lâu dài phải là giúp các cầu thủ nữ có điều kiện toàn tâm toàn ý với sự nghiệp.

“Chúng ta phải mong muốn là làm sao để các em toàn tâm toàn ý với sự nghiệp thi đấu của mình. Và để làm được điều đó thì đương nhiên là các đội bóng nữ cần phải chuyên nghiệp, cần phải có mô hình chuyên nghiệp”, BLV Quang Tùng nói.

Một trong những ý tưởng được nhắc đến là mô hình CLB nam đi kèm đội nữ. Tuy nhiên, BLV Quang Tùng cho rằng không thể đơn giản áp dụng đồng loạt trong bối cảnh nguồn lực của bóng đá Việt Nam còn hạn chế.

“Những ý tưởng như thế là cần phải được nuôi dưỡng. Bởi vì nếu như chúng ta muốn có được cái đỉnh cao, chúng ta cần phải có cái chân đế”, ông nói.

“Nếu nói thật bây giờ mà cứ èo uột mấy đội mà thi đấu loanh quanh một năm có mấy trận như thế rồi tuyến trẻ thì nó hạn chế, vậy thì khó vô cùng luôn”, BLV Quang Tùng nhấn mạnh.

Biết mình, biết người để vượt lên chính mình

Trước Trung Quốc, đội tuyển nữ Việt Nam rõ ràng ở thế rất khó. BLV Anh Ngọc thẳng thắn cho rằng nhiệm vụ thực tế nhất là hạn chế số bàn thua, trong khi BLV Quang Huy cũng không đặt nặng kỳ vọng về một bất ngờ.

“Tôi chỉ nghĩ rằng chúng ta cố gắng để hạn chế những bàn thua thôi”, BLV Anh Ngọc nói.

Với U23 Việt Nam, cơ hội trước Hàn Quốc có thể sáng hơn đôi chút, nhưng khoảng cách vẫn rất lớn. Bóng đá U23 Việt Nam từng tạo ra bất ngờ, thắng U23 Hàn Quốc ở luân lưu khi tranh hạng ba U23 châu Á 2026, nhưng để chờ đợi một kỳ tích trước một đối thủ đặc biệt quyết tâm ở ASIAD là câu chuyện khác.

Bởi vậy, điều đáng chờ đợi nhất ở hai đội tuyển không hẳn là kết quả cuối cùng, mà là khả năng họ thể hiện được bao nhiêu phần trăm năng lực của mình.

MC Long Vũ cho rằng mục tiêu ban đầu đã hoàn thành, còn người hâm mộ đương nhiên vẫn có quyền hy vọng.

“Mục tiêu đặt ra thì nó cũng đạt được rồi, là lọt qua được vòng bảng để vào vòng knock-out. Còn đương nhiên, với những người hâm mộ, những người yêu bóng đá Việt Nam thì luôn luôn mong là chúng ta chiến thắng”, MC Long Vũ nói.

Nhưng ông cũng nhấn mạnh một điều quan trọng: “Chúng ta phải biết rõ mình đang ở đâu, biết người biết ta thì chúng ta mới có cơ hội để phát triển và chọn những mục tiêu vừa sức, đúng với lực của mình”.

Với cả U23 Việt Nam và đội tuyển nữ, tứ kết ASIAD 2026 vì thế vừa là thử thách, vừa là cơ hội để nhìn rõ vị trí của mình trên bản đồ bóng đá châu Á.

Nếu tạo ra kỳ tích, đó sẽ là phần thưởng đặc biệt. Còn nếu không, điều quan trọng vẫn là hai đội phải chơi với tất cả khả năng, rút ra những bài học cần thiết và tiếp tục tích lũy.

Như BLV Quang Huy kết luận: “Cả nam cả nữ thì tôi cũng đều mong là vượt lên chính mình thôi. Sau đó là có những may mắn kỳ diệu nào đó thì tốt”.