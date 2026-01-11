U23 Trung Quốc sẽ gục ngã đau đớn, dễ bị loại sớm ở giải châu Á?

Vào lúc 18h30 hôm nay, U23 Trung Quốc sẽ bước vào thử thách đầy khó khăn khi phải chạm trán Australia ở lượt trận thứ 2, bảng D, giải U23 châu Á 2026.

Hiện ở bảng D, Australia tạm đứng đầu bảng với 3 điểm, hiệu số bàn thắng bại +1 sau lượt mở màn, trong khi đó xếp 2 vị trí tiếp theo là Iraq và Trung Quốc (1 điểm, hiệu số 0) và cuối cùng là Thái Lan (0 điểm, hiệu số -1).

Có những con số thống kê khiến U23 Trung Quốc phải lo lắng. Theo đó, 2 đội trong quá khứ từng gặp nhau 10 lần, Trung Quốc chỉ thắng 2, thua tới 8. Đây cũng mới là lần đầu tiên U23 Trung Quốc và Australia chạm trán nhau trong khuôn khổ VCK giải U23 châu Á.

U23 Trung Quốc đang bị đánh giá thấp hơn so với Australia.

Tính cả trận hòa không bàn thắng với Iraq, U23 Trung Quốc đã không ghi bàn trong cả ba trận mở màn gần nhất tại giải U23 châu Á. Đây cũng chỉ là trận giữ sạch lưới thứ hai của họ trong 16 trận đấu trong lịch sử giải đấu. Điều này phần nào cho thấy U23 Trung Quốc thường thi đấu không thật sự ấn tượng khi dự giải châu lục.

Vài ngày trước, Australia đã gây ấn tượng trong chiến thắng 2-1 trước Thái Lan. Một chiến thắng trước Trung Quốc ở lượt trận hôm nay sẽ đưa Australia đến gần hơn với vòng tứ kết.

Trong khi Australia gây ấn tượng trong trận mở màn, Trung Quốc chỉ giành được kết quả hòa 0-0 với Iraq, với việc các tiền đạo Behram Adduwaili và Wang Yudong không thể tái hiện phong độ ghi tổng cộng bảy bàn thắng ở vòng loại. Với Trung Quốc, Wang Yudong là cầu thủ có vai trò cực kỳ quan trọng, nhưng nếu cầu thủ này bị phong toả, đại diện từ Đông Á sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong việc ghi bàn. Nên nhớ, hàng công của U23 Trung Quốc cũng đang có dấu hiệu đáng báo động, với việc không ghi bàn ở cả 3 trận chính thức liên tiếp gần nhất.

Hiệu suất tấn công đang là vấn đề lớn của U23 Trung Quốc.

Chắc chắn, U23 Trung Quốc cũng sẽ cần hướng tới chiến thắng trước Australia. Tuy nhiên, đây là nhiệm vụ không dễ dàng bởi Australia vẫn được đánh giá nhỉnh hơn một chút về đẳng cấp, đặc biệt là ưu thế về thể lực, thể hình.

Australia, dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Tony Vidmar, đã thể hiện khả năng tấn công mạnh mẽ trong thời gian gần đây, trong khi Trung Quốc của Antonio Puche lại sở hữu lối chơi thiên hơn về phòng ngự.

Tại vòng loại, U23 Trung Quốc từng cầm hoà Australia 0-0. Tuy nhiên ở trận tái ngộ tại VCK hôm nay, đại diện xứ Chuột túi vẫn là đội được đánh giá “cửa trên”.

Trong trường hợp thất bại, U23 Trung Quốc vẫn còn hy vọng ở lượt cuối gặp Thái Lan, trong khi Australia và Iraq sẽ chạm trán nhau. Tuy nhiên, nguy cơ bị loại với Trung Quốc sẽ là rất cao.



