U23 Trung Quốc gặp mối lo lớn, U23 Việt Nam sáng cửa vào chung kết giải châu Á

U23 Trung Quốc vừa lập thành tích lần đầu tiên trong lịch sử vào bán kết giải U23 châu Á sau chiến thắng trước Uzbekistan ở loạt luân lưu. Hiện tại, U23 Trung Quốc đang nhận nhiều sự tán dương từ cư dân mạng nước nhà, đặc biệt là sự tỏa sáng của thủ môn Li Hao.

Tuy nhiên, U23 Trung Quốc đang gặp mối lo rất lớn trước trận bán kết gặp U23 Việt Nam. Điều này xuất phát từ hiệu suất “đáng báo động” trên hàng công, đặc biệt là sự mờ nhạt của bộ đôi tấn công Wang Yudong và Kuai Jiwen.

Dù đều 19 tuổi nhưng Wang Yudong và Kuai Jiwen đều từng khoác áo ĐTQG, được coi là 2 ngôi sao được kỳ vọng nhất của U23 Trung Quốc trước khi dự giải châu Á năm nay. Wang Yudong thậm chí từng tỏa sáng và ghi bàn ở vòng loại World Cup, một thành tích mà hầu hết các cầu thủ Trung Quốc không thể đạt được.

Tuy nhiên, sau 4 trận ở giải U23 châu Á, bộ đôi này đều tịt ngòi do không đạt phong độ cao. Sau 4 trận, U23 Trung Quốc mới ghi được đúng 1 bàn nhờ trung vệ Peng Xiao. Hãng truyền thông New.QQ của Trung Quốc cho rằng sự đóng góp của bộ đôi Wang Yudong và Kuai Jiwen vào hàng công “gần như bằng không”.

Hàng công của U23 Trung Quốc đang thi đấu không tốt, đặc biệt là sự mờ nhạt của tiền đạo chủ lực Wang Yudong.

Trang New.QQ cho rằng phong độ thấp của Wang Yudong được thể hiện rõ nhất ở trận gặp Thái Lan, đối thủ vốn được coi là “mềm” nhất với U23 Trung Quốc. Trong trận đó, dấu ấn mà Wang Yudong để lại quá mờ nhạt mặc dù hàng phòng ngự của Thái Lan cũng không được đánh giá cao.

Trong khi đó, Kuai Jiwen với vai trò tiền vệ tấn công, cũng chơi không hiệu quả ở những trận vừa qua. Ở trận gặp Thái Lan, cầu thủ này chỉ có đúng một pha bóng gây chú ý là khi đột phá vào vòng cấm rồi chuyền bóng cho đồng đội. Còn lại, anh giống như “tàng hình” trên sân.

Việc 2 ngôi sao trên hàng công chơi không tốt gây ra mối lo lớn cho U23 Trung Quốc khi họ phải chạm trán U23 Việt Nam, đội bóng đang sở hữu hàng phòng ngự rất vững chắc và có lối chơi rất lì lợm. Nhiệm vụ ghi bàn vào lưới U23 Việt Nam đang trở thành bài toán khó với đội bóng từ Đông Á.

Trang New.QQ cho rằng ở 4 trận vừa qua, U23 Trung Quốc giành kết quả tốt chủ yếu dựa vào hàng phòng ngự và may mắn ở loạt sút luân lưu. Tuy nhiên, nếu may mắn không còn, đội nhà sẽ đối mặt với thách thức cực lớn trước sức mạnh của U23 Việt Nam.

Tất nhiên, khó khăn của U23 Trung Quốc cũng chính là cơ hội để thầy trò HLV Kim Sang-sik hướng tới chiến thắng ở trận bán kết sắp tới, qua đó lần thứ hai trong lịch sử tiến vào chung kết ở đấu trường châu lục.

Trận bán kết giữa U23 Việt Nam gặp U23 Trung Quốc sẽ diễn ra lúc 22h30 ngày mai (20/1).



