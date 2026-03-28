U23 Trung Quốc bất ngờ mất điểm, U23 Việt Nam hết cửa vô địch giải quốc tế

Với lợi thế sân nhà cùng đội hình mạnh, U23 Trung Quốc được đánh giá cao hơn U23 Triều Tiên khi 2 đội gặp nhau ở lượt trận thứ hai giải tứ hùng giao hữu Team China 2026.

Dù vậy, bước vào trận đấu, U23 Triều Tiên cho thấy họ không phải đối thủ dễ bắt nạt. Trong hiệp một trận đấu, đội khách chơi tốt hơn khi kiểm soát bóng vượt trội (58%) và tung ra nhiều pha dứt điểm nguy hiểm.

Phút 23, áp lực của U23 Triều Tiên tạo ra được chuyển hóa thành bàn thắng. Ryang Kwang Myong có mặt đúng lúc để dứt điểm cự li gần mang về bàn thắng cho đội bóng Đông Á.

Cho đến khi hiệp một khép lại, U23 Trung Quốc vẫn không có nổi bất cứ pha dứt điểm trúng đích nào. Họ tỏ ra bế tắc trong các pha tấn công trong khi hàng thủ vẫn để lộ nhiều sơ hở.

Sang tới hiệp hai, U23 Triều Tiên tiếp tục duy trì được thời lượng kiểm soát bóng cao hơn. Đội khách thậm chí còn dứt điểm nhiều hơn ở hiệp một nhờ những khoảng trống mở ra khi mà U23 Trung Quốc phải đẩy cao đội hình.

U23 Triều Tiên (áo trắng) gây ra nhiều khó khăn cho U23 Trung Quốc

Tuy nhiên, trong thế trận tưởng như U23 Triều Tiên có thể nghĩ về chiến thắng, bước ngoặt lại đến ở phút 85. Hậu vệ đội khách thực hiện tình huống xoạc bóng quá vội vàng, dẫn đến pha phạm lỗi trong vòng cấm địa và U23 Trung Quốc được hưởng penalty. Xiang Yuwang không bỏ lỡ cơ hội mang về bàn gỡ hòa cho đội chủ nhà.

2 đội rời sân với tỉ số hòa 1-1. Với kết quả này, U23 Trung Quốc vẫn tạm xếp nhì bảng giải Team China 2026 với 2 điểm sau 2 trận. U23 Triều Tiên có cùng điểm số nhưng đứng thứ ba do kém về số bàn thắng.

Cục diện hiện tại của giải đấu khiến cho U23 Việt Nam chính thức hết cơ hội vô địch. Đoàn quân áo đỏ hiện đang xếp cuối bảng với chỉ 1 điểm trong tay, kém đội đầu bảng là U23 Thái Lan 3 điểm. Dù vậy, U23 Việt Nam vẫn sẽ thi đấu quyết tâm ở lượt cuối để cạnh tranh vị trí á quân.

Kết quả: U23 Trung Quốc 1-1 U23 Triều Tiên

Bàn thắng: Xiang Yuwang 86’ - Ryang Myong 23’

BXH sau 2 lượt trận