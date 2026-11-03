U23 Thái Lan lo thiếu quân, gặp U23 Việt Nam trong thế bất lợi

Truyền thông Thái Lan bày tỏ sự lo ngại trước thềm giải giao hữu quốc tế tại Gia Lai khi U23 nước này gặp khó khăn về lực lượng, thời gian chuẩn bị và quá trình chuyển giao thế hệ.

U23 Thái Lan đang đối diện nhiều thách thức trước chuyến hành quân đến Việt Nam tham dự Giải bóng đá giao hữu quốc tế U23 - Gia Lai VTV Cup 2026. Theo truyền thông xứ chùa vàng, đội bóng trẻ nước này khó có được sự chuẩn bị tốt nhất khi phải giải quyết đồng thời bài toán lịch thi đấu, nhân sự và quá trình trẻ hóa lực lượng.

Tại giải đấu diễn ra từ ngày 10/11 đến 14/11 trên sân Pleiku (Gia Lai), U23 Thái Lan sẽ chạm trán chủ nhà U23 Việt Nam ngay trận mở màn. Đây được xem là thử thách đáng chú ý với bầy Voi chiến trẻ, nhất là trong bối cảnh đội bóng chưa có nhiều thời gian để hoàn thiện đội hình.

Tờ Thairath đặc biệt quan tâm đến mật độ thi đấu của giải. Theo đó, việc phải chơi 3 trận trong vòng 5 ngày, với khoảng cách chỉ 2 ngày giữa các trận, khiến ban huấn luyện U23 Thái Lan gặp khó khăn trong việc tập luyện, xây dựng chiến thuật và lắp ráp đội hình. Không chỉ vậy, vấn đề nhân sự mới là nỗi lo lớn hơn của bóng đá Thái Lan trong đợt tập trung tháng 11.

U23 Thái Lan tái ngộ U23 Việt Nam ngay trận mở màn tại giải giao hữu ở Gia Lai.

Khó khăn từ cuộc chiến nhả người và quá trình trẻ hóa

Ở cấp độ đội tuyển quốc gia, HLV Anthony Hudson cũng đang phải đối mặt với tình trạng nhiều CLB không muốn nhả cầu thủ do vướng lịch thi đấu tại Shopee Cup (Cúp C1 Đông Nam Á). Một số đội bóng như Buriram United, Ratchaburi và Port FC đều có những trận đấu quan trọng ngay sát thời điểm tập trung đội tuyển.

Tình hình buộc Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT), bà Nualphan Lamsam (Madam Pang), phải trực tiếp làm việc với các CLB nhằm tìm phương án tháo gỡ. HLV Anthony Hudson cũng phải tính toán phương án nhân sự linh hoạt hơn, kể cả việc trao cơ hội cho những cầu thủ không thường xuyên đá chính ở cấp CLB.

Ông thừa nhận ban huấn luyện phải thích ứng với hoàn cảnh thực tế, đồng thời tin tưởng những cầu thủ được lựa chọn vẫn đủ khả năng tạo ra khác biệt.

Với U23 Thái Lan, bài toán còn phức tạp hơn bởi đội bóng đang bước vào giai đoạn chuyển giao lực lượng. Nhiều cầu thủ sinh trước năm 2005 không còn đủ điều kiện tham dự các giải đấu quan trọng trong năm 2027 và 2028, khiến ban huấn luyện phải chia tay một loạt gương mặt giàu kinh nghiệm.

Trong số những cái tên không còn góp mặt có Oussama Thiangkham, Waris Choolthong, Kakana Khamyok và Seksan Ratree. Tổng cộng, U23 Thái Lan phải chia tay tới 9 cầu thủ từng đóng vai trò quan trọng trong đội hình trước đây.

Việc mất đi nhiều nhân tố dày dạn kinh nghiệm chắc chắn ảnh hưởng đến sức mạnh của đội bóng. Những cầu thủ trẻ được trao cơ hội sẽ cần thời gian để thích nghi, đặc biệt khi phải đối đầu các đối thủ có chất lượng như U23 Việt Nam và U23 Qatar.

Yotsakorn Burapha là niềm hy vọng của người Thái

Dù gặp nhiều bất lợi, U23 Thái Lan vẫn có những nhân tố đáng chú ý, nổi bật là tiền đạo Yotsakorn Burapha. Chân sút 21 tuổi sở hữu chiều cao 1,84m và được kỳ vọng tiếp tục đóng vai trò chủ lực trên hàng công.

Yotsakorn cũng là cái tên không xa lạ với bóng đá Việt Nam. Tiền đạo này từng ghi bàn vào lưới các đội tuyển Việt Nam ở những cuộc đối đầu quan trọng, trong đó có chung kết SEA Games 33 và chung kết ASEAN Cup 2026.

Sự hiện diện của Yotsakorn mang đến hy vọng cho U23 Thái Lan trong bối cảnh lực lượng đang có nhiều biến động. Tuy nhiên, một cá nhân khó có thể khỏa lấp toàn bộ những khoảng trống mà quá trình trẻ hóa để lại.

Theo lịch thi đấu, U23 Việt Nam sẽ gặp U23 Thái Lan lúc 19h ngày 10/11, sau đó lần lượt đối đầu U23 Singapore ngày 12/11 và U23 Qatar ngày 14/11.

Giải đấu tại Gia Lai không chỉ là cơ hội để các đội kiểm nghiệm lực lượng mà còn giúp U23 Việt Nam đánh giá đối thủ trong khu vực trước những nhiệm vụ quốc tế sắp tới. Với U23 Thái Lan, đây sẽ là phép thử quan trọng cho thế hệ mới trong bối cảnh đội bóng đang phải giải quyết hàng loạt vấn đề về nhân sự và sự chuẩn bị.