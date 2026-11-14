U23 Thái Lan đánh bại Singapore, khép lại Gia Lai VTV Cup bằng chiến thắng

U23 Thái Lan giành chiến thắng 3-1 trước U23 Singapore ở lượt trận cuối Gia Lai VTV Cup 2026.

Sau hai thất bại liên tiếp trước U23 Việt Nam (0-3) và U23 Qatar (1-2), U23 Thái Lan bước vào cuộc đối đầu với U23 Singapore với quyết tâm tìm kiếm chiến thắng đầu tiên tại giải đấu. Trong khi đó, Singapore chỉ cần một kết quả hòa để bảo vệ vị trí thứ ba.

Đội bóng đảo quốc sư tử nhập cuộc khá chủ động và tạo ra một số tình huống gây sức ép trong những phút đầu. Ghadessy và Irwan đều có cơ hội dứt điểm nhưng chưa thể đánh bại thủ môn Sudathip. Phía bên kia, U23 Thái Lan dần lấy lại thế trận và có cơ hội đáng chú ý ở phút 16, khi Eakaphat buộc thủ môn Yazid phải trổ tài cứu thua.

Sau nhiều nỗ lực, U23 Thái Lan có bàn mở tỷ số ở phút 33. Worawut Noisri bị đối phương ngăn cản cú sút, nhưng Jehhanafee Mamah kịp khống chế bóng rồi chuyền ngược để Chaiyasit Popoon băng lên dứt điểm chìm, đưa đội nhà vượt lên dẫn trước.

Tuy nhiên, lợi thế của Thái Lan không được duy trì lâu. Phút 40, Teo Jia Jun đánh đầu buộc Sudathip phải đẩy bóng qua xà ngang. Chỉ một phút sau, Abdul Rashid đá nối cận thành, đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát. Hai đội bước vào giờ nghỉ với tỷ số hòa 1-1.

Sau giờ nghỉ, U23 Thái Lan đẩy cao đội hình và liên tục gây sức ép. Thủ môn Yazid có những pha cản phá đáng chú ý trước các cú dứt điểm của Mamah, Wongsa và Noisri trong khoảng thời gian từ phút 59 đến 61.

Dù vậy, sức ép của đội bóng xứ Chùa vàng cuối cùng cũng được cụ thể hóa. Phút 64, Phongsakorn Sangkasopha thoát xuống bên phải vòng cấm, khống chế bóng bằng ngực rồi dứt điểm qua hai chân thủ môn Yazid, giúp Thái Lan tái lập lợi thế dẫn bàn.

Đến phút 79, Paripan Wongsa trở thành tâm điểm với pha xử lý kỹ thuật ở trung lộ. Cầu thủ này tâng bóng qua một đối phương trước khi tung cú sút căng, bóng đập đất rồi đi vào lưới trong sự bất lực của thủ môn Singapore.

Những phút còn lại, U23 Thái Lan tiếp tục có cơ hội ghi thêm bàn thắng nhưng không tận dụng thành công. Chung cuộc, thầy trò HLV Thawatchai Damrong-Ongtrakul giành chiến thắng 3-1.

Kết quả này giúp U23 Thái Lan có 3 điểm, khép lại Gia Lai VTV Cup 2026 ở vị trí thứ ba. Trong khi đó, U23 Singapore đứng cuối bảng với 1 điểm.