U23 Thái Lan công bố danh sách so tài U23 Việt Nam tại Gia Lai

Những cuộc so tài giữa U23 Việt Nam và U23 Thái Lan vốn luôn tạo sức hút đặc biệt từ nhiều năm qua, không chỉ ở cấp độ đội tuyển quốc gia mà các tuyến trẻ cũng luôn được mong chờ. Cuộc chạm trán giữa hai đội trên sân Pleiku sắp đến cũng không là ngoại lệ.

U23 Thái Lan sẽ là thử thách đầu tiên của U23 Việt Nam tại giải giao hữu trên sân Pleiku sắp đến. Ảnh: FAT

Sự góp mặt của U23 Thái Lan lần này hứa hẹn mang đến những cuộc so tài hấp dẫn, đặc biệt khi đội bóng xứ Chùa Vàng sở hữu nhiều gương mặt từng tạo dấu ấn tại các đấu trường quốc tế. Trong đó, Paripan Wongsa và Jehhanafee Mamah là hai cái tên đáng chú ý sau màn trình diễn tại ASIAD 2026.

Tại trận ra quân môn bóng đá nam ASIAD 2026 gặp U23 CH Kyrgyzstan ngày 16-9, U23 Thái Lan đã tạo nên một trong những màn ngược dòng đáng nhớ của giải đấu. Bị đối thủ dẫn trước 2 bàn, đội bóng xứ Chùa Vàng vẫn kiên trì tổ chức tấn công và giành chiến thắng chung cuộc 3-2.

Bộ đôi Paripan Wongsa và Jehhanafee Mamah đã giúp U23 Thái Lan thực hiện màn ngược dòng ấn tượng với thắng lợi 3-2 chung cuộc. Sự xuất hiện của cả hai trong đội hình U23 Thái Lan sang Pleiku lần này rất đáng được chờ đợi, và là thử thách không nhỏ cho U23 Việt Nam ngay ở trận ra quân.

U23 Việt Nam có thêm những trận giao hữu quốc tế bổ ích sau ASIAD 2026. Ảnh: HOÀNG HỒ

Bên cạnh hai gương mặt kể trên, tiền đạo Worawut Noisri cũng là nhân tố đáng theo dõi. Cầu thủ sinh năm 2005 từng ghi bàn trong chiến thắng 5-1 của U23 Thái Lan trước U23 Hồng Kông (Trung Quốc) tại vòng bảng ASIAD 2026. Với khả năng tham gia tấn công và kinh nghiệm thi đấu ở cấp độ U23, Worawut được kỳ vọng sẽ mang đến thêm những phương án cho hàng công của đội bóng xứ Chùa Vàng.

Ở tuyến phòng ngự, U23 Thái Lan cũng có những gương mặt từng được trao cơ hội tại các giải đấu cấp châu lục, trong đó có Sirassawut Wongruankham. Thủ môn sinh năm 2005 là một trong những lựa chọn đáng chú ý trong danh sách đăng ký của đội bóng trẻ xứ chùa Vàng tại Gia Lai VTV Cup 2026.

Danh sách 23 cầu thủ U23 Thái Lan tham dự Giải U23 quốc tế – Gia Lai 2026 1. Supanut Sudathip; 2. Tanakrit Lomnak; 3. Eakaphat Jaenoduang; 4. Wanthawayawut Nuchkasae; 5. Ratthathammanun Deeying; 6. Tontawan Puntamunee; 7. Sirassawut Wongruankham; 8. Jiradet Taichankong; 9. Sphon Noiwong; 10. Atithuch Chankar; 11. Chaiyasit Popoon; 12. Peeranan Buakai; 13. Paripan Wongsa; 14. Parinya Wongsa; 15. Pakawat Taengoakson; 16. Runphis et Phuthummee; 17. Jehhanafee Mamah; 18. Worawut Noisri; 19. Siradanai Phosri; 20. Soffan Sanron; 21. Phongsakon Sangkasopha; 22. Jittipat Wasungnoen; 23. Suwannaphum Ngernluang.