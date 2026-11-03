U23 Singapore đưa nhiều cầu thủ trẻ sang Việt Nam dự giải tứ hùng

Sau U23 Qatar đến lượt LĐBĐ Singapore đã gửi danh tham dự giải bóng đá giao hữu U23 quốc tế 2026, diễn ra tại Gia Lai từ ngày 19-11 tới đây.

Cuộc so tài giữa U23 Việt Nam và U23 Singapore mới đây tại vòng loại U23 châu Á 2026. Ảnh: VFF

LĐBĐ Singapore xem giải đấu này là cơ hội cho các cầu thủ trẻ cọ xát nên không đưa sang đội hình mạnh nhất mà chủ yếu chuẩn bị cho tương lai. Gương mặt đáng chú ý nhất trong đội hình U23 Singapore là tiền đạo Khairin Nadim Bin Rahim. Sinh năm 2004, Khairin từng ghi dấu ấn khi trở thành cầu thủ trẻ nhất ra mắt Singapore Premier League ở tuổi 15. Tiền đạo này từng khoác áo Young Lions và Lion City Sailors trước khi gia nhập FC Vizela của Bồ Đào Nha vào tháng 2-2025.

Không chỉ có trải nghiệm thi đấu ở nước ngoài, Khairin Nadim còn là gương mặt quen thuộc của các đội tuyển trẻ Singapore. Cầu thủ này từng góp mặt tại ba kỳ SEA Games 2021, 2023 và 2025, qua đó tích lũy thêm kinh nghiệm thi đấu ở cấp độ khu vực. Với hành trình phát triển khá đặc biệt, Khairin được kỳ vọng sẽ là một trong những nhân tố tạo điểm nhấn cho U23 Singapore tại giải tứ hùng ở Gia Lai sắp đến.

Ngoài Khairin Nadim, Muhammad Asis Ijlalil Bin Junaidi cũng là một cầu thủ đáng chú ý. Tiền vệ sinh năm 2004 từng có thời gian thi đấu tại Bồ Đào Nha, qua đó có cơ hội tiếp cận môi trường bóng đá khác biệt. Sự hiện diện của những cầu thủ từng trải nghiệm bóng đá châu Âu được kỳ vọng sẽ bổ sung thêm kinh nghiệm và sự đa dạng trong cách vận hành lối chơi của U23 Singapore.

Do cùng đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho các trận đấu giao hữu trong cùng thời điểm nên HLV Kim Sang-sik không trực tiếp dẫn dắt U23 Việt Nam dự giải giao hữu quốc tế tại Gia Lai. Ảnh: ANH KHOA

Một điểm đáng chú ý khác trong danh sách đăng ký của U23 Singapore là sự xuất hiện của nhiều cầu thủ sinh năm 2007 và 2008. Những cái tên như Sarvin Raj, Harith Danish, Jaden Heng Kai Jian và Andy Reefqy cho thấy đội bóng đảo quốc sư tử đang tạo cơ hội để các cầu thủ trẻ sớm tiếp cận môi trường thi đấu quốc tế ở cấp độ U23. Trong đó, thủ môn Firman Nabil Bin Mohamad Faizal cũng là một gương mặt từng được triệu tập vào đội hình U23 Singapore tham dự vòng loại U23 châu Á 2026.

Với sự kết hợp giữa những cầu thủ đã có kinh nghiệm thi đấu quốc tế và lớp nhân tố trẻ đang trong quá trình trưởng thành, U23 Singapore hứa hẹn mang đến một diện mạo đáng chờ đợi. Giải đấu không chỉ là cơ hội để ban huấn luyện đánh giá chiều sâu lực lượng mà còn giúp các cầu thủ trẻ tích lũy kinh nghiệm, hướng tới những mục tiêu tiếp theo của bóng đá Singapore.