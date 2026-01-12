"U23 Saudi Arabia chỉ ngang Jordan, Kyrgyzstan nhưng Việt Nam không được phép chủ quan"

Vào lúc 23h30 hôm nay 12/1, U23 Việt Nam sẽ có trận cuối bảng A, VCK U23 châu Á 2026 gặp U23 Saudi Arabia. Đây là trận đấu mà chỉ cần hòa, chúng ta sẽ đứng đầu bảng, qua đó tránh được địch thủ mạnh Nhật Bản ở Tứ kết.

Tuy nhiên theo BLV Quang Huy, U23 Việt Nam vẫn phải chơi tích cực, với lực lượng thật mạnh chứ không được phép tính toán thủ hòa, hay cất người cho vòng loại trực tiếp:

"Về khả năng, tôi thấy Saudi Arabia cũng chỉ ngang ngang Jordan và Kyrgyzstan thôi. Nhưng như thế nghĩa là chúng ta không được phép chủ quan hay toan tính quá đà đâu. Nếu chúng ta không chơi với toàn bộ khả năng thì có thể sẽ thua họ.

U23 Việt Nam cần chơi chủ động, tích cực, chứ không thể phòng ngự bị động với suy nghĩ không thua là được. Về mặt lực lượng, chúng ta có thể vận dụng linh hoạt. Ví dụ đầu trận chưa chắc đã là toàn bộ đội hình mạnh nhất. Nhưng sang hiệp hai khi đối phương ngấm mệt, ta có thể tung vào sân những nhân tố nổi trội, bung sức chiến đấu".

Bên cạnh việc e ngại sức mạnh của U23 Saudi Arabia, BLV Quang Huy cũng nhấn mạnh yếu tố họ là đội chủ nhà. Đồng thời, vị trọng tài bắt chính trận này được cho là khá "khó tính", thường hay rút thẻ phạt cũng như thổi 11m.

"Một điều cần lưu ý đấy là Saudi Arabia làm đội chủ nhà, ông trọng tài ngày mai thì lại rất quyết liệt, cứng rắn. Tôi không ám chỉ ai hay điều gì cả, nhưng đội chủ nhà có những ưu thế là điều bình thường. Trong những pha bóng 50-50 thì họ thường sẽ được hưởng lợi. Vì thế cầu thủ của chúng ta cần hết sức chú ý" - BLV Quang Huy nói.

Có những e ngại như vậy, song tựu chung lại, BLV Quang Huy vẫn chờ đợi một kết quả có lợi cho U23 Việt Nam: "Tôi cho rằng U23 Việt Nam có thể hòa được Saudi Arabia. Tỷ số có thể là 1-1. Khi đó, chúng ta sẽ đứng đầu bảng, tránh được Nhật Bản – đội đứng đầu bảng C".

Trong khi U23 Việt Nam đấu U23 Saudi Arabia lúc 23h30 hôm nay, thì cùng khung giờ đó, U23 Jordan sẽ đấu với U23 Kyrgyzstan. U23 Việt Nam vẫn có rủi ro bị loại nếu thua Saudi Arabia hơn 0-3. Vì thế chúng ta cần đảm bảo việc đi tiếp trước khi toan tính bất cứ điều gì.

Trong quá khứ, từ năm 2012 tới nay, U23 Việt Nam đã đấu U23 Saudi Arabia tới 6 lần và thua tới... 5, chỉ hòa được 1. Gần nhất khi đôi bên đụng độ ở Asiad 2024, chúng ta cũng thất bại với tỷ số 1-3. Bởi thế, trận đấu đêm nay không hề dễ dàng cho thầy trò HLV Kim Sang-sik. Song nếu thắng được đối phương, đấy sẽ là chiến công mang tính bước ngoặt của bóng đá Việt Nam, trước nền bóng đá hàng đầu châu lục.



