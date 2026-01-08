U23 Kyrgyzstan mất 'trái tim' tuyến giữa trước trận quyết đấu với U23 Việt Nam

Arsen Sharshenbekov (bìa trái) nhận thẻ đỏ trực tiếp.

Lần đầu góp mặt ở VCK U23 châu Á 2026, U23 Kyrgyzstan đã để lại ấn tượng mạnh với lối chơi quyết liệt và tự tin trong trận ra quân gặp chủ nhà U23 Saudi Arabia.

Bước ngoặt trận đấu đến ngay phút 34 khi Sharshenbekov nhận thẻ đỏ trực tiếp sau tình huống giẫm vào cổ chân Abdulaziz Al Elewai, quyết định được trọng tài xác nhận sau khi tham khảo VAR. Saudi Arabia được hưởng phạt đền nhưng thủ môn Kurmanbek Nurlanbekov xuất sắc cản phá cú sút của Musab Al Juwayr, giúp Kyrgyzstan tiếp tục duy trì thế trận cân bằng.

Dù thi đấu hơn người, nhà vô địch U23 châu Á năm 2022 vẫn gặp khó trước hàng phòng ngự kỷ luật của U23 Kyrgyzstan. Nurlanbekov liên tục trổ tài, trở thành chốt chặn tin cậy và giữ hy vọng cho kiếm điểm cho đội bóng Trung Á. Nhưng kịch bản đã thay đổi phút 88, khi tiền đạo Rakan Al Ghamdi của Al Nassr tung cú dứt điểm quyết đoán, mang về chiến thắng tối thiểu 1-0 cho U23 Saudi Arabia.

Với tấm thẻ đỏ phải nhận, Arsen Sharshenbekov sẽ bị treo giò ở trận quyết định gặp U23 Việt Nam vào ngày 9/1. Thiếu vắng tiền vệ sinh năm 2004, tuyến giữa của U23 Kyrgyzstan sẽ mất đi nhịp điệu và sức sáng tạo.

Sharshenbekov sinh năm 2004, cao 1,77m, đã có kinh nghiệm thi đấu cho đội tuyển quốc gia từ năm 2023. Ở vòng loại U23 châu Á 2026, anh ra sân 2 trận, ghi 1 bàn quan trọng giúp đội vượt U23 Uzbekistan để dẫn đầu bảng.

Trước thềm VCK, trong các trận giao hữu với U23 Nga, U23 Iran và U23 Bahrain, Sharshenbekov cũng để lại dấu ấn với bàn thắng và những màn trình diễn nổi bật, góp phần giúp đội nhà đánh bại U23 Iran và U23 Bahrain.

Với việc U23 Kyrgyzstan để thua 0-1 trước U23 Saudi Arabia, trận gặp U23 Việt Nam trở thành cơ hội sống còn để nuôi hy vọng đi tiếp, và việc thiếu vắng Sharshenbekov chắc chắn là tổn thất lớn cho lối chơi của đội bóng Trung Á.