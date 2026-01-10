U23 Jordan gây sốc trước Saudi Arabia, đẩy U23 Việt Nam vào nguy cơ bị loại

Ở lượt trận thứ hai bảng A giải U23 châu Á, bất ngờ rất lớn đã xảy ra khi Jordan bất ngờ thắng ngược trước chủ nhà Saudi Arabia.

Saudi Arabia nhập cuộc đầy chủ động và có bàn mở tỷ số sau pha chọn vị trí, dứt điểm chuẩn xác của sao trẻ đang khoác áo Al Nassr, Rakan Al Ghamdi ở phút 19.

Sau bàn thua, U23 Jordan vùng lên mạnh mẽ và họ bất ngờ ghi liền 2 siêu phẩm ở cuối hiệp 1, vươn lên dẫn ngược 2-1.

Ngay đầu hiệp hai, Saudi Arabia dồn lên tấn công. Sau khi bị từ chối một siêu phẩm vì lỗi việt vị, chủ nhà giải châu Á 2026 đã có bàn gỡ hòa 2-2 nhờ cú đá phạt đền chuẩn xác của Al Juwayr.

Đến phút 74, Jordan lại trừng phạt sai lầm ở hàng phòng ngự đội chủ nhà để có bàn thắng vươn lên dẫn 3-2. Kịch tính được đẩy lên ở những phút cuối, khi trọng tài chính cho U23 Saudi Arabia hưởng phạt đền nhưng rồi lại thay đổi quyết định sau khi tham khảo VAR.

Jordan thắng Saudi Arabia khiến cục diện bảng A trở nên khó lường.

Chung cuộc, Jordan thắng 3-2. Kết quả này không có lợi cho U23 Việt Nam, nó cũng đẩy cục diện bảng A trở nên khó lường hơn.

Hiện U23 Việt Nam vẫn đứng nhất bảng vói 6 điểm, xếp sau lần lượt là Jordan và Saudi Arabia với cùng 3 điểm. Ở lượt cuối, U23 Saudi Arabia sẽ chạm trán U23 Việt Nam, trong khi Jordan chỉ phải gặp Kyrgyzstan (đội đã chính thức bị loại). Như vậy, U23 Việt Nam sẽ phải có ít nhất một điểm trước chủ nhà để tự định đoạt số phận.

Giả sử trong trường hợp U23 Việt Nam thua đậm Saudi Arabia đồng thời Jordan thắng đậm lượt cuối, khi đó sẽ có 3 đội giành 6 điểm và hiệu số sẽ được tính đến, khiến thầy trò HLV Kim Sang-sik có nguy cơ bị loại sớm.



