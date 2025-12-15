U22 Việt Nam vào chung kết SEA Games, HLV Kim Sang-sik muốn đưa ngay 1 cầu thủ sang Nhật, Hàn

Highlights U22 Việt Nam 2-0 U22 Philippines (Bán kết SEA Games 33)

“Tôi vô cùng vui mừng với kết quả này, khi mình đã cùng U22 Việt Nam tiến vào được trận chung kết. Tôi muốn gửi lời chúc tới tất cả các cầu thủ và người hâm mộ với chiến thắng hôm nay.

Đã có rất đông CĐV Việt Nam tới Thái Lan cổ vũ chúng tôi. Đó là nguồn động lực rất lớn cho cả đội. Và tất nhiên rồi, cả những tình cảm từ các CĐV ở quê nhà nữa. Tôi xin gửi lời cảm ơn tới tất cả mọi người”, HLV Kim Sang-sik mở đầu buổi họp báo sau trận bán kết SEA Games 33.

Đặc biệt, ông dành lời khen cho Đình Bắc, người được bầu là cầu thủ xuất sắc nhất trận: “Với Đình Bắc, rõ ràng cậu ấy là ngôi sao của đội bóng rồi. Tôi tin tưởng vào năng lực của Bắc, nhưng cũng mong cậu ấy có thể sang Nhật Bản, Hàn Quốc để chơi bóng trong tương lai để tiếp tục phát triển sự nghiệp của mình”.

Về phía Đình Bắc, anh nói về cơ hội cạnh tranh Quả bóng vàng Việt Nam 2025 nhờ tỏa sáng ở SEA Games 33:

“Bây giờ tôi chưa nghĩ đến Quả bóng vàng hay gì cả. Toàn bộ sự tập trung của tôi giờ hướng về trận chung kết SEA Games đầu tiên trong sự nghiệp. Tôi sẽ ăn ngủ tập luyện thật tốt để chuẩn bị cho trận đấu này.”

U22 Việt Nam đã trải qua trận bán kết đầy khó khăn trước U22 Philippines. Phải đến những phút cuối cùng, Văn Thuận và Thanh Nhàn mới có thể ghi bàn, giúp đội nhà giành vé vào bán kết.

Chia sẻ về trận đấu, HLV Kim Sang-sik cho biết: “Nhìn chung, tôi hài lòng với màn trình diễn của toàn đội. Tất nhiên vẫn còn nhiều điểm cần cải thiện nhưng trước tiên tôi muốn chúc mừng tới toàn đội và sau đây đội sẽ có 3 ngày chuẩn bị để cải thiện những điều còn thiếu xót”.

Ông nói thêm khi được hỏi về Văn Thuận, cầu thủ mở tỉ số trận đấu ở phút 89: “Văn Thuận là một cầu thủ tuyệt vời. Khi đội bóng gặp khó khăn, cậu ấy đã tỏa sáng đúng lúc và mang về chiến thắng. Màn trình diễn của cậu ấy cho thấy tôi đã đặt niềm tin vào đúng người. Điều đó làm tôi cảm thấy thực sự hạnh phúc.”

Xem SEA Games 33, sát cánh cùng Đoàn Thể thao Việt Nam, trọn vẹn nhất trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn



